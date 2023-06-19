Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile maddi konularda anlaşma sağladığı iddia edildi!

Fenerbahçe yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği dünya yıldızı Edin Dzeko ile ilgili olarak dün önemli bir gelişme yaşandı.
Boşnak santrforun menajeri Alessandro Lucci dün İstanbul'a geldi. Lucci ile Dzeko transferinin ayrıntıları masaya yatırıldı. Maddi konularda bir sıkıntı olmadığı Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğu bilgisi de geldi.
EDIN DZEKO HALA ÇOK FORMDA
Dzeko 37 yaşında olmasına karşın geçtiğimiz sezon Inter ile çok iyi bir sezon geçirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takımına ciddi katkılar verdi. İtalyan basınında da Fenerbahçe'nin Dzeko'ya olan ilgisi açık şekilde dile getirilmişti. Inter ile olan sözleşmesi sona eren Dzeko için Fenerbahçe herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Dzeko ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı da gelen haberler arasında. 37 yaşında ve 1.93 boyunda olan Dzeko 128 kez giydiği Bosna Hersek Milli Takım formasıyla 64 gole imza atmıştı. Dzeko, Inter'den önce, Roma, Manchester City ve Wolfsburg formalarını da giymişti.