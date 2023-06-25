Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde finale yükseldi

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi yarı finalinde Çekya’yı 3-2 yendi. Finalde rakip Ukrayna... İşte sizler için derlediğimiz 25 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Filenin efeleri finalde!

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali yarı finalinde karşılaştığı Çekya'yı 3-2 yenerek, finale çıktı. Final maçı bugün 21.00'de Hırvatistan'ı eleyen Ukrayna ile yapılacak. Filenin Efeleri, finale yükseldiği için 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak. Öte yandan Zadar'da oynanan maçı Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

    PETKOVİC İÇİN KIRAN KIRANA
    Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın, "Onu kadromda görmeyi isterim" dediği Hırvat forvet oyuncusu Bruno Petkovic için yapılan görüşmeler devam ediyor. Bugüne kadar Dinamo Zagreb ile yapılan bonservis pazarlıklarında Hırvat kulübü talep ettiği 4 milyon Euro'luk rakamda çok küçük esnemeler yaparken, Trabzonspor ise bu rakamı daha aşağı seviyeye çekmek istiyor. Bu arada Petkoviç transferinin kamp dönemine sarkma ihtimalinin de olduğu ifade ediliyor. Forvet bölgesine en az bir ismi takviye etmek isteyen bordo- mavililer, bu bölgede oynayan Maxi Gomez'in satışı için ise görüşmeler yapıyor. Henüz kulübe Maxi Gomez için resmi bir transfer teklifi gelmezken, oyuncunun menajerine farklı kulüplerle görüşme yapması için izin verildi.



    OYUNCU MALİYETLERİ YÜZDE 50 AZALDI
    Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı 14 oyuncuyla birlikte yıllık maaş ve bonservis gideri 41 milyon Euro olmuştu. Hamsik, Gbamin, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Bruno Peres ve Vitor Hugo gibi isimlerin takımdan ayrılmasından sonra maaş bütçesi an itibariyle 23 milyon 500 bin Euro seviyesine kadar geriledi



        BURAK YILMAZ İÇİN GERİ SAYIM
        Şenol Güneş yönetiminde forvete evrilen Burak Yılmaz, tecrübeli hocayla çalıştığı dönemlerde hücumdaki en etkili kozu olmuştu. İlk teknik heyet deneyimini Beşiktaş'ta yaşayacak olan Burak Yılmaz, bu kez Şenol Güneş'in kulübedeki sağ kolu olacak. Burak Yılmaz'ın özellikle takım ilişkilerinde önemli rol oynaması bekleniyor



        ANGELINO PLANI
        Sol bek transferi için atağa kalkan Galatasaray'ın bonservisi Alman ekibi Leipzig'de bulunan İspanyol sol bek Angelino ile ilgili planı netleşti. Sam Adekugbe'den istediği verimi alamayan, Emre Taşdemir ile de yollarını ayıran Aslan, 26 yaşındaki İspanyol sol beki satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Oyuncu ile ilgili detaylı raporları inceleyen teknik direktör Okan Buruk da 1.71 boyundaki Angelino için onayı verdi. Geçen sezon Bundesliga ekibi Hoffenheim'da kiralık oynayan Angelino'nun Leipzig ile sözleşmesi 2025'te bitecek. Galatasaray ile Leipzig arasında önümüzdeki hafta Angelino transferi için bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Angelino'ya 12 milyon euro değer biçiliyor. Hoffenheim'da 35 maçta 1 gol, 10 asist kaydeden futbolcu Leipzig'de de forma giydiği 100 maçta 12 gol, 29 asist kaydetti. Futbolcu, skorer oyun kimliğiyle tanınıyor.



        FERDİ'YE FULHAM KANCASI
        Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından çokça söz ettiren Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Todofichajes'te yer alan habere göre İngiltere Premier League ekibi Fulham, 23 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine ekledi. Haberde, Fulham'ın önümüzdeki sezon savunmadan oyunu geliştirebilecek bir oyuncu aradığı ve sağ bek olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu'nun harika bir seçenek olduğu belirtilirken, transfer için girişimlerin başlayabileceği ifade edildi. Bu arada Ferdi Kadıoğlu ile Serie A ekipleri Inter ve Milan'ın da ilgilendiği de dış basının iddiaları arasında. Bu arada kulübe yakın kaynaklara göre Başkan Ali Koç ile görüşen Ferdi Kadıoğlu'nun "Başkanım, gelişimimde Fenerbahçe'nin katkısı çok büyük. Sizin kararınız önemli. Eğer kulübün bu paraya ihtiyacı varsa giderim. Kalmamı isterseniz, kalırım. Her kararı kulübümle beraber almak isterim" ifadesini kullandığı da gelen haberler arasında.



