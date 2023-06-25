Beşiktaş stoper avında! Kartal Andrei Girotto ile Tormena’ya gözünü dikti...

Romaın Saiss'in ayrılma ihtimali ve stoper pozisyonunda oynayan oyuncuların yetersiz görüntüsü Beşiktaş'ı harekete geçirdi. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda araştırmalara başlayan Kartal, Fransız ekibi Nantes'te oynayan Andrei Girotto ile Braga'da görev yapan Tormena için görüşmelere başladı.
SAMBA RÜZGARI ESECEK
31 yaşında ve 1.86 boyundaki Girotto'nun Fransız kulübü ile kontratı 2024'te bitecek. Futbolcunun Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü. Geçen sezon Nantes ile 48 maça çıkan Girotto, 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı. Sağ ayaklı bir stoper olan ve Brezilya dışında İtalya vatandaşlığı da bulunan Girotto, ayrıca ön libero ve merkez orta sahada oynayabiliyor.
27 yaşındaki Braga'nın Sambacı yıldızı Tormena'nın da kontratı 2024 yılında sona erecek. 1.92 boyundaki Tormena da stoper dışında sağ bek ve sağ açıkta oynayabiliyor.