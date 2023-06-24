Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap: Sen Aziz Yıldırım’ı bırak 5 yılın hesabını ver!

ÖNCE 'ADAYIM' DEDİ! SONRA VAZGEÇTİ

Aziz Yıldırım, "2024 seçiminde adaylar çıkmalıdır. F.Bahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz, kalamaz. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil. Fenerbahçe'de her zaman başkan bulunur. Fetöcü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi gelir elde edenler aday olursa ben gelip aday olurum" dedi. Sonra "Hiç kimse çıkmazsa ben adayım" şeklinde bir şey söylemediğini belirtti.



FETÖCÜ DIYORSUN KOL KOLA GİRİYORSUN!

Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'nin liderlik yapması gerektiğini ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile olan yakınlığı için eleştiri yaptı. Yıldırım, "Fenerbahçe, FETÖ'ye rağmen şampiyon olmuştur. Buraya liderlik yapacaksın.Yönetim liderlik yaparsa, hiç kimseye ihtiyaç yok. İki gün önce TFF Başkanı'na FETÖ'cü diyorsun, iki gün sonra koluna giriyorsun! Bu nasıl bir iş? Birine bir şey söylersem, ölene kadar konuşmam bir daha" ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI HER GİTTİĞİMİZDE YARDIM ETTİ

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, "F.Bahçe'nin siyaset ile kavga etmeye hakkı yok. Bizim siyasette yerimiz yok. 20 senede bir gün kime oy attığımı söylemedim. Yönlendiremezsin, burada kavga çıkar. F.Bahçe'ye ve ülkeye zarar verir. Daima onlarla iyi geçinmelisiniz. 3 Temmuz ile birlikte ekonomik anlamda çok büyük darbe aldık. Bunu en iyi bilenlerden biri de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bu kayıpları telafi etmek için yardım edecek en önemli isim de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Her gittiğimde bir şeyler için izin istedik, yardım etti" diye konuştu. Yıldırım, "Bir gün 50 milyon para istedim. 'Beşiktaş'a vermişsiniz, ben de istiyorum' dedim. Bütün kulüplere yardım ediyorlar. Şimdi Galatasaray'a etmişler. Dereağzı'nı isteyecekler. Bu ilişkileri geliştirmek lazım. Mahkeme ile bir şey olmaz" dedi.