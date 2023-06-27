Strasbourg ile 127 karşılaşmada boy gösteren Djiku, 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan yıldız futbolcu Gana Milli Takımı'nda 20 kez forma giydi. Djiku için şimdiye kadar 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.