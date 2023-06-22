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    63 milyon Euro masada! G.Saray'dan Avrupa devleri ile kıran kırana pazarlık...

    Boey için bonuslarla 18 milyon Euro, Zaniolo için bonuslarla 25 milyon Euro, Nelsson için de 20 milyon Euro’luk teklif geldi. Galatasaray’ın hedefi, 3 yıldızından 85 milyon Euro gelir elde etmek...

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    63 milyon Euro masada!

    Transfer çalışmalarını 4 koldan sürdüren Galatasaray'ın çok önemli bir gündemi daha var. Gösterdiği müthiş performans sonrası birçok futbolcusu için teklifler alan Sarı-Kırmızılılar'ın Avrupa devleriyle pazarlıkları son sürat devam ediyor.

    TEK RESMİ TEMAS JUVENTUS'TAN
    Alınan bilgilere göre şu anda Sacha Boey, Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson için Galatasaray'ın masasında toplam 63 milyon Euro'luk teklif var. İngiltere'den Arsenal, Brighton, Aston Villa ve Bundesliga'dan bir kulüpten 15 milyon Euro ve 3 milyon Euro bonus içeren teklif geldi.

    Zaniolo'ya çok sayıda kulüp ilgi gösterirken, tek resmi iletişimin Juventus'la sağlandığı öğrenildi. İtalyan devinin teklifinin 17.5 milyon Euro ve 7.5 milyon Euro bonus olduğu belirlendi. Tottenham Hotspur'un çok ciddi şekilde ilgilendiği Nelsson için de masaya 20 milyon Euro koyduğu ifade edildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar 3 teklifi de 'yetersiz' bulduğu için geri çevirdi.

        SERBEST KALMA BEDELI ÖDENSIN!
        Yönetim Nelsson için 25 milyon Euro, Zaniolo için de 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedellerinin ödenmesini istiyor. Boey'un da 25 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakılmayacağı belirtiliyor. Eğer Galatasaray söz konusu satışları hedeflenen rakamlara gerçektirebilirse Türk futbol tarihinin en büyük gelirinin sahibi olacak.

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        Haberler Spor 63 milyon Euro masada! G.Saray'dan Avrupa devleri ile kıran kırana pazarlık...
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