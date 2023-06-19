Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile maddi konularda anlaşma sağladığı iddia edildi!

Fenerbahçe yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği dünya yıldızı Edin Dzeko ile ilgili olarak dün önemli bir gelişme yaşandı.

Boşnak santrforun menajeri Alessandro Lucci dün İstanbul'a geldi. Lucci ile Dzeko transferinin ayrıntıları masaya yatırıldı. Maddi konularda bir sıkıntı olmadığı Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğu bilgisi de geldi.