Yılmaz Vural’dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

GÖREVE TALİP OLDUM, MAHCUP ETMEYİZ

Fenerbahçeli ne istiyor? Fenerbahçe'nin derdi ne? Fenerbahçeliler nasıl bir takım görmek istiyor? Fenerbahçelilerin hayali ne? Bunları hisseden ve yaşayan bir insanın tabii ki uzmanlığı da varsa bu olayı dokuz bilinmeyenli bir denklem gibi sunmanın bir anlamı yok. Ben bu işin hem sosyolojik boyutunu hem de Fenerbahçe taraftarının ne istediğini bildiğim için uzmanlığımla her zaman bu göreve talip oldum. Böyle bir görev bize teklif edilmiş olsa kimseyi mahcup etmeyiz.