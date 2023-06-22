Alman ekipten Portekizli yıldız Gedson'a 15 milyon Euro teklif!





AVRUPA OYUNLARI AÇILIŞI YAPILDI

Bu yıl 3. düzenlenecek Avrupa Oyunları dün Polonya'da resmen başladı. Krakow şehri ve Malopolska bölgesinde düzenlenecek organizasyon, tarihte ilk kez 2015 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de daha sonra da 2019'da Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlendi.

Oyunlar, 2 Temmuz'da yine Henryk Reyman Belediye Stadı'nda gerçekleşecek kapanış töreniyle sona erecek. Türkiye, oyunlara rekor sporcu sayısıyla katılım gösterecek. 2015 ve 2019'a göre sporcu sayısı artan ay-yıldızlı ekibi, 103'ü kadın, 90'ı erkek olmak üzere 193 sporcu temsil edecek. Milli sporcular, toplam 19 branşta mücadele edecek.

