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    Trabzon'un yıldızı Abdülkadir Ömür İspanyol ekibinin radarına girdi! Trabzonspor yönetimi resmi bir teklife göre...

    Enes Ünal’ın da formasını giydiği Getafe, Trabzonspor’dan Abdülkadir Ömür’ü transfer etmek istiyor. Trabzonspor Yönetiminin ise bu konuda gelebilecek resmi bir teklife göre tavrını belirleyecek.

    Getafe’nin gözü 10’da

    Trabzonspor'da geride kalan sezonda 41 maça çıkan ve 3 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Abdülkadir Ömür, uzun zamandır Avrupa kulüpleri ile dirsek temasındaydı.

    Trabzonspor altyapısında yetişen ve 2016 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Abdülkadir Ömür yuvadan uçabilir. Bu konudaki ilk hamle milli futbolcu Enes Ünal'ın da formasını giydiği Getafe kulübünden geldi.

    Abdülkadir için menajerler düzeyinde temasa başlayan İspanyol kulübü henüz resmi görüşmelere başlamasa da oyuncunun maliyetini araştırıyor. Trabzonspor Yönetiminin ise bu konuda gelebilecek resmi bir teklife göre tavrını belirleyeceği öğrenilirken, geçmişte Abdülkadir Ömür'ün 23 milyon Euro'luk Manchester City-Lizbon ortaklığındaki transfer teklifinin değerlendirilmemesinden duyulan pişmanlık da dile getirilmişti.

        Transferde ilgi odağı olan oyunculardan biri olan Abdülkadir, önceki gün İstanbul'da menajeri Necdet Ergezen ile görüştü. Birlikte kahvaltı yapan ekipte Milli futbolculardan Rıdvan Yılmaz da vardı.


        ALTYAPIDA DEĞİŞİM RÜZGARI
        Trabzon'un bir süredir çalışmalar yaptığı Double Pass firmasının raporu doğrultusunda geçtiğimiz günlerde altyapıdaki birçok antrenörle yollar ayrıldı. Altyapı Direktörü olarak göreve İlker Erdem getirilmişti. Bu kez altyapıda yetersiz görülen oyuncularla yollar ayrıldı.

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        Haberler Spor Trabzon'un yıldızı Abdülkadir Ömür İspanyol ekibinin radarına girdi! Trabzonspor yönetimi resmi bir teklife göre...
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