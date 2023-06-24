Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fırtına Philip Zinckernagel'in peşinde! Danimarkalı 10 numara için ilk somut cevap geldi...

    Olimpiakos’un yeni teknik direktörü Diego Martinez, Trabzonspor’un istediği Danimarkalı 10 numara Zinckernagel için kararını kampta vereceğini açıkladı...

    Fırtına Zinckernagel için pusuda

    Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurma adına çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un peşinde olduğu oyunculardan biri de Olimpiakos'un Danimarkalı 10 numarası Philip Zinckernagel.

    Geride kalan sezon Belçika ekibi Standard Liege'de kiralık forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Olimpiakos'a döndü. Yunan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Zinckernagel için Trabzonspor kiralama teklifinde bulunmuştu.

    BJELİCA ÇOK İSTİYOR
    Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın da çok istediği futbolculardan olduğu belirtilen Zinckernagel transferinde Bordo-Mavililer istediği yanıtı alamamıştı. Olimpiakos'ta yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası göreve Diego Martinez geldi.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Rusya’da ’Wagner’ ayaklanması! ABD topa girdi...
        Haberler Spor Fırtına Philip Zinckernagel'in peşinde! Danimarkalı 10 numara için ilk somut cevap geldi...
            loading
            SON DAKİKA