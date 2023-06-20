Erden Timur'dan şoke eden Icardi açıklaması: Teklif yok taktik var!

AL HARBİ: TEKLİF GİTMEDİ

Suudi Arabistan Federasyonu Başkanı Ahmad Al-Harbi yaptığı açıklamada, "Hiçbir kulübümüzden şuana kadar Ndombele, Mauro Icardi, Luka Modric gibi oyunculara teklif gitmedi" açıklamasını yaptı. Bonservisi PSG'de olan Mauro Icardi için Galatasaray son ana kadar pazarlıkları sürdürecek ve yıldız oyuncuyu takımda tutmaya çalışacak.