Cimbom forvet transferi için rotayı İtalya'ya çevirdi! Son aday Nzola...

TRANSFER PLANI BELLİ OLDU

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Cimbom, kariyerine İtalyan ekibi Spezia'da devam eden Angolalı golcü M'Bala Nzola ile ilgili detaylı araştırmalar yaptı ve oyuncu için temas kurdu. 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Spezia ile kontratı 30 Haziran 2026'ya kadar sürüyor.