A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde finale yükseldi





GUSTAVO HENRIQUE YOL AYRIMINDA

Önümüzdeki sezonun kadroda düşünülmeyen isimlerden bir tanesi olan Gustavo Henrique'ye ciddi taliplerin olması Sarı-Lacivcertli kurmayların işini kolaylaştırıyor. Brezilya kulüplerinin ardından Gustavo'ya Meksika Ligi takımlarından Cruz Azul'un da talip olduğu ortaya çıktı. Gustavo'nun önceliğinin Brezilya olduğu da öğrenildi.



YASİN GÜRELER İMZALADI

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon devre arası kiralık olarak kadrosuna kattığı tecrübeli defans oyuncusu Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yasin geçen sezon 12 maçta görev yapmıştı.



GÖZTEPE'DE METEHAN BİTTİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bonservisi Eyüpspor'da bulunan Metehan Mimaroğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Metehan Mimaroğlu, geçtiğimiz sezon Altınordu'da yarım sezon kiralık olarak forma giymişti.



YUNUS EMRE PETKİMSPOR'DA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'nden Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.



SAMSUN YENİ SEZONU AÇTI

Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor, sezon hazırlıklarına başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yaklaşık 1,5 saat çalıştı.



NARA YEŞİL IŞIK YAKTI

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Galatasaray taraftarlarıyla sıcak diyaloglarına devam ediyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Nara, bir Galatasaray taraftarının yaptığı, "Güzel anne lütfen Türkiye'de kal" şeklindeki bir yorumunu beğendi. Geride bıraktığımız günlerde bilindiği üzere Icardi ve ailesi hep birlikte bir video çekmiş ve 30 yaşındaki futbolcuyla özdeşleşen 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı seslendirmişti. PSG ile Galatasaray arasındaki bonservis görüşmeleri sürüyor. Şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Icardi, geride bıraktığımız sezonda oynadığı 26 maçta 23 gol, 8 asist üretti. Yönetim, futbolcunun takımda kalması konusunda umutlu. Taraftarlar ise bekleyiş içinde..



214 MİLYONLUK ALİ SAMİ YEN TEKLİFİ

Galatasaray'ın eski başkan yardımcılarından biri olan Rezan Epözdemir, stat isim sponsorluğu için 3 yıllık 214 milyon 500 bin TL teklif etti. Bir açıklama yapan Epözdemir, tek şart olarak stadın isminin "Ali Sami Yen" olmasını gösterdi. Ünlü hukukçu buna gerekçe olarak ise "Galatasaray'ın mabedi olan stadımıza en fazla yakışan isim, kulübümüzün kurucusu olan Ali Sami Yen'dir" açıklamasını yaptı.



SAMSUN'UN YENİ HEDEFİ EMRE KILINÇ

Geride bıraktığımız günlerde Okan Kocuk'u renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, bonservisi Cimbom'da olan ve geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan Emre Kılınç'ı da kadrosuna katmak istiyor. Aslan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Samsunspor, Ankaragücü'nde 32 maçta 2 gol, 4 asist kaydeden futbolcuyu bonservisiyle kadroya katmayı hedefliyor.



LAZIO'DA TORREIRA ZİRVESİ

Geçen sezonki performansıyla G.Saray taraftarlarının en çok sevdiği isimlerden biri olan Lucas Torreira, Serie A ekiplerinden Lazio'nun transfer listesinde yer alıyor. Lazio'nun teknik direktörlüğünü yapan Maurizio Sarri, tatilini bitirdikten sonra yönetimle transfer planı hakkında görüşecek. Lucas Torreira'nın mutlaka alınmasını isteyen Sarri, 27 yaşındaki Uruguaylı yıldız için yönetime baskı yapıyor. Öte yandan İtalyan basını, Cimbom'un 15 milyon euro bonservis geliri hedeflediği Torreira için Lazio'nun planının satın alma opsiyonuyla kiralama olduğunu, Sarı-Kırmızılılar'ın ise bonservisle satışa sıcak baktığını yazdı.



MERTENS İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS

Belçika basını, Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Dries Mertens'in çok önemli bir sezonu geride bıraktığını yazdı. Haberde, "36 yaşında şampiyonluk yaşayan Mertens, gelecek sezon Avrupa'da da boy gösterecek. Onun için büyük bir şans" ifadelerine yer verildi. Ayrıca geçen sezon 33 maçta 7 gol ve 4 asist üreten Mertens'in ailesiyle Ibiza'da tatil yaptığı hatırlatırken, "Dries tatili hak etti" denildi.



FORMALARA YOĞUN İLGİ

Trabzonspor'un önceki gün satışa çıkardığı yeni sezon formaları Bordo-Mavili taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Özellikle çubuklu forma taraftarların en fazla sevdiği ürünler arasında yer alıyor.



MULEKA İÇİN BEKLENECEK!

Beşiktaş geçen sezon bekleneni veremeyen Jackson Muleka için teklifleri değerlendiriyor. Muleka'ya gelen en ciddi teklif, Katar'dan, 3.5 milyon Euro civarında. Cenk Tosun'un sakatlığının uzayacak olması nedeniyle yönetimin Kongolu golcüden yararlanma fikrini değerlendirdiği bildirildi. Kararı Şenol Güneş verecek. Eğer beklenen takviyeler gecikirse sezona Jackson Muleka ile başlanabilir.

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