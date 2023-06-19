EURO 2023'te Potanın Perileri turnuvaya veda etti!

GALLER İLE 8. RANDEVU

Türkiye ile Galler Samsun'da oynanacak maçla birlikte 8. kez rakip olacak. Geride kalan 7 maçta millilerimiz 2 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Bu maçlarda 7 gol atan Ay-Yıldızlı ekibimiz, kalesinde ise 12 gol gördü. 2021'deki maçı Galler, 2-0 kazanmıştı.



WİLLİAM CARVALHO AL NASSR'A YOLCUSU

La Liga'da Real Betis forması giyen William Carvalho'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atmaya hazırlandığı öğrenildi. William Carvalho'nun adı geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.



KIM'İN YENİ ROTASI BAYERN

İtalyan basını, Napoli ile şampiyonluk yaşayan Kim Min-Jae'nin yeni adresinin Bayern Münih olacağını yazdı. 48 milyon euro bedelle alınacak yıldız stoper, Bavyera ekibinde yıllık 10 milyon euro kazanacak.



PSG'NİN HEDEFİ ARTETA

Fransız ekibi Paris Saint Germain'in teknik direktörlük koltuğuna Arsenal'i çalıştıran Mikel Arteta'yı getirmeyi düşündüğü öne sürüldü. 41 yaşındaki teknik adamın da PSG'ye sıcak baktığı belirtildi.



RAMIL GULIYEV ÜÇÜNCÜ OLDU

Milli atlet Ramil Guliyev, Horst Mandl Memorial Graz 2023 yarışmasında erkekler 200 metrede üçüncü oldu. Nijeryalı Ogunlewe'nin birinci olduğu yarışta Guliyev, 20.86 ile bu sezonki en iyi derecesini yaptı.



ZOR BİR TEST OLACAK

Galler Teknik Direktörü Robert Page, Türkiye maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Page, "Birbirimizi tanıyan bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Türkiye maçı da bizim için zor bir test olacak. Rakibimizin tehlikeli oyuncuları var. Amacımız maçta galip gelmek" dedi.



HUGO MALLO'YU FENER'E YAZDILAR

Transferde gaze basan Fenerbahçe ile ilgili ciddi bir iddia gündeme geldi. Osayi-Samuel'in satılma ihtimaline karşılık o bölgeyi tecrübeli bir isimle doldurmak isteyen Fenerbahçe, Celta Vigo'nun kaptanı Hugo Mallo'yu gündemine aldığı iddia edildi. Habere göre İspanyol ekibi Celta Vigo ile 14 sezon geçirdikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan kaptan Hugo Mallo'yu Fenerbahçe istiyor. Sarı- Lacivertli takımın devre arasında da 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu için transfer girişiminde bulunduğu iddia edilirken, sözleşmesinin sona ermesiyle transferin daha kolaylaştığı belirtildi.



Pole Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Kanada GP'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Montreal'daki yarış, bugün 21.00'de başlayacak ve S Sport'ta yayınlanacak.



GÖZTEPE'DE ŞENER SESLERİ

TFF 1. Lig ekibi Göztepe, Başakşehir'den ayrılması beklenen Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katmak istiyor. 33 yaşındaki tecrübeli sağ beke teklif iletildiği ve kendisinden cevap beklendiği öğrenildi.



EDEN HAZARD HALA KARARSIZ

Real Madrid'den ayrılan Belçikalı yıldız Eden Hazard geleceği hakkında hala kesin kararını veremedi. Hazard, "Devam edip etmeyeceğimi henüz bilmiyorum. Ama hala bir enerjimin olduğunu hissediyorum" dedi.



AMİNU BODRUM'DA KALDI

Bodrumspor'da sözleşmesi sona eren Aminu Umar'ın takımda kalacağı açıklandı. Devre arasında Bodrumspor'a transfer olan Aminu Umar play off'lar dahil 16 maçta 2 gole imza attı.

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