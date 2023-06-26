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    A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında bomba iddia

    Milli Takımımız’daki geleceği belirsizliği koruyan tecrübeli hocanın Almanya’nın masadaki 3 teknik adam adayından birisi olduğu öne sürüldü. İşte sizler için derlediğimiz 26 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kuntz için dev iddia!

    Alınan başarılı skorlara karşın oynattığı futbol nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim olan Stefan Kuntz'un Milli Takım'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Alman teknik adamla ile ilgili dün ülkesinden çok flaş bir iddia geldi. BİLD'de yer alan habere göre; son milli arada 3 maça çıkan Almanya; Ukrayna ile 3-3 berabere kalırken Polonya ve Kolombiya'ya mağlup oldu. Bu sonuçlar sonrası Almanya'nın Hansi Flick ile yollarını ayırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Ayrılık sonrası yeni bir teknik adam arayışına girecek olan Almanya'da 3 ismin ön plana çıktığı aktarıldı.



    NAGELSMANN'A RAKİP
    Haberde bu isimlerden birinin Stefan Kuntz'un olduğu, diğer adayların ise Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann ve Frankfurt'u çalıştıran Oliver Glasner olduğu ifade edildi.



    BRADONJİC'E YAKIN TAKİP
    Yunan ekibi PAOK'un B takımında forma giyen Vladimir Bradonjic'in adı Fenerbahçe ile geçiyor. Sarı-Lacivertliler'in geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Boşnak kanat oyuncusunu yakından takip ettiği öne sürülüyor. Geçen sezon Yunan 2. Ligi'nde 20 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla çok sayıda kulübün ilgilendiği de belirtildi. PAOK'la 2024 sonuna kadar sözleşmesi olan Bradonjic'in piyasa değeri 350 bin Euro.



        EKAMBI'NİN ROTASI İSTANBUL!
        Yeni sezon öncesinde 3 büyükler arasındaki transfer rekabeti yavaş yavaş alevleniyor. Geçtiğimiz sezonu Rennes'de kiralık geçiren ve Lyon'da sözleşmesinin son senesine giren Karl Toko Ekambi'nin ismi 3 büyükler ile anılıyor. Kamerunlu kanat forvet Beşiktaş'ın ardından menajeri tarafından Fenerbahçe ve Galatasaray'a da teklif edildi. Alınan bilgilere göre şu ana kadar Ekambi'ye tek resmi ilgi Beşiktaş'tan geldi. Siyah-Beyazlılar'ın 30 yaşındaki kanat-forvetle yakından ilgilendiği hatta milli takımdan yakın arkadaşı Vincent Aboubakar'ın da transfer için devreye girdiği öğrenildi. Kanat bölgesine takviye yapmayı düşünen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ekambi ile ilgili bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise merak konusu. Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Karl Toko Ekambi, 38 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



        ALTIN ŞAMPİYONLUK
        A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Altın Ligi final maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Hırvatistan'ın Zadar şehrinde oynanan final mücadelesinde yüksek tempo öne çıktı. Millilerimiz, kıran kırana geçen final maçında rakibini 3-2 yenerek tarihinde 3. kez mutlu sona ulaştı. Son 4 organizasyonda 3 kez şampiyonluk tadan Efeler, final maçının son setinde harika bir performans sergiledi. Şampiyonluk sonrası büyük bir sevinç yaşayan Efeler, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na yer alacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke ise 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini almaya hak kazanacak. Öte yandan turnuvanın üçüncülük maçında Çekya'yı 3-0 yenen Hırvatistan bronz madalyanın sahibi oldu.



        EMRECAN BULUT KARTAL GİBİ
        Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz döneminin ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı kurmayların 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emrecan Bulut için Somaspor ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Galatasaray'ın da ilgilendiği genç futbolcu geçtiğimiz sezon Somaspor formasıyla 16 gole imza atmıştı.



