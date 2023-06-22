Son dakika: Taraftara sabah müjdesi! Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen açıkladı! Edin Dzeko kimdir?

Fenerbahçe Kulübü, transferi gündemde olan golcü oyuncu Edin Dzeko'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.
Son olarak İtalya'nın Inter takımında forma giyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli santrforun, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.
EDİN DZEKO KİMDİR?
Edin Dzeko, 17 Mart 1986 yılında dünyaya gelmiştir. Boşnak millî futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev yapan Edin Dzeko, Serie A ekiplerinden Inter takımında forma giymektedir. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının da kaptanlığını yapmaktadır. Dzeko, Bosna-Hersek millî takımının en çok gol atan futbolcusu konumundadır.
Üst üste üç yıl, Bosna'da Yılın Futbolcusu seçildi. Bosna Hersek'teki futbol taraftarları ve gazeteciler tarafından, "Bosnalı Elmas" lakabına layık görüldü.
Roma'ya transfer olmadan önce Manchester City'de forma giyen Dzeko, 2008-09 sezonunda Bundesliga'yı kazandığı Alman kulübü VfL Wolfsburg'da gösterdiği performansla dikkat topladı. O sezon ligde attığı 26 gol ile en fazla gol atan ikinci oyuncuydu. Dzeko, 2009-10 sezonunda ise attığı 26 golle gol kralı oldu. Ayrıca her iki sezonda da on asist yaptı.
Dzeko, 2011-12 Premier League sezonunda, White Hart Lane'de Tottenham Hotspur'a karşı oynanan maçta, Manchester City formasıyla bir maçta dört gol attı. O sezonun son lig maçında, Queens Park Rangers karşısında son dakikalara 1-2 geride giren City, 90+2'de Džeko ve 90+4'te Sergio Agüero'nun golleriyle maçı 3-2 kazanarak 44 yıl aradan sonra ilk kez Premier League şampiyonluğunu kazandı.