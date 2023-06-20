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    Bizim çocuklar Euro 2024 finalleri için dev bir adım attı! Artık ipler bizim elimizde...

    İlk 2 sıra Euro 2024 için yeter.l i4 maçta 3. kez kazanan Ay-Yıldızlılar, kalan 4 maçında fikstür avantajına da sahip... Galler neredeyse devre dışı kaldı. 2. sıradaki Ermenistan ile evimizde oynayacağız. Letonya da konuğumuz olacak.

    Artık ipler bizim elimizde

    2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Galler'i Samsun'da 2-0 mağlup eden Türkiye, 3. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğini korudu. Ay-Yıldızlı ekibimiz kalan maçlar dikkate alındığında çok büyük bir avantajın sahibi oldu. Zira grupta ilk 2 sırada yer almak Almanya'daki finallere gitmek için yeterli.

    GALLER'İN İŞİ ARTIK ÇOK ZOR
    Eylül ayında Ermenistan'ı konuk edeceğimiz maçı kazanırsak ilk iki sıra büyük oranda garanti olacak. Zira Ermenistan'ın Hırvatistan ile hiç maç oynamadı. Galler de dünkü yenilgiyle gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.



    ERMENİSTAN MAÇI KRİTİK
    Her durumda Türkiye grubunda kendi ipini kendi kesecek. Hiçbir takımın alacağı sonucu beklemek zorunda değil. 2. sıradaki Ermenistan'ı ilk maçta deplasmanda yendiğimizden dolayı ikili averaja da çok yakın olduğumuzdan elde ettiğimiz avantaj net şekilde ortaya çıktı.



        MERIH: EN GÜZELİYDİ!
        Galler galibiyetinin ardından konuşan Merih Demiral, çok önemli ve kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Başarılı sotper, "Arda'nın golü son zamanlarda izlediğim en güzel goldü. Gruptan çıkmaya çok yakınız" dedi.


        ÇALHANOĞLU: ALMANYA'DA EV SAHiBi OLURUZ
        Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "İlk kez penaltı kaçırdım ama takım arkadaşlarım güvenimi boşa çıkarmadı. Büyük konuşmak istemiyorum ama turnuvaya yakınız. Almanya'ya gidersek zaten ev sahibi oluruz. Taraftarımız çok" diye konuştu.


        ARDA: GALiBiYET iÇiN ÇOK MUTLUYUM
        Arda Güler: Galibiyet için çok mutluyum. Kaleciyi önde görünce vurdum. Çok şükür gol oldu ve kazandık. İlk golümü attım, çok mutluyum.



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        Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında iç sahada oynadığı son 9 maçın 7'sini kazanan A Milli Takım (1B 1M), hiçbirinde gol yemedi!



            KUNTZ: BURADA GURURLUYUM
            Teknik Direktör Kuntz, milli takımın başında yer aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu söylerken, eylül ayını iple çektiğini söyledi.



            KALAN MAÇLARIMIZ
            - 8 Eylül: Türkiye-Ermenistan
            - 12 Ekim: Hırvatistan-Türkiye
            - 15 Ekim: Türkiye-Letonya
            - 21 Kasım: Galler Türkiye



            KUNTZ'LA YOLA DEVAM SİNYALİ
            TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımı kutlarken, Kuntz'la ilgili, "Maçlar öncesi sonuçlara bakacağımızı söyledik. Letonya'da iyi oynamadık ama bu maçta iyiydik. Sonuçta iki maçı da kazandık" diyerek Alman çalıştırıcı ile yola devam edeceklerinin sinyalini verdi.



                SAMSUN'DA BÜYÜK SKANDAL
                Türkiye-Galler maçında İtalyan hakem Fabio Maresca ve hakemler kuralları resmen çiğnedi. 8. dakikada Zeki'nin ortasına Mepham ters vurup ağları sarstı. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırmadı. VAR'da pozisyon uzun süre incelendi ama arıza nedeniyle çizgi çekilemedi.

                HAKEM İNCELEDİ, ÇİZGİ ÇİZİLMEDİ
                VAR daha sonra hakem Maresca'ya pozisyonu izletti ve hakem golü iptal etti. Protokolde yer almayan karar sonrası gözler UEFA'ya çevrildi. Neyse ki milli takım kazaya uğramadı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.



                BEKLE BİZ ALMANYA! 2-0
                EURO 2024 Elemeleri'nde Galler'i Samsun'da bozguna uğrattık. Bizim Çocuklar, maçı 2-0 kazanıp grupta liderliğini sürdürmeyi başardı. Maçın 8. dakikasında Zeki Çelik'in ortasında Mepham, ters vuruşla kendi ağlarını sarstı ama gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. 41. dakikada Joseff Morrell'in Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart çıktı ve Galler 10 kişi kaldı. 45+1'de Cengiz Ünder'in şutunu kaleci iki hamlede tutabildi.



                    MERT'TEN MÜTHİŞ KURTARIŞ
                    48. dakikada Harry Wilson'ın kullandığı serbest vuruşu Mert Günok harika çıkardı. 63'te Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan ceza sahasına çevirdiği topa Ramsey elle müdahale etti ve penaltı kazandık. 64'te Hakan Çalhanoğlu beyaz noktadan kaleci Danny Ward'ı geçemedi. 69'da Ferdi'nin ortasını kaleci Ward çevirdi, Umut Nayir, topu ağlara yolladı ama öncesinde elle oynama olduğu için bu gol de VAR'dan döndü. 72'de sağdan Barış Alper'in ortasına Umut Nayir müthiş bir kafa vuruşu yaptı: 1-0. 80. dakikada Arda Güler, ceza sahası dışından muhteşem bir şut çekerek kaleciyi avladı: 2-0. Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde çok kritik bir galibiyet elde etmeyi başardı.



                    MASKEYİ FIRLATTI KAFAYI VURDU!
                    Letonya maçına 11'de başlayan Umut Nayir, burnundan sakatlanmıştı. 29 yaşındaki santrfor, Galler karşısında ise kulübedeydi.
                    46'da Kerem'in yerine oyuna giren Umut kendisine özel yapılan maske ile sahaya çıktı. Tecrübeli golcü, ilerleyen dakikalarda rahat edemeyince maskeyi saha dışına attı. Bir golü iptal edilen Nayir, 72'de müthiş bir kafa vurdu...

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                    Samsun’da zafer bizim! İşte gruptaki son durum
                    Haberler Spor Bizim çocuklar Euro 2024 finalleri için dev bir adım attı! Artık ipler bizim elimizde...
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