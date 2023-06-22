Başkan Ali Koç ile takımın yıldızı Arda Güler görüştü: Efsane ol öyle git!

ETRAFINDA KURACAĞIM

Başkan Ali Koç'un, "Gelecek sezon mutlaka şampiyon olacağız. Takımı senin etrafında kuracağız. Sen bu takımın 10 numarasısın. 1 sezon daha kalmanı istiyorum. Gelecek sezon sonunda sana kolaylık sağlayacağız. İstediğin kulübe gidersin" dediği ifade edildi. Fenerbahçe ile 2025'e kadar kontratı olan Arda'nın 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.