            YENİ ARDA GÜLER BUCA'DA BULUNDU
            Fenerbahçe'nin yönetimi, 'Yeni Arda Güler' olarak lanse edilen Bucaspor'un 15 yaşındaki futbolcusu Efe Konuşkan'ı renklerine katıyor. Bucaspor Futbol Akademi Direktörü Engin Dursun, "Efe'nin ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de F.Bahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.



            UMUT NAYİR BİTTİ BİTİYOR!
            Enner Valencia'nın Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Sarı-Lacivertliler Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı. Serdar Dursun ve Joao Pedro yol ayrımına gidecek olan sarı lacivertliler, Türk golcü kontenjanını sezonun flaş ismi Umut Nayir'le doldurmak istiyor. Galatasaray'ın da ilgisi bulunan Umut Nayir'le ilgili Eyüpspor cephesinden yeni bir açıklama geldi. Kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, Spor Arena'ya verdiği röportajda Umut Nayir için Fenerbahçe ile görüştüklerini ifade etti. Kulaksız, "Bu konuda öncelik hakkı Fenerbahçe'nin. Başkanımız Fenerbahçe'den bir yönetim kurulu üyesiyle görüşüyor. Bir gelişme olursa yakın zamanda duyururuz. Onaylandığı takdirde Umut Nayir bonservisiyle gidecek. Henüz rakamsal olarak netleşmiş bir durum yok." ifadelerini kullandı.



            SZALAI'DE GERİ ADIM YOK!
            Fenerbahçe transferleri tek tek gerçekleştirirken oyuncularına olan teklifler de azımsanacak cinsten değil. Sarı-Lacivertli kulübün Macar stoperi Attila Szalai için menajeri aracılığıyla teklifler geldiği iddia ediliyor. Everton, Wolfsburg ve Valencia'nın da aralarında bulunduğu kulüplerden gelen bu tekliflere Fener yönetimi mesafeli yaklaşıyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar Attila Szalai için pazarlığı 15 milyon Euro'dan açıyor. Ancak şu ana kadar gelen teklifler içerisinde en yüksek rakamın 9 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında. Fener yönetimi değerini bulmaması durumunda Szalai'yi satmaya da sıcak bakmıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında son dakikada yüksek bedelli bir teklif çıkmazsa Szalai önümüzdeki sezon da ç ubuklu formayı giyecek gibi görünüyor.



                GUSTAVO HENRIQUE YOL AYRIMINDA
                Önümüzdeki sezonun kadroda düşünülmeyen isimlerden bir tanesi olan Gustavo Henrique'ye ciddi taliplerin olması Sarı-Lacivcertli kurmayların işini kolaylaştırıyor. Brezilya kulüplerinin ardından Gustavo'ya Meksika Ligi takımlarından Cruz Azul'un da talip olduğu ortaya çıktı. Gustavo'nun önceliğinin Brezilya olduğu da öğrenildi.

                YASİN GÜRELER İMZALADI
                TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon devre arası kiralık olarak kadrosuna kattığı tecrübeli defans oyuncusu Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yasin geçen sezon 12 maçta görev yapmıştı.

                GÖZTEPE'DE METEHAN BİTTİ
                TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bonservisi Eyüpspor'da bulunan Metehan Mimaroğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Metehan Mimaroğlu, geçtiğimiz sezon Altınordu'da yarım sezon kiralık olarak forma giymişti.

                YUNUS EMRE PETKİMSPOR'DA
                Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'nden Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

                SAMSUN YENİ SEZONU AÇTI
                Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor, sezon hazırlıklarına başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yaklaşık 1,5 saat çalıştı.

