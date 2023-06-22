Alman ekipten Portekizli yıldız Gedson'a 15 milyon Euro teklif!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında... Siyah- Beyazlılar'ın orta sahadaki yıldızı için son teklif Alman Ligi'nin güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan geldi. Frankfurt, Gedson için Beşiktaş'a 15 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Beşiktaş, Alman ekibine teşekkür ederek teklifi geri çevirdi.
Bu arada İtalyan medyasından Correira dello Sport, Gedson ile ilgili çarpıcı bir habere imza attı. İtalyan gazetesi, "Beşiktaş, Gedson Fernandes için Lazio'nun yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddetti ve 40 milyon Euro bonservis bedeli talep etti" yorumunda bulundu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Dünyanın gözü Gedson'un üzerinde. Teklifler geliyor ancak gönlümden geçmiyor. Gedson'un daha da iyi değerlere Beşiktaş'a para kazandıracağını düşünüyorum. Taleplere şu anda soğuk bakıyoruz ama zaman ne gösterir bilemiyoruz. Kendisi de çok gitme taraftarı değil" dedi.
EMRE KOCADAĞ'DAN TRANSFER MÜJDESİ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, taraftara transfer müjdesi vererek "İddialı bir kadro için transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Teknik ekibin istediği takımı kuracağız inşallah. Mevcut kadromuz zaten ikinci yarıyı lider bitirdi. Teknik ekibin takviye isteklerini yapacağız. En az 4-5 transfer olacaktır" ifadelerini kullandı. Kocadağ yeni sezonla ilgili olarak ise, "3 kulvarda da ciddi hedef koyduk. Şampiyonluk, en önemli ve birinci hedefimiz. Türkiye Kupası ve Konferans Ligi var" diye konuştu.
AVRUPA OYUNLARI AÇILIŞI YAPILDI
Bu yıl 3. düzenlenecek Avrupa Oyunları dün Polonya'da resmen başladı. Krakow şehri ve Malopolska bölgesinde düzenlenecek organizasyon, tarihte ilk kez 2015 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de daha sonra da 2019'da Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlendi.
Oyunlar, 2 Temmuz'da yine Henryk Reyman Belediye Stadı'nda gerçekleşecek kapanış töreniyle sona erecek. Türkiye, oyunlara rekor sporcu sayısıyla katılım gösterecek. 2015 ve 2019'a göre sporcu sayısı artan ay-yıldızlı ekibi, 103'ü kadın, 90'ı erkek olmak üzere 193 sporcu temsil edecek. Milli sporcular, toplam 19 branşta mücadele edecek.