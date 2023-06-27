Aslan'dan Arjantinli yıldız Paredes için transfer teklifi! Sarı-Kırmızılılar transferi uygun maliyetle bitirmek istiyor..

2 GOLE KATKI YAPTI

Ülkesinin takımlarından Boca Juniors'ta profesyonel olan Paredes, 2014 yılında Roma'ya toplam 6.25 milyon Euro'luk bir paketle transfer olmuştu. 2017'de 23 milyon Euro bedelle Zenit'in yolunu tutan Arjantinli, 2019'da 40 milyon Euro karşılığında PSG'ye imza attı. Yıldız oyuncu, geçen sezon Serie A ekibi Juventus'ta kiralık oynadı ve 35 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti. Daha önce Empoli, Zenit Leningrad ve Chievo'da oynayan Paredes'in toplam kariyerinde 334 maçta 25 gol, 30 da asisti bulunuyor. Paredes, mücadeleci yapısıyla tanınıyor.