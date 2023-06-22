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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başkan Büyükekşi ve Özbek'e cevap: Bu ligin ağasıyız paşasıyız

    TFF Başkanı Büyükekşi ile ilgili konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Siz Türk futbolunun ağası, paşası, duayeni, ağabeyi olan Beşiktaş’ı ‘Umursamıyorum’ diyemezsiniz” dedi.

    Bu ligin ağasıyız paşasıyız

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Çebi, "TFF Başkanı ile huzursuzluk yaşıyoruz. Bazen konular şahsileştiriliyor. Neyi umursamıyorsunuz? TFF'nin görevi Türk futboluna hizmet etmek. Siz Türk futbolunun ağası, paşası, duayeni, ağabeyi olan Beşiktaş'ı 'Umursamıyorum' diyemezsiniz. Türk futboluna hizmet ederken, Beşiktaş'a da hizmet edeceksiniz. Beşiktaş'ı umursayacağını, görevini yapacağını çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ı umursamamak gibi şansı yok. Herkes, Beşiktaş'ı umursamak zorunda" dedi.

    KARŞILIKLI HELALLEŞİRİZ
    Çebi, "TFF'ye Beşiktaş camiasından birini önermeyeceğiz. Kendileri bunu bulurlar. Bu onların sorumluluğu" diye konuştu. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili de konuşan Çebi, "Şampiyonluk gecesinde '6 puanı verdim ne olacak?' derseniz, sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz.

        Özbek'in üzülmesine, üzüldüm. Kendisi ağabeyimdir. Ancak sizin yaptığınız açıklamalar da üzücü. Diğer camiaları üzerseniz, gereken cevabı alırsınız. Ne ekerseniz, onu biçersiniz. O da inşallah bir üzüldüğünü söyler. Karşılıklı helalleşmiş oluruz" diye konuştu.
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        Haberler Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başkan Büyükekşi ve Özbek'e cevap: Bu ligin ağasıyız paşasıyız
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