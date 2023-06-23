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    Yeniden TFF Başkanı olan Büyükekşi'den net mesajlar: Birlikte başaracağız

    yıllığına yeniden TFF Başkanı seçilenM ehmet Büyükekşi, “Beyaz bir sayfa açtık. Hiç kimseyle sorunumuz yok. Tek başımıza başaramayız.Birlikte başaracağız ve biz yeniliklerin federasyonu olacağız” ifadelerini kullandı

    Birlikte başaracağız

    Türkiye Futbol Federasyonu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı dün Ankara'da yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeniden başkanlığa seçildi. Büyükekşi, kullanılan 191 oyun 168'ini alarak 4 yıllığına başkan olup, güven tazeledi.



    KİMSEYLE SORUMUZ YOK
    Başkan seçilmesinin ardından kürsüye çıkan Büyükekşi, "Geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmaların daha da iyisini, önümüzdeki 4 yıllık dönemde yeni yönetim kurulumuzla gerçekleştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı, çalışmayı göstereceğiz. Biz, birlik beraberlikten yanayız, herkesi seviyoruz. Bu konuda kimseye karşı problemimiz yok. Bir takım konuşmalar oldu. Onlara cevap vermek gibi bir niyetim de yok. Bundan sonraki dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı ve delegelere seslendi.



    TEK BAŞIMIZA YAPAMAYIZ
    TFF Başkanı Büyükekşi ayrıca, "En küçük şeyleri büyütmemek gerekiyor. Güven, eşitlik, adalet ve şeffaflık konusuna aynı şekilde devam edeceğiz. Hakemlerimizi iyi yetiştireceğiz. Bütün kulüplere eşit hareket edeceğiz. Biz yenilikleri yapma federasyonu olacağız. Bunu tek başımıza yapamayız. Birlikte yapacağız. Dünyadaki ve Avrupa'daki tüm gelişmeleri ülkemizde de yapmak istiyoruz" diye konuştu.



        TFF YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ
        Dünkü genel kurulda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemlerini kapsayan hesap ve faaliyetleri de ibra oylamasına sunuldu. Oylamanın ardından TFF yönetimi delegeler tarafından oybirliğiyle ibra edildi.



        TFF YÖNETİMİ ASİL ÜYELER
        İbrahim Burkay
        Yusuf Günay
        Yalçın Orhan
        Alkın Kalkavan
        Hamit Altıntop
        Müslüm Özmen
        Volkan Can
        Ali Düşmez
        Erman Kalkandelen
        Ramazan Üçdan
        Agah Ruşen Çetin
        Mustafa Eröğüt
        Şafak Müderrisgil
        Haluk Kalyoncu



        TFF YEDEK ÜYELER
        Talat Papatya
        İdil Karademirlidağ
        Fuat Guguloğlu
        Murat Şahin
        Özen Kuzu
        Habil Yazıcı
        Abdullah Altınkum
        Cengiz Erdem
        Süleyman Kocasert
        Cem Gün
        Gökhan Kasapoğlu
        Şevket Çelik
        M. Taha Güvendi
        Remzi Ay



            2028 VE 2032'YE OLUMLU YANSIYACAK
            Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dikkati çeken ifadelere imza attı. Bak, "Türk futbolu olarak Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde, Avrupa'nın en yeni, dünyanın da en önemli tesislerine sahibiz. Şu ana kadar 35 stat tamamlandı, 7'si devam ediyor, diğerleri de sürdürülmekte" ifadelerini kullandı.

            OLUMLU YANSIYACAK
            Ülke futbolunun marka değerini artırmak istediklerinin altını çizen Osman Aşkın Bak, Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı için ise "Organizasyon kapasitesi en büyük ülkelerden birisiyiz, pek çok organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasitedeyiz. Biz, gençlerimizin en iyi şekilde eğitilmesi için, fırsatlar tanınması için çalışacağız. Avrupa Futbol Şampiyonası 2028 ile 2032 yıllarıyla ilgili başvurular var. Çalışmalarımızın olumlu yansıyacağına inanıyoruz" dedi.



            BEŞİKTAŞ'I ÖNEMSEYECEKSİNİZ!
            Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son 1 yıldır gerilimli bir ilişki içinde oldukları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye genel kurulda eleştirilerde bulundu. "Beşiktaş umurumda değil" şeklindeki sözleri basına yansıyan Büyükekşi'nin gözlerinin içine bakarak eleştirilerini sıralayan Çebi, "Sezon boyunca herkes ağladı. Sayın Büyükekşi'nin bahsettiği adalet ve prensipleri Beşiktaş için hiç geçerli omadı. Beşiktaş, umursanmayacak bir kulüp değildir. Önemseyeceksiniz" dedi.



            HAKEMLER DEĞİŞSİN
            Hakemlerin tamamen değişmesi gerektiğini belirten Çebi, "25- 30 tane hakem çıkaramıyor muyuz? Bu bir cesaret işidir. Ayrıca Tahkim ve kurullar size bağlı olmasın, bizler seçelim" ifadelerini kullandı.



                10 MAÇ CEZA VERİN
                Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gelecek sezon hakemlerle ilgili kimsenin konuşmamasını, bunu ihlal edene de 10 maç ceza verilmesini önerdi. 8+3 kuralıyla ilgili olarak ise deneyimli hoca, "Kuralı ben getirmedim. Fikrimi sorarlarsa hiç çekinmem. Ben de karşıyım ama o gün karar çıktı. O dönem ligin planlaması da yanlıştı. Ayrıca oyuncuların TL ve döviz üzerinden para alması dengeleri bozuyor. Vergileri kendimiz verelim" açıklamasını yaptı.

                TFF YÖNETİMİNDE ÇİFTE DEĞİŞİKLİK
                Mehmet Büyükekşi'nin ikinci kez TFF Başkanı olduğu dönemde yönetim kurulu listesinde de bazı değişiklikler dikkatlerden kaçmadı. Asil listeden Murat Aksu ve Nüket Küçükel Ezberci isimleri yeni dönemde yer almazken, Mustafa Eröğüt ve Ruşen Çetin ise ikinci dönemde listeye girdi. Ayrıca yedek listedeki İbrahim Özbay, Sidar Tunca, İsmail Ertekin, Alaaddin Varol, Gökhan Özsavaş ve Şevket Çelik de yeni dönemde TFF'nin yedek listesinde kendisine yer bulamayan isimler oldular.

                ARTIK ÇOK RADİKAL KARARLAR ALINMALI
                Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, TFF seçimi sonrasında konuştu. Çavuşoğlu, yayın gelirleri hakkında mesajlar verirken, "Bu şartlar altında kulüpler çok ileriye gidemez. Neredeyse gelirler 4'te 1 düştü. Bunu ciddi derecede yükseltmemiz lazım. Geçen sene ve bu sene 130 milyon kur farkı yedim. Bazı sponsorlar bulunmalı. Artık çok radikal kararlar alınmalı" dedi.

                TFF'DEN YUSUF DEMİR KURALI
                Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralına dair talimatı değiştirdi. Yeni talimatla kulüplerin A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabileceği açıklandı. Kulüplerin, A takım listesi de 28 kişiden 30'a yükseltildi. Buna göre; Galatasaraylı Yusuf Demir ve onun pozisyonunda olan futbolcular, yeni sezonda yerli statüsünde forma giyebilecek. 2014'te çıkan talimattan sonra milli takım tercihini Avusturya Milli Takımı'ından yana kullandığı ve 3 maçtan fazla da forma giydiği için yerli statüsünü kaybeden Yusuf Demir'in durumu geçen sezon çokça tartışılmıştı.

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