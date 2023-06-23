Yeniden TFF Başkanı olan Büyükekşi'den net mesajlar: Birlikte başaracağız





10 MAÇ CEZA VERİN

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gelecek sezon hakemlerle ilgili kimsenin konuşmamasını, bunu ihlal edene de 10 maç ceza verilmesini önerdi. 8+3 kuralıyla ilgili olarak ise deneyimli hoca, "Kuralı ben getirmedim. Fikrimi sorarlarsa hiç çekinmem. Ben de karşıyım ama o gün karar çıktı. O dönem ligin planlaması da yanlıştı. Ayrıca oyuncuların TL ve döviz üzerinden para alması dengeleri bozuyor. Vergileri kendimiz verelim" açıklamasını yaptı.



TFF YÖNETİMİNDE ÇİFTE DEĞİŞİKLİK

Mehmet Büyükekşi'nin ikinci kez TFF Başkanı olduğu dönemde yönetim kurulu listesinde de bazı değişiklikler dikkatlerden kaçmadı. Asil listeden Murat Aksu ve Nüket Küçükel Ezberci isimleri yeni dönemde yer almazken, Mustafa Eröğüt ve Ruşen Çetin ise ikinci dönemde listeye girdi. Ayrıca yedek listedeki İbrahim Özbay, Sidar Tunca, İsmail Ertekin, Alaaddin Varol, Gökhan Özsavaş ve Şevket Çelik de yeni dönemde TFF'nin yedek listesinde kendisine yer bulamayan isimler oldular.



ARTIK ÇOK RADİKAL KARARLAR ALINMALI

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, TFF seçimi sonrasında konuştu. Çavuşoğlu, yayın gelirleri hakkında mesajlar verirken, "Bu şartlar altında kulüpler çok ileriye gidemez. Neredeyse gelirler 4'te 1 düştü. Bunu ciddi derecede yükseltmemiz lazım. Geçen sene ve bu sene 130 milyon kur farkı yedim. Bazı sponsorlar bulunmalı. Artık çok radikal kararlar alınmalı" dedi.



TFF'DEN YUSUF DEMİR KURALI

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralına dair talimatı değiştirdi. Yeni talimatla kulüplerin A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabileceği açıklandı. Kulüplerin, A takım listesi de 28 kişiden 30'a yükseltildi. Buna göre; Galatasaraylı Yusuf Demir ve onun pozisyonunda olan futbolcular, yeni sezonda yerli statüsünde forma giyebilecek. 2014'te çıkan talimattan sonra milli takım tercihini Avusturya Milli Takımı'ından yana kullandığı ve 3 maçtan fazla da forma giydiği için yerli statüsünü kaybeden Yusuf Demir'in durumu geçen sezon çokça tartışılmıştı.

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