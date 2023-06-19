Transferde gaza basan Fenerbahçe ile ilgili ciddi bir iddia gündeme geldi. Osayi-Samuel'in satılma ihtimaline karşılık o bölgeyi tecrübeli bir isimle doldurmak isteyen Fenerbahçe, Celta Vigo'nun kaptanı Hugo Mallo'yu gündemine aldığı iddia edildi. Habere göre İspanyol ekibi Celta Vigo ile 14 sezon geçirdikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan kaptan Hugo Mallo'yu Fenerbahçe istiyor. Sarı- Lacivertli takımın devre arasında da 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu için transfer girişiminde bulunduğu iddia edilirken, sözleşmesinin sona ermesiyle transferin daha kolaylaştığı belirtildi.
- Spor
- 19.06.2023 Gazete
Hugo Mallo’yu Fener’e yazdılar
Transferde gaza basan Fenerbahçe ile ilgili ciddi bir iddia gündeme geldi. Osayi-Samuel'in satılma ihtimaline karşılık o bölgeyi tecrübeli bir isimle doldurmak isteyen Fenerbahçe, Celta Vigo'nun kaptanı Hugo Mallo'yu gündemine aldığı iddia edildi.
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