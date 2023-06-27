400 milyon Euro’luk Türk yıldız! İlkay Gündoğan artık Barça için ter dökecek...

SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON EURO

Ekim ayında 33 yaşını dolduracak Gündoğan için Barcelona, serbest kalma bedelinin 400 milyon Euro olarak belirlendiğini duyurdu. İlkay için, 'Gol ile özdeşleşen orta saha oyuncusu' tanımı kullanılırken, "İlkay, İngiltere'ye gittiği 2016-2017 sezonundan itibaren 60 gol atarak, Kevin de Bruyne (80) ve Bruno Fernandes'in (64) ardından İngiliz liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu" denildi.