            ZINCKERNAGEL'DEN YEŞİL IŞIK
            Trabzonspor'un kadrosuna katmak için önce kiralama, ardından ise bonservisiyle almak için iki farklı teklifte bulunduğu Danimarkalı on numara Philip Zinckernagel, tanıdığı kişilerden kulüp hakkında bilgiler aldı. Bonservisi Olimpiakos kulübünde bulunan ancak; geçtiğimiz sezon Standard Liege takımında kiralık olarak forma giyen Philip Zinckernagel'in gelecek sezon sonunda Yunan ekibiyle de sözleşmesi sona eriyor. Bu nedenle Trabzonspor'un yaptığı 1 yıllığına kiralama teklifini reddeden Yunan ekibi, 1 milyon 500 bin Euro'luk bonservis teklifini de kabul etmedi. Bordo-Mavililer'in yeni bir transfer teklifi yapıp yapmayacağı belirsizliğini korurken ofansif orta saha ve kanat bölgelerinde oynayabilen Zinckernagel, gelecek sezon gidebileceği takımlar arasında Karadeniz ekibinin güçlü bir seçenek olduğunu ifade etti.



            FIRTINA 6 İSİM İÇİNTEKLİF BEKLİYOR
            Trabzonspor şu an 13 olan yabancı oyuncu sayısını azaltmak ve aynı zamanda takım maliyetini düşürmek için yoğun şekilde çaba sarf ediyor. Gomez, Bartra, Koita, Djaniny, Flavio ve Bardhi gibi oyuncuların menajerlerine farklı takımlarla görüşmesi için izin çıktı.



            SOL BEKE SON ADAY ROGERIO
            Gelecek sezon Avrupa'da boy gösterecek Galatasaray'da gözler gerçekleştirilecek transfere çevrildi. Teknik patron Okan Buruk'un talebiyle sol bek mevkisine takviye yapacak olan Cimbom'un gündemine gelen son ismin Serie A'da Sassuolo ekibinde oynayan Brezilyalı futbolcu Rogerio da Silva olduğu ortaya çıktı. 25 yaşında ve 1.78 boyundaki Sambacı, sol bek dışında sol açık mevkisinde de görev alabiliyor. Oyuncu için detaylı araştırmalar yapan G.Saray'ın, Rogerio transferinde ciddi olduğu ve kulüpler arası görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi. Kulübü ile 2024'e kadar kontratı bulunan Rogerio'ya 5.5 milyon euro değer biçiliyor. Daha önce Juventus ve Internacional'de de oynayan Rogerio, geçen sezon Sassuolo'da 37 maçta 3 asist üretti.

            BONSERVİSİ DÜŞÜŞTE
            Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Rogerio'nun market değerindeki düşüş gözlerden kaçmadı. 2019 yılında değeri 10 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, son 4 yıl içinde 4.5 milyon euro civarında bir değer kaybına uğramış durumda.



                LAZIO İLE GÖRÜŞECEĞİZ
                İtalyan ekibi Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray'da başarılı bir sezonu geride bırakan Lucas Torreira'nın transferini yönetimden bizzat talep etti. Serie A devi, Uruguaylı orta sahanın transferi için menajeri Pablo Bentancur ile görüşme yapacak. La Lazio Siamo Noi'e konuşan Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, "Galatasaray'ın Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok. Elbette ki Lucas, her zaman İtalya'yı sevmiştir. Lazio da büyük bir kulüp. Saygı duyuyoruz ve bu yüzden de tekliflerini dinleyeceğiz" açıklamasını yaptı. Cimbom, 6 milyon euro bedel ödeyerek renklerine bağladığı 27 yaşındaki yıldızından 15 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.



                GOMİS DÜNYA EVİNE GİRDİ
                Geride bıraktığımız günlerde Galatasaray'a veda eden Fransız golcü Bafetimbi Gomis, üç çocuğunun annesi Anais ile hayatını birleştirdi. Antika bir araçla davetlilerin yanına gelen çiftin mutluluğuna yakın çevresi ve konfetiler eşlik etti. Ayrıca sosyal medyada birçok Galatasaray taraftarı, dünyaevine giren 37 yaşındaki eski golcülerine ömür boyu mutluluk diledi.



