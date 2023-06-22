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SON DAKİKA I Fenerbahçe Edin Dzeko'yu resmen açıkladı!

SON DAKİKA I Fenerbahçe Edin Dzeko'yu resmen açıkladı!
22.06.2023 20:00 - Son Güncelleme: 22.06.2023 20:06

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Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren Boşnak forvet Edin Dzeko’yu renklerine bağladı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya yıldızı bir ismi iki yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler 37 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir” denildi.

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Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada,"Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 avro ödenecektir.

Fenerbahçe transferi işte böyle duyurdu:


37 yaşındaki Edin Dzeko, İrfan Can Eğribayat ve Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin üçüncü transferi oldu.

Edin Dzeko kariyerinde Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter gibi takımların formalarını giydi.

Profesyonel kariyerinde 552 lig maçına çıkan Dzeko, 239 gol attı ve 103 asist yaptı.

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