A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında bomba iddia





BATSHUAYI'DEN TEKLİFLERE RET

Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Avrupa ve Suudi Arabistan'dan çeşitli teklifler olmasına rağmen Kanarya'dan ayrılmayı düşünmüyor. Edin Dzeko'yu transfer eden Sarı-Lacivertliler de golcü futbolcunun takımda kalmasını istiyor. Geçtiğimiz sezon ligde 12 kez ağları havalandıran Batshuayi, 29 gollü Enner Valencia'nın ardından bu alanda takımının en çok fileleri havalandıran ikinci futbolcusu oldu. 29 yaşındaki yıldız, Başakşehir ile oynanan kupa finalinde attığı 2 golle de sezon finalini gerçekleştirmişti.



KANARYA RUSYA'DA ÜÇ MAÇ YAPACAK

Yeni sezon öncesi Rusya'da hazırlık kampına girecek olan Fenerbahçe'nin burada oynayacağı hazırlık maçlarının programı da netleşti. Sarı-Lacivertliler, 9 Temmuz'da Rus ekibi Zenit'in yanı sıra 12 Temmuz'da Kızılyıldız ve 15 Temmuz'da da Neftçi Bakü ile hazırlık maçları oynayacak.



WİMBLEDON'DA 5 TÜRK

Wımbledon'da kadınlarda Zeynep Sönmez, erkeklerde Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, elemelerde mücadele edecek. Gençlerde de Melisa Ercan ana tablo, Atakan Karahan ise elemelerde boy gösterecek.



DENİZ ÖNCÜ 3. BİTİRDİ

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 8. ayağını üçüncü bitirdi. Assen Pisti'nde 20 tur üzerinden yapılan yarışa Deniz Öncü beşinci sıradan başlamıştı.



TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI

Futbolda 'yaz transfer dönemi' olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün başladı. TFF Yönetim Kurulu'nun kararına göre yaz transfer dönemi 15 Eylül tarihinde sona erecek.



EUROBASKET BELÇİKA'NIN

Kadınlar EuroBasket final maçında Belçika ile İspanya karşılaştı.Maçı 64- 58'lik skorla kazanan Belçika tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Belçika'da Emma Meesseman 24 sayıyla maça damga vurdu.



SOSYAL MEDYADA DA ÖNDE

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) sosyal medya hesaplarında en çok takipçisi olan spor kulüplerini paylaştı. Zirvede İspanyol devi Real Madrid yer alırken, 2. sırada Barcelona bulunuyor. Premier Lig'den Manchester United'ın 3. olduğu sıralamada Türkiye'den ise Galatasaray 18, Fenerbahçe de 21. sıradaki yerini aldı



GİRESUN'DA KAPLAN DÖNEMİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı. Giresun ekibi, Buz'dan boşalan göreve Mustafa Kaplan'ı getirdi. Deneyimli teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



ÖZ VE ERCAN ŞAMPİYON

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen toplam 40 bin dolar ödüllü Ystad Turnuvası'nda finalde Avustralyalı Sharma'yı 2-0 yenip şampiyon oldu. Melisa Ercan da- Tunus'taki turnuvada mutlu sona ulaştı.



DAÇKA'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda 5 oyuncu ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada; Aaron White, Akwasi Yeboah, Matthew Mooney, Markel Starks ve Wayne McCullough ile vedalaşıldığı bildirildi.



E-SPOR'DA ŞAMPİYON TÜRKİYE

Türkiye E-Spor Milli Takımı, Singapur'da düzenlenen Olimpik Serisi Etkinliği'nde şampiyon oldu. Federasyon'dan yapılan açıklamada NBA2K branşında birincilik elde edildiği duyuruldu.

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