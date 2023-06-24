G.Saray'da Emre Can bombası! Cimbom Alman Milli Oyuncuyu kadrosunda istiyor: İstanbul'da görüşme yapıldı...

Galatasaray Icardi ile birlikte bir başka golcü transferine odaklanmışken bambaşka bir mevki için bomba bir iddia geldi.
Başka ülkelerin milli formasını giymesine rağmen gurbetçi futbolcuların Türk statüsünde oynamasına izin verilmesinin ardından Galatasaray Borussia Dortmund'un Alman Milli ön liberosu Emre Can'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un Türkiye'ye gelen Emre Can ile Eminönü'de bir otelde görüşme yaptığı da öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galatasaray Emre Can transferini gerçekleştirmesi durumunda Yusuf Demir'i başka bir takıma kiralayacak.