Galatasaray Chelsea'nin Arnavut asıllı yıldızıyla çok yakından ilgileniyor!

ŞU ANDA PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

2021-22 sezonunda ise Southampton'da kiralık oynayıp 6 kez rakip ağları sarsan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon ise Chelsea formasıyla Premier Lig'de 12 karşılaşmaya çıkıp 1 gol attı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri tam 30 milyon Euro olan Armando Broja 17 kez de Arnavutluk Milli Takımı'nda görev yapıp 4 gol kaydetti. Genç forvetin Chelsea ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



GÜNAY İÇİN KRİTİK ZİRVE

Yerli kaleci hamlesi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da gözler Günay Güvenç'te. Yönetim bu hafta içinde tecrübeli kalecinin menajeriyle görüşüp transfer son noktayı kaymaya çalışacak.

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