                NARA YEŞİL IŞIK YAKTI
                Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Galatasaray taraftarlarıyla sıcak diyaloglarına devam ediyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Nara, bir Galatasaray taraftarının yaptığı, "Güzel anne lütfen Türkiye'de kal" şeklindeki bir yorumunu beğendi. Geride bıraktığımız günlerde bilindiği üzere Icardi ve ailesi hep birlikte bir video çekmiş ve 30 yaşındaki futbolcuyla özdeşleşen 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı seslendirmişti. PSG ile Galatasaray arasındaki bonservis görüşmeleri sürüyor. Şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Icardi, geride bıraktığımız sezonda oynadığı 26 maçta 23 gol, 8 asist üretti. Yönetim, futbolcunun takımda kalması konusunda umutlu. Taraftarlar ise bekleyiş içinde..

                214 MİLYONLUK ALİ SAMİ YEN TEKLİFİ
                Galatasaray'ın eski başkan yardımcılarından biri olan Rezan Epözdemir, stat isim sponsorluğu için 3 yıllık 214 milyon 500 bin TL teklif etti. Bir açıklama yapan Epözdemir, tek şart olarak stadın isminin "Ali Sami Yen" olmasını gösterdi. Ünlü hukukçu buna gerekçe olarak ise "Galatasaray'ın mabedi olan stadımıza en fazla yakışan isim, kulübümüzün kurucusu olan Ali Sami Yen'dir" açıklamasını yaptı.

                SAMSUN'UN YENİ HEDEFİ EMRE KILINÇ
                Geride bıraktığımız günlerde Okan Kocuk'u renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, bonservisi Cimbom'da olan ve geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan Emre Kılınç'ı da kadrosuna katmak istiyor. Aslan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Samsunspor, Ankaragücü'nde 32 maçta 2 gol, 4 asist kaydeden futbolcuyu bonservisiyle kadroya katmayı hedefliyor.

                LAZIO'DA TORREIRA ZİRVESİ
                Geçen sezonki performansıyla G.Saray taraftarlarının en çok sevdiği isimlerden biri olan Lucas Torreira, Serie A ekiplerinden Lazio'nun transfer listesinde yer alıyor. Lazio'nun teknik direktörlüğünü yapan Maurizio Sarri, tatilini bitirdikten sonra yönetimle transfer planı hakkında görüşecek. Lucas Torreira'nın mutlaka alınmasını isteyen Sarri, 27 yaşındaki Uruguaylı yıldız için yönetime baskı yapıyor. Öte yandan İtalyan basını, Cimbom'un 15 milyon euro bonservis geliri hedeflediği Torreira için Lazio'nun planının satın alma opsiyonuyla kiralama olduğunu, Sarı-Kırmızılılar'ın ise bonservisle satışa sıcak baktığını yazdı.

                MERTENS İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS
                Belçika basını, Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Dries Mertens'in çok önemli bir sezonu geride bıraktığını yazdı. Haberde, "36 yaşında şampiyonluk yaşayan Mertens, gelecek sezon Avrupa'da da boy gösterecek. Onun için büyük bir şans" ifadelerine yer verildi. Ayrıca geçen sezon 33 maçta 7 gol ve 4 asist üreten Mertens'in ailesiyle Ibiza'da tatil yaptığı hatırlatırken, "Dries tatili hak etti" denildi.

                FORMALARA YOĞUN İLGİ
                Trabzonspor'un önceki gün satışa çıkardığı yeni sezon formaları Bordo-Mavili taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Özellikle çubuklu forma taraftarların en fazla sevdiği ürünler arasında yer alıyor.

                MULEKA İÇİN BEKLENECEK!
                Beşiktaş geçen sezon bekleneni veremeyen Jackson Muleka için teklifleri değerlendiriyor. Muleka'ya gelen en ciddi teklif, Katar'dan, 3.5 milyon Euro civarında. Cenk Tosun'un sakatlığının uzayacak olması nedeniyle yönetimin Kongolu golcüden yararlanma fikrini değerlendirdiği bildirildi. Kararı Şenol Güneş verecek. Eğer beklenen takviyeler gecikirse sezona Jackson Muleka ile başlanabilir.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Bay Bay Kemal’den büyük ikiyüzlülük
                Haberler Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde finale yükseldi
                    loading
                    SON DAKİKA