Trabzonspor'dan yeni sezonun ilk transferi: Wilson Manafa!

İKİ OYUNCU İMZA AŞAMASINDA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Taraftarlara transfer müjdesi veren Karadeniz ekibinin başkanı, "Orsic ile hocamızın talebi doğrultusunda ilgileniyoruz. Kendisi için 4 milyon Euro bonservis isteniyor. Bu rakamları vermeyeceğiz. Petkovic için de 4 milyon Euro isteniyor, o rakamları da vermeyeceğiz. Bunun dışında 1 oyuncunun transferi bitti. 2 oyuncunun transferi ise imza aşamasında" ifadelerini kullandı. Yabancı futbolcu transferlerinde yaş sınırı getireceklerini de açıklayan Doğan, "Yabancı oyuncu transferinde 33-34 yaşında oyuncu transferi yapmayacağız. Ekstra durum olursa ayrıdır. Marek Hamsik gibi bir oyuncu vardır takıma farklı bir şey katabilir. Bu hocanın kararıdır, belki hiç bu talebi olmayacak. Yönetim kurulu olarak düşüncemiz bu şekilde" dedi.