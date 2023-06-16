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    • Spor
    • 16.06.2023 09:57
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    • 16.06.2023 09:58
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    TÜRKİYE KANADA MAÇ SONUCU! Türkiye Kanada voleybol maçı kaç kaç bitti? Filenin Sultanları maç takvimi!

    Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta üçüncü maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Voleybol maçlarını sıkı bir şekilde takip edenler araştırmalara başladı. Peki, Türkiye Kanada voleybol maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TÜRKİYE KANADA MAÇI CANLI İZLE!

    FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 6'da 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile karşı karşıya geldi. Sultanlar sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    TÜRKİYE - KANADA: 3-0

    1. SET: 25-15
    2. SET: 25-22
    3. SET: 25-20

    İLK SETTE VARGAS - EBRAR DAMGASI

    Filenin Sultanları, Melissa Vargas -Elif Şahin İlkin Aydın - Ebrar Karakurt Eda Erdem - Aslı Kalaç ilk 6'sı ile çıktı. İlk sette iki köşemiz Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas müthiş bir performans gösterdi. Ebrar Karakurt 6 sayı bulurken Vargas ise 8 sayı kaydetti.

    SANTARELLI: BAZEN KÖTÜ HATALAR YAPIYORUZ

    İkinci setin sonunda röportaj için gelen Daniele Santarelli, 'Takımına mesajınız ne olacak?' sorusuna şu cevabı verdi: ''Öncelikle ışıkları kapatmayacağız. Oyuncuların seviyesini anlamak açısında VNL önemli bir turnuva. 5-6 farklı takımla oynadım. Bazı şeyleri anlamaya çalışıyorum. Bazen kötü hatalar yapıyoruz. Onlar benim hatam. Bazen de iyi hava yakaladığımızda çok iyi oynuyoruz.''

        ANTALYA'DA 4'TE 3 YAPTIK

        Antalya'daki İlk hafta maçlarında İtalya, Sırbistan ABD ve Güney Kore ile karşılaşan Sultanlar bu etabı 4'te 3 ile kapadı. Milliler, ABD'ye karşı müthiş bir geri dönüşe imza atsa da karar setini kaybetti ve 3-2 mağlup oldu.

        Hong Kong etabına Hollanda maçıyla başlayan Sultanlar rakibine set vermedi. Dünkü mücadelede ise turnuvanın yenilgisiz takımı Polonya ile karşılaştı. Setlerde baş başa mücadele sergilemesine rağmen Polonya sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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        Haberler Spor TÜRKİYE KANADA MAÇ SONUCU! Türkiye Kanada voleybol maçı kaç kaç bitti? Filenin Sultanları maç takvimi!
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