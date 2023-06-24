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    G.Saray'da Emre Can bombası! Cimbom Alman Milli Oyuncuyu kadrosunda istiyor: İstanbul'da görüşme yapıldı...

    Başka ülkelerin milli takımlarında oynayan oyuncuların Türk statüsüne kavuşması Galatasaray’ı harekete geçirdi. Erden Timur, Dortmund’un ön liberosu Emre Can ile Eminönü’de bir otelde görüşme yaptı...

    Emre Can bombası

    Galatasaray Icardi ile birlikte bir başka golcü transferine odaklanmışken bambaşka bir mevki için bomba bir iddia geldi.

    Başka ülkelerin milli formasını giymesine rağmen gurbetçi futbolcuların Türk statüsünde oynamasına izin verilmesinin ardından Galatasaray Borussia Dortmund'un Alman Milli ön liberosu Emre Can'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

    Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un Türkiye'ye gelen Emre Can ile Eminönü'de bir otelde görüşme yaptığı da öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galatasaray Emre Can transferini gerçekleştirmesi durumunda Yusuf Demir'i başka bir takıma kiralayacak.

        Çünkü TFF'nin aldığı karar gereğince başka ülkenin milli takım formasını giyen Türk oyunculardan sadece 1 tanesi kadroda yer alabilecek.

        PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO
        29 yaşında ve 1.86 boyunda olan Emre Can'ın Dortmund ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Bu bakımdan piyasa değeri 14 milyon Euro alan Emre Can'ın daha uygun bir bedelle transfer edilmesi mümkün görünüyor. 2020 yılında Juventus'dan Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Can 41 kez Alman Milli Takım formasını giydi. Bu maçlarda 1 kez fileleri sarstı.

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