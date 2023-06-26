ÖZEL | Galatasaray'a dev golcü! Menajeri önerdi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde 23. kez ipi göğüslemişti. Yeni sezon için planlamalara başlayan Cimbom, hücum hattına mutlaka bir transfer yapmayı hedefliyor.
TRANSFER ÖNERİLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR
Galatasaray scout ekibi ve yetkilileri transferde yelpazeyi geniş tutarken, Sarı-Kırmızılılar'a aracılar vasıtasıyla da öneriler gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın forvet hattı için gündemine gelen son isim de belli oldu.
İngiltere'de Southampton forması giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Onuachu, bu bölge için arayışta olan Galatasaray'a önerildi. Futbolcu ile ilgili detaylı araştırmalar yapacak Cimbom'un Onuachu ile ilgili transfer planı da netleşmeye başladı.