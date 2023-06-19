Türkiye’nin 11’i belli oldu!

EURO 2024 elemelerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Samsun'da Galler'i konuk ediyor.

3. maçlar sonunda maç fazlasıyla lider konumda bulunan millilerimiz, Galler'i mağlup etmesi durumunda büyük bir avantaj sağlayacak.

Geçtiğimiz hafta maçlarında Türkiye Letonya'yı mağlup ederken Galler sahasında Ermenistan'a mağlup olmuştu.

Türkiye - Galler maçı öncesi millilerimizin 11'i de belli oldu...

İLK 11'LER



TÜRKİYE : Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Galler : Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell.

MİLLİLERİN 615. MAÇI



A Milli Futbol Takımı, Galler mücadelesiyle tarihindeki 616. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 336'sı resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 615 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 238 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 232 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 837 gol kaydederken, kalesinde ise 880 gole engel olamadı.

STEFAN KUNTZ İLE 18. KARŞILAŞMA



Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 17 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda milli takım 11 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 17 mücadelede rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.

A MİLLİ TAKIM 27 YIL SONRA SAMSUN'DA



A Milli Futbol Takımı, daha önce Samsun'da 1 karşılaşma oynadı. Milliler, 1 Mayıs 1996 tarihindeki özel maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, Galler müsabakasıyla ilk kez ay-yıldızlıların resmi bir karşılaşmasına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden ağırlayacak.