Trabzon'un yıldızı Abdülkadir Ömür İspanyol ekibinin radarına girdi! Trabzonspor yönetimi resmi bir teklife göre...

Trabzonspor'da geride kalan sezonda 41 maça çıkan ve 3 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Abdülkadir Ömür, uzun zamandır Avrupa kulüpleri ile dirsek temasındaydı.
Trabzonspor altyapısında yetişen ve 2016 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Abdülkadir Ömür yuvadan uçabilir. Bu konudaki ilk hamle milli futbolcu Enes Ünal'ın da formasını giydiği Getafe kulübünden geldi.
Abdülkadir için menajerler düzeyinde temasa başlayan İspanyol kulübü henüz resmi görüşmelere başlamasa da oyuncunun maliyetini araştırıyor. Trabzonspor Yönetiminin ise bu konuda gelebilecek resmi bir teklife göre tavrını belirleyeceği öğrenilirken, geçmişte Abdülkadir Ömür'ün 23 milyon Euro'luk Manchester City-Lizbon ortaklığındaki transfer teklifinin değerlendirilmemesinden duyulan pişmanlık da dile getirilmişti.