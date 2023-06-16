TÜRKİYE KANADA MAÇ SONUCU! Türkiye Kanada voleybol maçı kaç kaç bitti? Filenin Sultanları maç takvimi!

ANTALYA'DA 4'TE 3 YAPTIK



Antalya'daki İlk hafta maçlarında İtalya, Sırbistan ABD ve Güney Kore ile karşılaşan Sultanlar bu etabı 4'te 3 ile kapadı. Milliler, ABD'ye karşı müthiş bir geri dönüşe imza atsa da karar setini kaybetti ve 3-2 mağlup oldu.

Hong Kong etabına Hollanda maçıyla başlayan Sultanlar rakibine set vermedi. Dünkü mücadelede ise turnuvanın yenilgisiz takımı Polonya ile karşılaştı. Setlerde baş başa mücadele sergilemesine rağmen Polonya sahadan 3-0 galip ayrıldı.