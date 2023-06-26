Forvet için B planı hazır! Galatasaray, Leicester City'in golcüsü Kelechi Iheanacho’yu gündemine aldı





10 GOLE ETKİ ETTİ

2021 yılında 20 milyon euro maliyeti olan Iheanacho'ya şu anda ise 18 milyon euro değer biçiliyor. Yıldız futbolcu şu andaki kulübü Leicester'da yıllık 4.5 milyon euro kazanıyor. Geride bıraktığımız sezon Leicester'da 28 maçta oynayan golcü isim, 5 gol, 5 asist üretti ve 10 gole katkı yaptı. Manchester City'nin altyapısında yetişen Iheanacho, Leicester'da patlama yapan Jamie Vardy'nin gölgesinde kalmıştı. Beyaz bir sayfa açmak için gün sayan Kelechi Iheanacho'nun kariyerinde ise bugüne kadar oynadığı 279 mücadelede 81 golü ve 45 asisti bulunuyor.

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