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    Aslan'dan Arjantinli yıldız Paredes için transfer teklifi! Sarı-Kırmızılılar transferi uygun maliyetle bitirmek istiyor..

    G.Saray, PSG’nin orta sahası Leandro Paredes için teklifini yaptı. Oyuncuyla 2 .5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında 3 yıllığına el sıkışıldı... Tangocu için Cimbom 4 milyon Euro önerdi, PSG ise 7 milyon Euro istedi. Yönetici Erden Timur bugün ya da yarın işi bitirmek için Paris'e gidecek.

    Takvim
    Paredes pazarlığı

    Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak için harekete geçen ve transfer planlamasını da bu yönde şekillendiren Galatasaray, orta sahaya flaş bir takviye yapmak için somut adımlar attı. Aslan, Ligue 1 devi PSG'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes ile uzlaşma sağladı.

    3 YILLIK KONTRAT
    Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllığına el sıkışırken, Tangocu'ya 2.5 milyon Euro maaşın yanı sıra bonuslar da verilecek. Oyuncuyla uzlaşma sağlanmasının ardından PSG ile de görüşme yapılacak.

    Galatasaray, Paredes için PSG'ye 4 milyon Euro teklif ederken, Fransız Kulübü ise 7 milyon Euro talep ediyor. Yönetici Erden Timur, bugün ya da yarın Paris'e giderek bu transferi bitirmek istiyor.

        2 GOLE KATKI YAPTI
        Ülkesinin takımlarından Boca Juniors'ta profesyonel olan Paredes, 2014 yılında Roma'ya toplam 6.25 milyon Euro'luk bir paketle transfer olmuştu. 2017'de 23 milyon Euro bedelle Zenit'in yolunu tutan Arjantinli, 2019'da 40 milyon Euro karşılığında PSG'ye imza attı. Yıldız oyuncu, geçen sezon Serie A ekibi Juventus'ta kiralık oynadı ve 35 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti. Daha önce Empoli, Zenit Leningrad ve Chievo'da oynayan Paredes'in toplam kariyerinde 334 maçta 25 gol, 30 da asisti bulunuyor. Paredes, mücadeleci yapısıyla tanınıyor.


        BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER
        Leandro Paredes, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı kadrosunda yer aldı ve dünya şampiyonluğu yaşadı. Parlak bir kariyere sahip olan Paredes, milli formayla 54 maçta 5 gol attı.

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        Haberler Spor Aslan'dan Arjantinli yıldız Paredes için transfer teklifi! Sarı-Kırmızılılar transferi uygun maliyetle bitirmek istiyor..
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