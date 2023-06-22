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    Alman ekipten Portekizli yıldız Gedson'a 15 milyon Euro teklif!

    Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Portekizli yıldız için 15 milyon Euro teklif etti. Siyah- Beyazlılar teklifi geri çevirdi. İşte sizler için derlediğimiz 22 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Gedson’a 15 milyon

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında... Siyah- Beyazlılar'ın orta sahadaki yıldızı için son teklif Alman Ligi'nin güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan geldi. Frankfurt, Gedson için Beşiktaş'a 15 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Beşiktaş, Alman ekibine teşekkür ederek teklifi geri çevirdi.

    Bu arada İtalyan medyasından Correira dello Sport, Gedson ile ilgili çarpıcı bir habere imza attı. İtalyan gazetesi, "Beşiktaş, Gedson Fernandes için Lazio'nun yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddetti ve 40 milyon Euro bonservis bedeli talep etti" yorumunda bulundu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Dünyanın gözü Gedson'un üzerinde. Teklifler geliyor ancak gönlümden geçmiyor. Gedson'un daha da iyi değerlere Beşiktaş'a para kazandıracağını düşünüyorum. Taleplere şu anda soğuk bakıyoruz ama zaman ne gösterir bilemiyoruz. Kendisi de çok gitme taraftarı değil" dedi.

    EMRE KOCADAĞ'DAN TRANSFER MÜJDESİ
    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, taraftara transfer müjdesi vererek "İddialı bir kadro için transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Teknik ekibin istediği takımı kuracağız inşallah. Mevcut kadromuz zaten ikinci yarıyı lider bitirdi. Teknik ekibin takviye isteklerini yapacağız. En az 4-5 transfer olacaktır" ifadelerini kullandı. Kocadağ yeni sezonla ilgili olarak ise, "3 kulvarda da ciddi hedef koyduk. Şampiyonluk, en önemli ve birinci hedefimiz. Türkiye Kupası ve Konferans Ligi var" diye konuştu.



    AVRUPA OYUNLARI AÇILIŞI YAPILDI
    Bu yıl 3. düzenlenecek Avrupa Oyunları dün Polonya'da resmen başladı. Krakow şehri ve Malopolska bölgesinde düzenlenecek organizasyon, tarihte ilk kez 2015 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de daha sonra da 2019'da Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlendi.

    Oyunlar, 2 Temmuz'da yine Henryk Reyman Belediye Stadı'nda gerçekleşecek kapanış töreniyle sona erecek. Türkiye, oyunlara rekor sporcu sayısıyla katılım gösterecek. 2015 ve 2019'a göre sporcu sayısı artan ay-yıldızlı ekibi, 103'ü kadın, 90'ı erkek olmak üzere 193 sporcu temsil edecek. Milli sporcular, toplam 19 branşta mücadele edecek.

        İLKAY BARCELONA'DA
        Manchester City ile yol ayrımında olan İlkay Gündoğan, Barcelona ile el sıkıştı. Katalan devi, tecrübeli oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Almanya'da sağlık kontrolünden geçen tecrübeli futbolcu kariyerini Barcelona'da sürdürecek. Geçtiğimiz hafta City'de kalmaya sıcak bakan yetenekli futbolcunun, Barcelona'nın son teklifinin ardından amcası ve menajeriyle oturup düşündükten sonra İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmayarak La Liga macerasına atılmaya karar verdiği belirtildi.

        32 yaşındaki İlkay, bu sezon 51 maçta görev almıştı. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan yıldız isim, 7 de asist yapmıştı. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'da organize edilen Şampiyonlar Ligi finalinde de mutlu sona ulaşmayı başardı. İlkay, 2016 yılında 27 milyon euro bonservisle Alman Ligi'nin güçlü ekiplerinden Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olmuştu.

