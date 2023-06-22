Başkan Ali Koç ile takımın yıldızı Arda Güler görüştü: Efsane ol öyle git!

Fenerbahçe'de beklenen görüşme gerçekleşti. Başkan Ali Koç, takımdan ayrılmak isteyen Arda Güler ile yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yaptı.
Başkan Koç'un, milli futbolcuyu kulüpte en az 1 yıl daha tutmak istediğini söylediği öğrenildi. Dünya devlerini peşine takan 18 yaşındaki futbolcunun ise düşünmek için süre talep ettiği ve ailesiyle konuyu değerlendireceği bildirildi.
ETRAFINDA KURACAĞIM
Başkan Ali Koç'un, "Gelecek sezon mutlaka şampiyon olacağız. Takımı senin etrafında kuracağız. Sen bu takımın 10 numarasısın. 1 sezon daha kalmanı istiyorum. Gelecek sezon sonunda sana kolaylık sağlayacağız. İstediğin kulübe gidersin" dediği ifade edildi. Fenerbahçe ile 2025'e kadar kontratı olan Arda'nın 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.