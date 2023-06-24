G.Saray'da Emre Can bombası! Cimbom Alman Milli Oyuncuyu kadrosunda istiyor: İstanbul'da görüşme yapıldı...

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

29 yaşında ve 1.86 boyunda olan Emre Can'ın Dortmund ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Bu bakımdan piyasa değeri 14 milyon Euro alan Emre Can'ın daha uygun bir bedelle transfer edilmesi mümkün görünüyor. 2020 yılında Juventus'dan Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Can 41 kez Alman Milli Takım formasını giydi. Bu maçlarda 1 kez fileleri sarstı.

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