Beşiktaş stoper avında! Kartal Andrei Girotto ile Tormena’ya gözünü dikti...





SAMBA RÜZGARI ESECEK

31 yaşında ve 1.86 boyundaki Girotto'nun Fransız kulübü ile kontratı 2024'te bitecek. Futbolcunun Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü. Geçen sezon Nantes ile 48 maça çıkan Girotto, 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı. Sağ ayaklı bir stoper olan ve Brezilya dışında İtalya vatandaşlığı da bulunan Girotto, ayrıca ön libero ve merkez orta sahada oynayabiliyor.