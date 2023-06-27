Aslan'dan Arjantinli yıldız Paredes için transfer teklifi! Sarı-Kırmızılılar transferi uygun maliyetle bitirmek istiyor..

Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak için harekete geçen ve transfer planlamasını da bu yönde şekillendiren Galatasaray, orta sahaya flaş bir takviye yapmak için somut adımlar attı. Aslan, Ligue 1 devi PSG'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes ile uzlaşma sağladı.
3 YILLIK KONTRAT
Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllığına el sıkışırken, Tangocu'ya 2.5 milyon Euro maaşın yanı sıra bonuslar da verilecek. Oyuncuyla uzlaşma sağlanmasının ardından PSG ile de görüşme yapılacak.
Galatasaray, Paredes için PSG'ye 4 milyon Euro teklif ederken, Fransız Kulübü ise 7 milyon Euro talep ediyor. Yönetici Erden Timur, bugün ya da yarın Paris'e giderek bu transferi bitirmek istiyor.