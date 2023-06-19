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    Galatasaray Chelsea'nin Arnavut asıllı yıldızıyla çok yakından ilgileniyor!

    Sarı-Kırmızılılar, Chelsea’nin yeni sezon planlamasında yer almayan Armando Broja’yı gündemine aldı. Çapraz bağ sakatlığı yaşayan genç yıldızın raporlarında olumsuz bir duruma rastlanmazsa kiralama teklifi yapılacak.

    Aslan’ın gözü Broja’da

    Icardi konusunda oldukça sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Özellikle Premier Lig kulüpler üzerine yoğunlaşan Sarı-Kırmızılılar'dan sürpriz bir hamle geldi. Yönetim, Chelsea formasını giyen Armando Broja'yı transfer listesine aldı.

    BU AY SONUNDA GERİ DÖNÜŞÜ PLANLANIYOR
    İngiliz ekibinin yeni sezon planlamasında yer almayan Arnavut asıllı futbolcu 14 Aralık 2022'de çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı. Alınan bilgilere göre Galatasaray, bu ayın sonunda sahalara dönmesi beklenen Broja'nın sağlık raporlarını incelemeye başladı. Eğer 21 yaşındaki forvetin raporlarında olumsuz bir duruma rastlanmazsa Chelsea'ye kiralama teklifi yapılması bekleniyor. İngiliz kulübünün altyapısında yetişen Armando Broja, 2020-21 sezonunda Hollanda'da kiralık olarak Vitesse formasını giymiş ve 10 gol atmıştı.

    ŞU ANDA PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO
    2021-22 sezonunda ise Southampton'da kiralık oynayıp 6 kez rakip ağları sarsan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon ise Chelsea formasıyla Premier Lig'de 12 karşılaşmaya çıkıp 1 gol attı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri tam 30 milyon Euro olan Armando Broja 17 kez de Arnavutluk Milli Takımı'nda görev yapıp 4 gol kaydetti. Genç forvetin Chelsea ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    GÜNAY İÇİN KRİTİK ZİRVE
    Yerli kaleci hamlesi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da gözler Günay Güvenç'te. Yönetim bu hafta içinde tecrübeli kalecinin menajeriyle görüşüp transfer son noktayı kaymaya çalışacak.

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    Haberler Spor Galatasaray Chelsea'nin Arnavut asıllı yıldızıyla çok yakından ilgileniyor!
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