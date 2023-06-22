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    Başkan Ali Koç ile takımın yıldızı Arda Güler görüştü: Efsane ol öyle git!

    Yaklaşık 3 saat süren zirvede Başkan Ali Koç’un milli futbolcudan 1 sezon daha kalmasını istediği öğrenildi. 18’lik yıldızın ise düşünmek için süre istediği ifade edildi.

    Efsane ol öyle git

    Fenerbahçe'de beklenen görüşme gerçekleşti. Başkan Ali Koç, takımdan ayrılmak isteyen Arda Güler ile yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yaptı.

    Başkan Koç'un, milli futbolcuyu kulüpte en az 1 yıl daha tutmak istediğini söylediği öğrenildi. Dünya devlerini peşine takan 18 yaşındaki futbolcunun ise düşünmek için süre talep ettiği ve ailesiyle konuyu değerlendireceği bildirildi.

    ETRAFINDA KURACAĞIM
    Başkan Ali Koç'un, "Gelecek sezon mutlaka şampiyon olacağız. Takımı senin etrafında kuracağız. Sen bu takımın 10 numarasısın. 1 sezon daha kalmanı istiyorum. Gelecek sezon sonunda sana kolaylık sağlayacağız. İstediğin kulübe gidersin" dediği ifade edildi. Fenerbahçe ile 2025'e kadar kontratı olan Arda'nın 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

        BABASIYLA GÖRÜŞTÜ
        Arda Güler'in, Başkan Ali Koç'un bizzat görüşmesi sonrası takımda kalmaya bir adım daha yakın olduğu belirtildi. Baş başa yapılan toplantının neşeli bir havada geçtiği ifade edildi. Arda'nın toplantıdan ayrıldıktan sonra babası Ümit Güler ile görüşmeye gittiği kaydedildi.

        Geçen sezon başında formasından uzak kalan Arda sonlara doğru 11'in değişilmezi oldu. 35 kez çubuklu formayı terletip 6 gol, 7 asist yapan Arda, milli formayla son oynanan Galler maçında da nefis bir gol kaydetti.

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        Haberler Spor Başkan Ali Koç ile takımın yıldızı Arda Güler görüştü: Efsane ol öyle git!
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