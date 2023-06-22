Son dakika: Taraftara sabah müjdesi! Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen açıkladı! Edin Dzeko kimdir?

Roma'ya transfer olmadan önce Manchester City'de forma giyen Dzeko, 2008-09 sezonunda Bundesliga'yı kazandığı Alman kulübü VfL Wolfsburg'da gösterdiği performansla dikkat topladı. O sezon ligde attığı 26 gol ile en fazla gol atan ikinci oyuncuydu. Dzeko, 2009-10 sezonunda ise attığı 26 golle gol kralı oldu. Ayrıca her iki sezonda da on asist yaptı.

Dzeko, 2011-12 Premier League sezonunda, White Hart Lane'de Tottenham Hotspur'a karşı oynanan maçta, Manchester City formasıyla bir maçta dört gol attı. O sezonun son lig maçında, Queens Park Rangers karşısında son dakikalara 1-2 geride giren City, 90+2'de Džeko ve 90+4'te Sergio Agüero'nun golleriyle maçı 3-2 kazanarak 44 yıl aradan sonra ilk kez Premier League şampiyonluğunu kazandı.