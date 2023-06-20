Bizim çocuklar Euro 2024 finalleri için dev bir adım attı! Artık ipler bizim elimizde...





MERT'TEN MÜTHİŞ KURTARIŞ

48. dakikada Harry Wilson'ın kullandığı serbest vuruşu Mert Günok harika çıkardı. 63'te Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan ceza sahasına çevirdiği topa Ramsey elle müdahale etti ve penaltı kazandık. 64'te Hakan Çalhanoğlu beyaz noktadan kaleci Danny Ward'ı geçemedi. 69'da Ferdi'nin ortasını kaleci Ward çevirdi, Umut Nayir, topu ağlara yolladı ama öncesinde elle oynama olduğu için bu gol de VAR'dan döndü. 72'de sağdan Barış Alper'in ortasına Umut Nayir müthiş bir kafa vuruşu yaptı: 1-0. 80. dakikada Arda Güler, ceza sahası dışından muhteşem bir şut çekerek kaleciyi avladı: 2-0. Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde çok kritik bir galibiyet elde etmeyi başardı.