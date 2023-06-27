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    Beşiktaş stoper avında! Kartal Alexander Djiku'ya gözünü dikti: Savunmaya güç katacak...

    Kartal’da stoper transferi için son aday Alexander Djiku... Beşiktaş transferi bir an önce sonuçlandırmak istiyor. Stoper transferi için adaylar arasında Amartey ve Tormena da var.

    Kartal’dan Djiku hamlesi
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    Beşiktaş'ta stoper transferi için adeta ince eleyip sık dokuyor...

    Siyah- Beyazlılar, yeni sezon öncesi stope takviyesini bir an önce yapmak istiyor. Kara Kartal, Fransız ekibi Strasbourg ile sözleşmesi sona eren Alexande Djiku ile yakından ilgileniyor. 28 yaşındaki başarılı savunmacının menajeri ile ilk temas kuran Beşiktaş'ın Djiku transferini bir önce sonuçlandırmak istediği öğrenildi.

    Strasbourg ile 127 karşılaşmada boy gösteren Djiku, 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan yıldız futbolcu Gana Milli Takımı'nda 20 kez forma giydi. Djiku için şimdiye kadar 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

        GÜNEŞ DE ONAY VERDİ
        Geçen sezon Fransa Ligi'nde 31 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, stoper bölgesi dışında sağ bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Alexander Djiku transferine onay verdiği belirtildi.

        Bu arada Beşiktaş ile ismi geçen stoperler arasında Djiku'nun yanı sıra İngilez ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey ve Portekiz Ligi takımlarından Braga forması giyen Tormena da yer alıyor.

        Bonservisi elinde olan Djiku için Fransa Ligi'nin güçlü ekiplerinden Lille de oldukça istekli. Beşiktaş, transferi bir an önce sonuçlandırmak istiyor.

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