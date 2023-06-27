Beşiktaş'ta stoper transferi için adeta ince eleyip sık dokuyor...
Siyah- Beyazlılar, yeni sezon öncesi stope takviyesini bir an önce yapmak istiyor. Kara Kartal, Fransız ekibi Strasbourg ile sözleşmesi sona eren Alexande Djiku ile yakından ilgileniyor. 28 yaşındaki başarılı savunmacının menajeri ile ilk temas kuran Beşiktaş'ın Djiku transferini bir önce sonuçlandırmak istediği öğrenildi.
Strasbourg ile 127 karşılaşmada boy gösteren Djiku, 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan yıldız futbolcu Gana Milli Takımı'nda 20 kez forma giydi. Djiku için şimdiye kadar 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.