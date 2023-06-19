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    Fransız yıldız Sacha Boey'den flaş açıklama! "Premier Lig’i istiyorum"

    Birçok takımın transfer hedefindeki Sacha Boey, “Ben bir Galatasaray oyuncusuyum ama daha büyük hedeflerim var. Arsenal’in ilgisi gurur verici ve Premier Lig benim hedeflediğim bir lig. Neler olacağını göreceğiz” dedi.

    Premier Lig’i istiyorum

    Galatasaray adına sezonun en flaş isimlerinden biri olan Sacha Boey ayrılık sinyali verdi. Gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin transfer listesine giren Fransız yıldız ülke basınına yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullandı.

    Boey, "Ben bir Galatasaray oyuncusuyum ama daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve buna saygı duyacaklarını düşünüyorum. Sadece bir kariyeriniz var, onun peşinden gitmelisiniz. Arsenal'in ilgisi gurur verici ve Premier Lig benim hedeflediğim bir lig. Neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

    Genç sağ bek, "Torrent ile işler yürümedi. Bizden Guardiola'nın Manchester City'si gibi oynamamızı istedi ama böyle bir kadro yoktu. Beni İstanbul'a getiren Fatih Terim'in yerine o gelmişti. Gidişi beni üzdü, bana verdiği güveni ona geri vermemiş gibi hissettim" ifadesini kullandı.

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    Haberler Spor Fransız yıldız Sacha Boey'den flaş açıklama! "Premier Lig’i istiyorum"
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