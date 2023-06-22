Trabzon'un yıldızı Abdülkadir Ömür İspanyol ekibinin radarına girdi! Trabzonspor yönetimi resmi bir teklife göre...

Transferde ilgi odağı olan oyunculardan biri olan Abdülkadir, önceki gün İstanbul'da menajeri Necdet Ergezen ile görüştü. Birlikte kahvaltı yapan ekipte Milli futbolculardan Rıdvan Yılmaz da vardı.



ALTYAPIDA DEĞİŞİM RÜZGARI

Trabzon'un bir süredir çalışmalar yaptığı Double Pass firmasının raporu doğrultusunda geçtiğimiz günlerde altyapıdaki birçok antrenörle yollar ayrıldı. Altyapı Direktörü olarak göreve İlker Erdem getirilmişti. Bu kez altyapıda yetersiz görülen oyuncularla yollar ayrıldı.

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