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    Erden Timur'dan şoke eden Icardi açıklaması: Teklif yok taktik var!

    İddialara göre Galatasaray'da Erden Timur, camia üzerindeki baskıyı azaltmak için Mauro Icardi’ye Suudi Arabistan takımlarından teklif olduğunu söyledi.

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    Teklif yok taktik var!

    Galatasaray'da Mauro Icardi'nin gelecek sezon da takımda kalması için yoğun bir mesai harcanıyor. Sarı-Kırmzılılar'da transfer sihirbazı olarak nitelendirilen Erden Timur geçtiğimiz günlerde A Spor'da yaptığı açıklamada Arjantinli yıldıza Suudi Arabistan ekiplerinin büyük ilgisi olduğunu belirtti.

    Ancak durumun çok farklı olduğu olduğu öne sürülüyor. İddialara göre Icardi'ye Arabistan'dan teklif gelmedi ancak Timur camiadaki baskıyı azaltmak için böyle bir taktik izledi. Suudi kulüplerinin Icardi'nin özel hayatı nedeniyle transfere sıcak bakmadığı öne sürülüyor.

    AL HARBİ: TEKLİF GİTMEDİ
    Suudi Arabistan Federasyonu Başkanı Ahmad Al-Harbi yaptığı açıklamada, "Hiçbir kulübümüzden şuana kadar Ndombele, Mauro Icardi, Luka Modric gibi oyunculara teklif gitmedi" açıklamasını yaptı. Bonservisi PSG'de olan Mauro Icardi için Galatasaray son ana kadar pazarlıkları sürdürecek ve yıldız oyuncuyu takımda tutmaya çalışacak.



        TARAFTARLA ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ OLUŞTU
        Mauro Icardi, attığı gollerle G.Saray'ı şampiyonluğa taşıdı. Arjantinli golcü ile taraftarlar arasında müthiş bir sevgi bağı oluştu. G.Saray taraftarı onun takımda kalmasını istiyor.
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