        TREZEGUET'YE 1 MİLYON EURO
        Fırtına'nın önemli isimlerinden Trezeguet'nin hesabına dün itibariyle 1 milyon Euro gecikmiş ödemesi yapıldı. Bu konuda bazı oyuncuların gecikmiş ödemelerini kademeli olarak yatıran yönetim kurulu, Trezeguet'nin geçmişe dönük alacaklarını kapatırken sırasıyla diğer oyunculara da ödemeler yapılacak. Mısırlı yıldızın son dönemde adının sıklıkla Suudi kulüpleriyle anılmasına rağmen hem oyuncu cephesi hem de Trabzonspor yetkilileri gelecek sezon da birlikte devam etme fikrine sıcak bakıyor. Bordo-Mavili yönetim ay sonuna kadar oyunculara toplam 6 milyon Euro'luk daha ödeme yapacak.



        GÖZTEPE'DEN DOĞUCAN'A KANCA
        Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezonu 7. sırada tamamlayan Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Trabzonspor'da oynayan 23 yaşındaki futbolcu Doğucan Haspolat'ı gündemine aldı. Göztepe, Haspolat'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



            BJELİCA'DAN GENÇLERE TAKİP
            Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, sezonun bitmesinin ardından neredeyse hiç tatil yapmadı. Transfer çalışmalarıyla ilgili sürekli yönetimle temasta olan Hırvat çalıştırıcının, dün başlayan U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yerinde takip ettiği öğrenildi. Bjelica'nın pek çok maçı canlı olarak izleyeceği belirtildi. Şampiyonaya, Romanya ve Gürcistan ortak ev sahipliği yapıyor.



            BUNLAR BİZE RAKİP OLAMAZ!
            UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu kuraları dün İsviçre'nin Nyon şehrinde çekildi. Süper Lig'de mutlu sona ulaşan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray, 2. ön eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ile Kuzey Makedonya'nın Struga takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

            İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sarı-Kırmızılı ekip, eşleşmede ilk sınava deplasmanda çıkacak. Konferans Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe, La Fiorita 1967 (San Marino)-Zimbru Chisinau (Moldova) eşleşmesinin galibiyle eşleşti.

                İKİSİ İÇERİDE BİRİ DIŞARIDA
                Beşiktaş'ın rakibi Tirana (Arnavutluk) veya Dinamo Batum (Gürcistan) olacak. Adana Demirspor ise Romanya'nın Cluj takımı ile mücadele edecek. İlk karşılaşmalar 27 Temmuz, rövanşlar ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Adana Demirspor ilk maçını deplasmanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise sahasında oynayacak.



                ŞU AN OLASI DURUMDAYIZ!
                Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yönetimden müjde niteliğinde bir açıklama geldi. Başkan Yardımcısı Dikran Gülmezgil, "Icardi bizde kalmak istiyor. Bundan 10 gün önce transfer daha zordu. Şu an çok olası bir durumdayız ve olur gözüyle bakıyoruz. Bu transfer için sponsorlarımızdan da söz aldık" ifadesini kullandı. Öte yandan İspanyol basınına göre Icardi, Real Madrid'e teklif edildi. Ancak İspanyol devi, özel hayatındaki düzensizliklerden dolayı Icardi'nin transferini veto etti.



                JOHNNY CARDOSO İDDİASI
                Orta alana iki takviye birden yapmayı planlayan Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası geldi. İtalyan basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Brezilya ekibi Internacional formasını giyen Johnny Cardoso'ya talip oldu. Yönetimin, 21 yaşındaki orta alan oyuncusu için 6 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayan Johnny'yle Napoli, Betis ve Brighton'ın da ilgilendiği ifade edildi. Brezilya asıllı ABD vatandaşı olan Johnny bu sezon 26 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.

                ABD FORMASI GİYİYOR
                Internacional ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan genç futbolcu kulübünün altyapısından yetişti. 5 kez ABD Milli Takımı'nda oynayan ve değeri 3.5 milyon Euro olduğu belirtilen Johnny önemli bir potansiyele sahip.



                    SU ALTINDAN ICARDI MESAJI
                    Galatasaray'da Mauro Icardi çılgınlığı sürüyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Arjantinli yıldızın takımda kalması için her yolu deniyor. 3 taraftarın su altından Arjantinli yıldıza yaptığı, "Bizimle kal aslan" paylaşımı büyük ilgi gördü.



