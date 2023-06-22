Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başkan Büyükekşi ve Özbek'e cevap: Bu ligin ağasıyız paşasıyız

Özbek'in üzülmesine, üzüldüm. Kendisi ağabeyimdir. Ancak sizin yaptığınız açıklamalar da üzücü. Diğer camiaları üzerseniz, gereken cevabı alırsınız. Ne ekerseniz, onu biçersiniz. O da inşallah bir üzüldüğünü söyler. Karşılıklı helalleşmiş oluruz" diye konuştu.