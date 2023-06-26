Fransız kulübü yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalacak!

Geçtiğimiz sezon sergilediği inişli çıkışlı grafikle beklentilerin altında kalan Valentin Rosier konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alınan bilgilere göre Ligue 1'in güçlü ekiplerinden bir olan Rennes, Fransız yıldıza talip oldu.
TEKLİF HAZIRLIĞINDALAR
Sağ beki Hamari Traore'nin sözleşmesinin bitimi ve takımdan ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarına başlayan Rennes'in Rosier'i listesine aldığı öğrenildi. Fransız ekibinin kısa süre içinde Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in konuyla ilgili yöneticilerle yaptığı görüşmede, "İyi bir teklif gelirse Rosier'i satabiliriz" ifadesini kullandığı da belirlendi. Beşiktaş geçtiğimiz sezonun başında Rosier'in bonservisini 4.8 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'dan almıştı.
8 MİLYON EURO GELİRSE...
Yönetimin 8 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi durumunda yıldız futbolcunun ayrılığına sıcak bakacağı gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan Valentin Rosier 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Fransız sağ bek özellikle devre arasında Onur Bulut'un Kayserispor'dan transferinin ardından gözden düşmüş ve uzun bir süre forma şansı bulamamıştı.