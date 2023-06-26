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    • 26.06.2023 10:14
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    TFF 2023-2024 Sezonu Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! İşte takım takım liste...

    TFF 2023-2024 Sezonu Süper Lig harcama limitlerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre son şampiyon Galatasaray, en çok harcama limitine sahip takım konumunda...

    takvim.com.tr
    TFF harcama limitlerini açıkladı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lİg ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı.

    Yeni sezon öncesinde transfer dönemi bugün itibariyle resmen başlarken, Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri de belli oldu.

    EN ÇOK LİMİT GALATASARAY'IN
    TFF'den yapılan açıklamaya göre son şampiyon Galatasaray, en çok harcama limitine sahip takım konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, yüzde 30 sapma payıyla birlikte Galatasaray 1 milyar 926 milyon 591 bin TL harcayabilecek.

    BÜYÜKLERİN LİMİTİ NE KADAR
    Fenerbahçe'nin harcama limiti ise yine yüzde 30 sapma payıyla 1 milyar 920 milyon 867 bin TL. Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Trabzonspor'un harcama limiti 1 milyar 290 milyon 388 bin TL olurken; Beşiktaş, 1 milyar 72 milyon 157 bin TL harcama yapabilecek.
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        Haberler Spor TFF 2023-2024 Sezonu Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! İşte takım takım liste...
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