Bizim çocuklar Euro 2024 finalleri için dev bir adım attı! Artık ipler bizim elimizde...

2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Galler'i Samsun'da 2-0 mağlup eden Türkiye, 3. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğini korudu. Ay-Yıldızlı ekibimiz kalan maçlar dikkate alındığında çok büyük bir avantajın sahibi oldu. Zira grupta ilk 2 sırada yer almak Almanya'daki finallere gitmek için yeterli.
GALLER'İN İŞİ ARTIK ÇOK ZOR
Eylül ayında Ermenistan'ı konuk edeceğimiz maçı kazanırsak ilk iki sıra büyük oranda garanti olacak. Zira Ermenistan'ın Hırvatistan ile hiç maç oynamadı. Galler de dünkü yenilgiyle gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.
ERMENİSTAN MAÇI KRİTİK
Her durumda Türkiye grubunda kendi ipini kendi kesecek. Hiçbir takımın alacağı sonucu beklemek zorunda değil. 2. sıradaki Ermenistan'ı ilk maçta deplasmanda yendiğimizden dolayı ikili averaja da çok yakın olduğumuzdan elde ettiğimiz avantaj net şekilde ortaya çıktı.