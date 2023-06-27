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    400 milyon Euro’luk Türk yıldız! İlkay Gündoğan artık Barça için ter dökecek...

    Katalan devi Barcelona, Premier Lig ekibi Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan’ı transfer etti. 2 yıllık sözleşme imzalayan Gündoğan’ın serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi....

    400 milyon Euro’luk Türk yıldız

    Yaz transfer döneminde dikkati çeken transferlerden birini La Liga ekiplerinden Barcelona gerçekleştirdi. Premier Lig'de Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, Katalan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON EURO
    Ekim ayında 33 yaşını dolduracak Gündoğan için Barcelona, serbest kalma bedelinin 400 milyon Euro olarak belirlendiğini duyurdu. İlkay için, 'Gol ile özdeşleşen orta saha oyuncusu' tanımı kullanılırken, "İlkay, İngiltere'ye gittiği 2016-2017 sezonundan itibaren 60 gol atarak, Kevin de Bruyne (80) ve Bruno Fernandes'in (64) ardından İngiliz liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu" denildi.

    10 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK
    İSPANYOL basını, City ile sözleşmesi bittikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifi reddeden ve tercihini Barcelona'dan yana kullanan Gündoğan'ın yıllık 10 milyon Euro kazanacağını yazdı.

        Seyit Cem Ünsal, Rüştü Reçber, Arda Turan, Emre Demir'den sonra Barcelona'da forma giyen 5. Türk isim olan İlkay Gündoğan, videolu mesaj ile taraftarlara seslendi. Katalan taraftarlara başarı sözü veren Gündoğan, profesyonel kariyerinde 557 maçta 110 gol atarken, 66 da asiste imza attı.

        BAKAN BAK'TAN İLKAY ESPRİSİ
        GençliK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İlkay Gündoğan'ın Katalan ekibinde forma giyecek olmasını sosyal medyada yorumladı. Transferi esprili bir dille yorumlayan Bakan Bak, yıldız orta saha hakkında yaptığı yorumda, "Xavi, kendini sahaya atamayınca orta alana İlkay'ı çekmiş. İyi hamle" ifadelerini kullandı.


        KUPA ONUN ELLERİNDE YÜKSELMİŞTİ
        İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City kupanın sahibi olurken, şampiyonluk kupası takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi.

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