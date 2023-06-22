63 milyon Euro masada! G.Saray'dan Avrupa devleri ile kıran kırana pazarlık...

Zaniolo'ya çok sayıda kulüp ilgi gösterirken, tek resmi iletişimin Juventus'la sağlandığı öğrenildi. İtalyan devinin teklifinin 17.5 milyon Euro ve 7.5 milyon Euro bonus olduğu belirlendi. Tottenham Hotspur'un çok ciddi şekilde ilgilendiği Nelsson için de masaya 20 milyon Euro koyduğu ifade edildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar 3 teklifi de 'yetersiz' bulduğu için geri çevirdi.