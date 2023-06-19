Fransız yıldız Sacha Boey'den flaş açıklama! "Premier Lig’i istiyorum"

Galatasaray adına sezonun en flaş isimlerinden biri olan Sacha Boey ayrılık sinyali verdi. Gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin transfer listesine giren Fransız yıldız ülke basınına yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullandı.

Boey, "Ben bir Galatasaray oyuncusuyum ama daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve buna saygı duyacaklarını düşünüyorum. Sadece bir kariyeriniz var, onun peşinden gitmelisiniz. Arsenal'in ilgisi gurur verici ve Premier Lig benim hedeflediğim bir lig. Neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.