Yeniden TFF Başkanı olan Büyükekşi'den net mesajlar: Birlikte başaracağız

Türkiye Futbol Federasyonu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı dün Ankara'da yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeniden başkanlığa seçildi. Büyükekşi, kullanılan 191 oyun 168'ini alarak 4 yıllığına başkan olup, güven tazeledi.
KİMSEYLE SORUMUZ YOK
Başkan seçilmesinin ardından kürsüye çıkan Büyükekşi, "Geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmaların daha da iyisini, önümüzdeki 4 yıllık dönemde yeni yönetim kurulumuzla gerçekleştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı, çalışmayı göstereceğiz. Biz, birlik beraberlikten yanayız, herkesi seviyoruz. Bu konuda kimseye karşı problemimiz yok. Bir takım konuşmalar oldu. Onlara cevap vermek gibi bir niyetim de yok. Bundan sonraki dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı ve delegelere seslendi.
TEK BAŞIMIZA YAPAMAYIZ
TFF Başkanı Büyükekşi ayrıca, "En küçük şeyleri büyütmemek gerekiyor. Güven, eşitlik, adalet ve şeffaflık konusuna aynı şekilde devam edeceğiz. Hakemlerimizi iyi yetiştireceğiz. Bütün kulüplere eşit hareket edeceğiz. Biz yenilikleri yapma federasyonu olacağız. Bunu tek başımıza yapamayız. Birlikte yapacağız. Dünyadaki ve Avrupa'daki tüm gelişmeleri ülkemizde de yapmak istiyoruz" diye konuştu.