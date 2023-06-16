Letonya - Türkiye | CANLI

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri kapsamında Letonya ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Ermenistan'ı mağlup eden millilerimiz sonrasında Hırvatistan'a mağlup olmuştu.

Gruptaki 3. maçına çıkan A Milli Takım'ımızda tek hedef 3 puan.

Letonya Türkiye maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER



Letonya : Purins, M. Oss, Tobers, Emsis, Gutkovskis, Savalnieks, Jurkovskis, Ciganiks, Jaunzems, Uldrikis, Balodis



TÜRKİYE : Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Cengiz, Kerem, Umut Nayir

9. RANDEVU



Milliler bugüne kadar Letonya ile 8 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 2 galibiyet elde ederken, 1 kez de yenildi. 5 müsabaka ise berabere sona erdi. Kırmızı-beyazlı takım, Letonya ağlarına 15 gol gönderirken, kalesinde de 12 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Ekim 2021 tarihinde Riga'da karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.



MİLLİLERİN 615. MAÇI



A Milli Futbol Takımı, Letonya mücadelesiyle tarihindeki 615. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 335'i resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 614 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 237 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 232 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 834 gol kaydederken, kalesinde ise 878 gole engel olamadı.

STEFAN KUNTZ İLE 17. KARŞILAŞMA



Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 16 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda milli takım 10 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 16 mücadelede rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 19 gol gördü.