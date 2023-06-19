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    Berkay Özcan için Sarı-Kırmızılılar'dan takas formülü!

    Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu için Başakşehir’e Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Cicaldau’yu teklif edecek.

    Berkay Özcan için takas formülü!

    Yeni sezonda kadrodaki kaliteli yerli oyuncusu sayısını artırmak isteyen Galatasaray'ın en önemli hedeflerinden birisi Berkay Özcan... Teknik direktör Okan Buruk'un Başakşehir'den eski öğrencisi olan yıldız futbolcuyu istemesi üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar takas formülü üzerinde duruyor.

    Alınan bilgilere göre yönetim Başakşehir'e Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Alexandru Cicaldau gibi isimleri önermeyi düşünüyor. Başakşehir kulübünün sözleşmesinin son senesine giren Berkay'ı elden çıkarmayı düşündüğü ancak takas değil nakit para tekliflerine sıcak bakıldığı belirlendi. 25 yaşındaki Berkay geride bıraktığımız sezon tam 53 maçta forma giyerken 6 gol ve 5 asistlik çok önemli bir performans sergiledi.



    DUBOIS'DA FLAŞ GELİŞME
    Lyon'dan büyük ümitlerle transfer edilen ancak formayı Sacha Boey'e kaptıran Leo Dubois konusunda flaş bir iddia gündemi sarstı. Fransız yıldızın yedek kalma konusunda sıkıntı yaşadığı ve Okan Buruk'tan yeni sezon öncesi ilk 11 garantisi isteyeceği öğrenildi. Eğer mevcut durum sürerse Dubois'nın takımdan ayrılma kararı alabileceği de öne sürülüyor.

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    Haberler Spor Berkay Özcan için Sarı-Kırmızılılar'dan takas formülü!
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