                221 MİLYON LİRALIK PROBLEM
                Geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da geçiren ve beklentileri karşılayamayan Christian Luyindama ile ilgili Galatasaray'ın verdiği karar ortaya çıktı. Afrika basını, Cimbom ile 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki Demokratik Kongolu stoperin sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu. Sarı-Kırmızılılar'a 8 milyon euro (güncel kurla yaklaşık 221 milyon TL) maliyeti olan Luyindama, Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 79 karşılaşmada 5 gol, 2 asist kaydetti.



                    BATSHUAYI'DEN TEKLİFLERE RET
                    Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Avrupa ve Suudi Arabistan'dan çeşitli teklifler olmasına rağmen Kanarya'dan ayrılmayı düşünmüyor. Edin Dzeko'yu transfer eden Sarı-Lacivertliler de golcü futbolcunun takımda kalmasını istiyor. Geçtiğimiz sezon ligde 12 kez ağları havalandıran Batshuayi, 29 gollü Enner Valencia'nın ardından bu alanda takımının en çok fileleri havalandıran ikinci futbolcusu oldu. 29 yaşındaki yıldız, Başakşehir ile oynanan kupa finalinde attığı 2 golle de sezon finalini gerçekleştirmişti.

                    KANARYA RUSYA'DA ÜÇ MAÇ YAPACAK
                    Yeni sezon öncesi Rusya'da hazırlık kampına girecek olan Fenerbahçe'nin burada oynayacağı hazırlık maçlarının programı da netleşti. Sarı-Lacivertliler, 9 Temmuz'da Rus ekibi Zenit'in yanı sıra 12 Temmuz'da Kızılyıldız ve 15 Temmuz'da da Neftçi Bakü ile hazırlık maçları oynayacak.

                    WİMBLEDON'DA 5 TÜRK
                    Wımbledon'da kadınlarda Zeynep Sönmez, erkeklerde Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, elemelerde mücadele edecek. Gençlerde de Melisa Ercan ana tablo, Atakan Karahan ise elemelerde boy gösterecek.

                    DENİZ ÖNCÜ 3. BİTİRDİ
                    Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 8. ayağını üçüncü bitirdi. Assen Pisti'nde 20 tur üzerinden yapılan yarışa Deniz Öncü beşinci sıradan başlamıştı.

                    TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI
                    Futbolda 'yaz transfer dönemi' olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün başladı. TFF Yönetim Kurulu'nun kararına göre yaz transfer dönemi 15 Eylül tarihinde sona erecek.

                    EUROBASKET BELÇİKA'NIN
                    Kadınlar EuroBasket final maçında Belçika ile İspanya karşılaştı.Maçı 64- 58'lik skorla kazanan Belçika tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Belçika'da Emma Meesseman 24 sayıyla maça damga vurdu.

                    SOSYAL MEDYADA DA ÖNDE
                    Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) sosyal medya hesaplarında en çok takipçisi olan spor kulüplerini paylaştı. Zirvede İspanyol devi Real Madrid yer alırken, 2. sırada Barcelona bulunuyor. Premier Lig'den Manchester United'ın 3. olduğu sıralamada Türkiye'den ise Galatasaray 18, Fenerbahçe de 21. sıradaki yerini aldı

                    GİRESUN'DA KAPLAN DÖNEMİ
                    TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı. Giresun ekibi, Buz'dan boşalan göreve Mustafa Kaplan'ı getirdi. Deneyimli teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

                    ÖZ VE ERCAN ŞAMPİYON
                    Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen toplam 40 bin dolar ödüllü Ystad Turnuvası'nda finalde Avustralyalı Sharma'yı 2-0 yenip şampiyon oldu. Melisa Ercan da- Tunus'taki turnuvada mutlu sona ulaştı.

                    DAÇKA'DA YAPRAK DÖKÜMÜ
                    Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda 5 oyuncu ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada; Aaron White, Akwasi Yeboah, Matthew Mooney, Markel Starks ve Wayne McCullough ile vedalaşıldığı bildirildi.

                    E-SPOR'DA ŞAMPİYON TÜRKİYE
                    Türkiye E-Spor Milli Takımı, Singapur'da düzenlenen Olimpik Serisi Etkinliği'nde şampiyon oldu. Federasyon'dan yapılan açıklamada NBA2K branşında birincilik elde edildiği duyuruldu.

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                    İsyan hareketi
                    Haberler Spor A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında bomba iddia
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