400 milyon Euro’luk Türk yıldız! İlkay Gündoğan artık Barça için ter dökecek...

Yaz transfer döneminde dikkati çeken transferlerden birini La Liga ekiplerinden Barcelona gerçekleştirdi. Premier Lig'de Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, Katalan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON EURO
Ekim ayında 33 yaşını dolduracak Gündoğan için Barcelona, serbest kalma bedelinin 400 milyon Euro olarak belirlendiğini duyurdu. İlkay için, 'Gol ile özdeşleşen orta saha oyuncusu' tanımı kullanılırken, "İlkay, İngiltere'ye gittiği 2016-2017 sezonundan itibaren 60 gol atarak, Kevin de Bruyne (80) ve Bruno Fernandes'in (64) ardından İngiliz liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu" denildi.
10 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK
İSPANYOL basını, City ile sözleşmesi bittikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifi reddeden ve tercihini Barcelona'dan yana kullanan Gündoğan'ın yıllık 10 milyon Euro kazanacağını yazdı.