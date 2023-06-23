Galatasaray yönetiminden Icardi için kritik hamle! Arjantinli yıldıza...

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan Galatasaray Yönetimi, yıldız santrforu Mauro Icardi'yi takımda tutmak için Arjantinli' yıldıza yapacağı teklifi belirledi. Sarı- Kırmızılı yönetim Icardi için PSG yönetimine 7-8 milyon Euro civarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Arjantinli yıldız için yıllık ödenmesi planlanan ücret ise 8 milyon Euro. Bu paranın yarısını Sarı-Kırmızılı yönetim karşılaşacak. Diğer yarısı ise sponsorlardan elde edilecek. 4 milyon Euro'yu karşılaması beklenen sponsorların da büyük oranda belirlendiği gelen haberler arasında. Icardi için hem Avrupa'dan hem de körfez ülkelerinden ciddi tekliflerin geldiği iddiası Sarı-Kırmızılı camiayı oldukça rahatsız ediyordu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da dijital platformlarda yaptıkları paylaşımlarda öncelikle İcardi'nin taktımda tutulmasının en önemli hamle olacağını defaatle ifade ediyorlardı. Icardi'nin G.Saray'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini açıklaması da hem yönetimi hem de taraftarların içinde su serpiyordu. İcardi ile ilgili gelişmeler olumlu olsa da camia son noktanın konulmasını bekliyor.