                    TAŞDEMİR VEDA ETTİ
                    Yeni sezon öncesi Galatasaray'da bir veda daha gerçekleşti. Sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir ayrılığı sosyal medya üzerinden duyurdu. Emre, "Artık vakit vedayı gösteriyor... Tüm teknik direktörlerime, tüm takım arkadaşlarıma, kulübümüzün emekçi çalışanlarına teşekkürler" dedi.



                    CORREA'DA İKNA TURLARI
                    Gelecek sezon çok güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılan gol kralı Enner Valencia'nın boşluğunu doldurmak için uğraşıyor. Sarı Kanarya'da gündeme gelen oyunculardan biri de Inter'de top koşturan Joaquin Correa.

                        28 yaşındaki Arjantinli santrforun satışına İtalyan ekibi sıcak bakıyor ancak yıldız futbolcunun gözü de gönlü de Premier Lig'de bulunuyor. İngiliz basınında çıkan son habere göre; Everton, 10.2 milyon pound ödeyerek Correa'yı kadrosuna katmayı arzuluyor. Fenerbahçe'nin de bu bonservis ücretini ödemeye razı olduğu ancak Correa'nın önceliğinin Süper Lig olmadığı belirtiliyor. Correa, Inter'de geçen sezon 41 maçta forma giyerken 4 gol attı, 3 de asist yaptı.

                        BOL ALTERNATİFLİ HÜCUM HATTI
                        Sarı Kanarya, Edin Dzeko'yu bitirme noktasına getirse de Correa gibi üst düzey bir santrfor daha almak istiyor. Correa olmasa bile Fenerbahçe'nin bu ayarda yıldız bir golcüyü takıma takviye ederek mutlaka gelecek sezonda Süper Lig'i şampiyon bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Yönetimin golcü konusunda İngiltere ve İtalya pazarına girdiği gelen haberler arasında yer alıyor. Kanarya'nın elinde golcü rotasyonunda şimdilik Joao Pedro, Joshua King ve Michy Batshuayi bulunuyor.



                        ÖNCE TATİL SONRA İMZA
                        Fenerbahçe'nin el sıkıştığı dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'nun, tatil için Marmaris'e geleceği öğrenildi. 37 yaşındaki santrforun, burada ailesiyle birlikte tatil yapacağı ve Sarı- Lacivertli yönetimden imza töreni için haber bekleyeceği kaydedildi. Tecrübeli futbolcuyla 2 yıllığına anlaşan Fenerbahçe'nin, görkemli bir imza töreni yapması bekleniyor.

                        Geride bıraktığımız sezonda Inter formasıyla 52 maça çıkan Dzeko, 14 kez fileleri sarsarken 5 de asist yaptı. Milli takımda 129 karşılaşmada 64 gol atan Dzeko'nun kariyerinde 10 kupa bulunuyor. Dzeko, geçen sezon hiç sakatlık yaşamayarak kendine ne kadar iyi baktığını da kanıtladı.



                            AINA RADARDA
                            İngiliz ekiplerini peşine takan Bright Osayi-Samuel'in alternatifi belli oldu. Fenerbahçe, Torino ile yollarını ayıran Nijeryalı sağ bek Ola Aina'yı gözüne kestirdi. Torino'da geçen sezon 21 maçta forma giyen ve 1 gol, 1 asistle oynayan Aina, bonservisini alıp kulüpten ayrıldı. Aina, Nijerya Milli Takımı formasını ise 29 kez terletti.



                            YENİ FORMALAR BEĞENİ TOPLADI
                            Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz günlerde yeni sezon formalarını tanıtmıştı. 5 yıldızlı logoların yer aldığı formalar hakkında açıklama yapıldı. Fenerbahçe'den, "Daima Fener' sloganı ile satışa çıkan yeni sezon formalarımız taraftarlarımızın büyük beğenisini topladı" ifadeleri kullanıldı.



