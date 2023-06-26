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    • Spor
    • 26.06.2023 13:43
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    • 26.06.2023 13:43
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    ÖZEL | Galatasaray'a dev golcü! Menajeri önerdi

    Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım, hücum hattına takviye yapmak için düğmeye bastı. İşte Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişmeler ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray’a dev golcü! Menajeri önerdi

    Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde 23. kez ipi göğüslemişti. Yeni sezon için planlamalara başlayan Cimbom, hücum hattına mutlaka bir transfer yapmayı hedefliyor.
    Galatasaray’a dev golcü! Menajeri önerdi

    TRANSFER ÖNERİLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR

    Galatasaray scout ekibi ve yetkilileri transferde yelpazeyi geniş tutarken, Sarı-Kırmızılılar'a aracılar vasıtasıyla da öneriler gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın forvet hattı için gündemine gelen son isim de belli oldu.
    Galatasaray’a dev golcü! Menajeri önerdi

    İngiltere'de Southampton forması giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Onuachu, bu bölge için arayışta olan Galatasaray'a önerildi. Futbolcu ile ilgili detaylı araştırmalar yapacak Cimbom'un Onuachu ile ilgili transfer planı da netleşmeye başladı.
        Galatasaray’a dev golcü! Menajeri önerdi

        BURUK'UN TALEBİ BELLİ

        Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıran Aslan, Mauro Icardi için de PSG ile temaslarını sürdürüyor. Buruk, hücum hattına tartışmasız bir transfer yapılması yönündeki kararını yönetime iletti.
        Galatasaray’a dev golcü! Menajeri önerdi

        KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

        Kulübü Southampton ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcu Onuachu'ya 13 milyon euro değer biçiliyor. 2021 yılında 22 milyon euro değeri olan golcü futbolcuyu Galatasaray, kiralamak istiyor.

        Galatasaray’a dev golcü! Menajeri önerdi

        YÖNETİM VE BURUK KARAR VERECEK

        Sarı-Kırmızılı yönetim, pozitif referansları olan 2.01 boyundaki Onuachu ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk ile görüştükten sonra verecek.
            Galatasaray’a dev golcü! Menajeri önerdi

            İSTİKRARLI BİR GOLCÜ

            Tam adı Paul Ebere Onuachu olan Nijeryalı yıldız, geçen sezon Genk'te 22 maçta 17 gol üretmişti. Daha sonra Southampton ile kariyerinde yeni bir sayfa açan futbolcu, Ada ekibinde 11 maçta oynadı ve skor üretemedi.

            Galatasaray’a dev golcü! Menajeri önerdi

            MIDTJYLLAND'DA PARLADI

            Futbol kariyerine Ebedei altyapısında başlayan Onuachu, Midtjylland altyapısında kariyerine devam etti. Altyapıda parladıktan sonra Midtjylland ekibinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

            Galatasaray’a dev golcü! Menajeri önerdi

            GOLÜ KOKLAYAN ADAM

            Belçika'da taraftarların, 'Golü koklayan adam' diye tanımladığı Onuachu Nijerya Milli Takımı'nın formasını 19 kez giydi ve 3 kez rakip ağları havalandırdı. Deneyimli futbolcunun futbol kariyerinde ise toplamda 340 karşılaşmada 164 golü ve 34 de asisti bulunuyor.
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            Haberler Spor ÖZEL | Galatasaray'a dev golcü! Menajeri önerdi
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