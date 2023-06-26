Fener’de kader haftası! Arda Güler ve yeni teknik adam meselesi bu hafta belli olacak

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir mesai içerisine giren Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktör ve Arda Güler meselesini çözmek için kritik bir sürece girdi. Başkan Ali Koç, takımın 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler ile bir kez daha görüşecek. Koç, genç yıldızın en az 1 yıl daha takımda kalmasını, eğer transferi gerçekleşse bile Fenerbahçe'de 1 yıl kiralık olarak oynamasını sağlamaya çalışacak. Başkan Koç'un Arda Güler'in ailesi ile de görüşmesinin söz konusu olduğu ifade ediliyor.
Diğer bir mesele ise teknik direktör konusu. Sarı-Lacivertli kurmayların takımın başına İsmail Kartal ya da Abdullah Avcı'dan birisinin getirilmesi için fikir birliğine vardığı, ancak son kararı henüz vermediği biliniyor. Her iki teknik adamla görüşme yapıldığı da gelen haberler arasında. Kulübü 1 numaralı ismi Ali Koç ve yönetimin bu hafta içinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor. Bu konuda yönetim içinde de gerekli istişarelerin devam ettiği biliniyor.
Avcı ve Kartal'dan birisi Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik patronu olacak.