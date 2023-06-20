Erden Timur'dan şoke eden Icardi açıklaması: Teklif yok taktik var!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin gelecek sezon da takımda kalması için yoğun bir mesai harcanıyor. Sarı-Kırmzılılar'da transfer sihirbazı olarak nitelendirilen Erden Timur geçtiğimiz günlerde A Spor'da yaptığı açıklamada Arjantinli yıldıza Suudi Arabistan ekiplerinin büyük ilgisi olduğunu belirtti.
AL HARBİ: TEKLİF GİTMEDİ
Suudi Arabistan Federasyonu Başkanı Ahmad Al-Harbi yaptığı açıklamada, "Hiçbir kulübümüzden şuana kadar Ndombele, Mauro Icardi, Luka Modric gibi oyunculara teklif gitmedi" açıklamasını yaptı. Bonservisi PSG'de olan Mauro Icardi için Galatasaray son ana kadar pazarlıkları sürdürecek ve yıldız oyuncuyu takımda tutmaya çalışacak.