                            YUSUF GÜNAY ŞİKAYET EDİLDİ RET KARARI GELDİ
                            Fenerbahçe, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'da yöneticilik yapan ve şu anda TFF yönetiminde bulunan Yusuf Günay'ı şikayet etti. Sarı-Lacivertlilerin, Yusuf Günay'ın TFF yönetim kurulu üyeliğiyle bağdaşmayan ve etik davranış ilkelerine aykırı açıklamaları nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edilmesini istediği ortaya çıktı. Yusuf Günay, daha önce kendisini hedef alan Başkan Ali Koç için, "Kibir, zihinsel körlük getirir. Başkalarına saldırganlık yaparak, iftira ve hakaret ederek başarılı olunamayacağı artık görülmelidir" demişti. TFF ise F.Bahçe'nin talebini reddetti.



                                SERGEN YALÇIN HABER VERECEK!
                                Yeni teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Sergen Yalçın ismi gündeme gelmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile görüştü. Daha sonra yurda dönen Yalçın'ın, son kararını bildireceği öğrenildi. Başarılı hocanın F.Bahçe'den de teklif beklediği iddia ediliyor.

                                TFF TEK ADAYLA SEÇİME GİDİYOR
                                Türkiye Futbol Federasyonu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da yapılıyor. Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday giriyor. Saat 11.00'de başlayacak kurulda çoğunluk sağlanmazsa yarın aynı saate ertelenecek. 2. toplantıda da çoğunluk sağlanmaz ise 3. toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran'da yapılacak. Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek. Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi karara bağlanacak.

                                SAMSUN ŞAMPİYON AŞKINA
                                Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig final serisinde Yılyak Samsunspor, Semt77 Yalovaspor ile 3. maça çıkıyor. Seride 2-0 önde olan Karadeniz ekibi bugün 18.00'de kazanırsa şampiyon olacak ve Süper Lig'e çıkacak.

                                HELAL OLSUN SANA SAKA!
                                Arsenal'li Bukayo Saka, Kahramanmaraş depremlerinden zarar gören ailelere destek verdi. 21 yaşındaki futbolcu, afetten etkilenen 26 ailenin barınma masraflarını karşıladığı Ada basınında yer aldı.

                                TONALI'YE 50 MİLYON EURO
                                Milan'ın yıldız orta saha oyuncusu Sandro Tonali'ye Newcastle United talip oldu. İngiliz ekibi, 23 yaşındaki İtalyan orta saha için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Transferin an meselesi olduğu öğrenildi.

                                ZİYECH AL-NASRR'A YOLCU
                                Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Hakim Ziyech, Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor. 30 yaşındaki Faslı kanat oyuncusunun Suudi Arabistan ekibi Al- Nasrr ile 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

                                CHALOV İÇİN YALANLAMA
                                CSKA Moskova, Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Fedor Chalov'la ilgili açıklama yaptı. İletişim Direktörü Kirill Breido, "Bu bilgi kesinlikle gerçek dışıdır. Görüşme yok!" dedi.

                                TONİ KROOS İLE 1 YIL DAHA
                                İspanya Ligi'nin dev ekibi Real Madrid, Alman yıldız Toni Kroos'un sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı. Real Madrid ile 417 resmi maça çıkan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, 27 gol ve 89 asistlik performans sergiledi.

                                K.SİNOP İSTANBUL'U SALLADI
                                BAL Ligi'nde şampiyon olan ve 3. Lig'e çıkan Küçükçekmece Sinop Spor, kutlama gecesinde adeta İstanbul'u salladı. Şampiyonluk gecesinde konuşan başkan Rafet Orhan, yeni hedeflerinin 2. Lig olduğunu açıkladı.

                                EGEHAN ARNA GERİ DÖNDÜ
                                Anadolu Efes ile yollarını ayıran Egehan Arna'nın yeni adresi belli oldu. Beşiktaş, Egehan ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Böylelikle 26 yaşındaki oyuncu, 1 sezonluk aranın ardından Kartal'a geri dönmüş oldu. 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligde 3.8 sayı ortalaması ile oynadı.

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                                Haberler Spor Alman ekipten Portekizli yıldız Gedson'a 15 milyon Euro teklif!
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