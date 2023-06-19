Hugo Mallo’yu Fener’e yazdılar

gaza basanile ilgili ciddi bir iddia gündemegeldi.satılma ihtimalinekarşılık o bölgeyi tecrübeli birisimle doldurmak isteyenkaptanıgündeminealdığı iddia edildi.Habere göreilesezon geçirdikten sonrasözleşmesinin sona ermesiyletakımdan ayrılankaptanistiyor.takımındevre arasında dayaşındakisağ bek oyuncusu için transfergirişiminde bulunduğu iddia edilirken,sözleşmesinin sona ermesiyle transferindaha kolaylaştığı belirtildi.