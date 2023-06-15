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    Trabzonspor'dan yeni sezonun ilk transferi: Wilson Manafa!

    Fırtına Porto ile sözleşmesi biten Manafa ile imza aşamasına geldi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Trabzon yeni bekini buldu

    Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda istediği sonuçları alamayan ancak gelecek dönem için hummalı bir çalışma yürüten Trabzonspor ile ilgili Portekiz'den dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre; Fırtına, son olarak Porto'da forma giyen sağ bek Wilson Manafa ile anlaşmaya vardı.

    İMZA ÇOK YAKIN
    Record'da yer alan habere göre; Trabzonspor, Başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, Porto ile sözleşmesi sona eren ve mücadelesi olmasıyla tanınan Wilson Manafa ile el sıkıştığı ve 28 yaşındaki oyuncunun resmi imza atmaya çok yakın olduğu belirtildi.

    18 MAÇTA 1 ASİST
    Manafa bu sezon Portekiz temsilcisinde 18 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Güncel değeri 3 milyon Euro olan Manafa, kariyerinde Portimonense, Varzim, Beira-Mar ve Anadia FC gibi takımlarda da forma giymişti. Porto, 2019 yılında Manafa için Portimonense'ye 7 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Manafa'nın kariyerinde şu ana kadar oynadığı 270 maçta 10 gol, 22 asisti bulunuyor.

        İKİ OYUNCU İMZA AŞAMASINDA
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Taraftarlara transfer müjdesi veren Karadeniz ekibinin başkanı, "Orsic ile hocamızın talebi doğrultusunda ilgileniyoruz. Kendisi için 4 milyon Euro bonservis isteniyor. Bu rakamları vermeyeceğiz. Petkovic için de 4 milyon Euro isteniyor, o rakamları da vermeyeceğiz. Bunun dışında 1 oyuncunun transferi bitti. 2 oyuncunun transferi ise imza aşamasında" ifadelerini kullandı. Yabancı futbolcu transferlerinde yaş sınırı getireceklerini de açıklayan Doğan, "Yabancı oyuncu transferinde 33-34 yaşında oyuncu transferi yapmayacağız. Ekstra durum olursa ayrıdır. Marek Hamsik gibi bir oyuncu vardır takıma farklı bir şey katabilir. Bu hocanın kararıdır, belki hiç bu talebi olmayacak. Yönetim kurulu olarak düşüncemiz bu şekilde" dedi.



        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ŞOKU
        2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. 27 yaşındaki stoperin sağ arka adalesindeki sakatlığı gerekçesiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaşan Çağlar, milli takım kampından ayrıldı.



        MILLILER LETONYA'DA
        UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında yarın deplasmanda Letonya'yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Riga kentine gitti. Takım otobüsünden inen genç yıldız Arda Güler, havalimanındaki iki taraftarın forma imzalatma ricasını kırmadı. Taraftarların formalarını imzalayan Arda, ardından fotoğraf çektirip terminale girdi. Yarın Letonya ile deplasmanda karşılaşacak Milli Takım, Cumartesi günü saat 13.00'te Galler maçı için özel uçakla Samsun'a hareket edecek.

            'REDMOND'DA' İMZA PARASI KRİZİ
            Sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş gelecek sezonki kadro planlaması için düğmeye basarken, Kara Kartal sözleşmesi biten İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond ile henüz uzlaşma sağlayamadı. Redmond'un Beşiktaş'tan 2+1 yıllık sözleşme ve imza parasıyla beraber yıllık 2.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi'nin ise Redmond'a imza parası vermek istemediği ve taraflar arasındaki uzlaşmanın henüz sağlanamadığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda 28 maçta Nathan Redmond, 6 gol 5 asist kaydetti. Futbolcuya, 3 İngiliz ekibinin talip olduğu menajeri tarafından açıklanmıştı.



            ABOUBAKAR'IN ÖNERİSİ EKAMBİ
            Kamerun basını, Aboubakar'ın bonservisi Lyon'da olan 30 yaşındaki golcü Toko Ekambi'yi Kartal'a önerdiğini yazdı.



            TEKNİK DİREKTÖR BORSASI
            Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yollar ayrıldıktan sonra hoca arayışlarına hız verdi. Sarı-Lacivertliler, yeni teknik adamını belirledikten sonra transfer çalışmalarına hız verecek. Fenerbahçe'de gündeme gelen isimler Vincenzo Montella, Abdullah Avcı. Mircea Lucescu ve Sergen Yalçın... Fenerbahçe Başkanı, Avcı'yı istese de camianın tecrübeli teknik adama tepkisi olduğu için şimdilik geri adım atıyor. Lucescu ise yaşı nedeniyle şimdilik ikinci planda. Üstelik yardımcısı olarak düşünülen Volkan Demirel ve İsmail Kartal da onun altında çalışmak istemiyor. İki hoca da kariyerlerine teknik direktör olarak devam etmek istiyor. Sergen Yalçın'a ise Alanya'yı çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe için söylediği sözler nedeniyle taraftarın tepkisi var. Sergen hoca, Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maç sonrası "Onlar küme düşüyor, biz 5.'liğe oynuyoruz" demişti. Adaylar arasında ilk sırada şimdilik Vincenzo Montella var.



                ARDA GÜLER EN İYİLER LİSTESİNDE
                Avrupa'nın birçok devini peşine takan Arda Güler'le ilgilenen son kulüp Paris Saint Germain oldu. Genç yıldız, L'Equipe'in seçtiği 1 Ocak 2004'ten sonra doğan en iyi 30 oyuncu listesinde 10. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında Barcelona forması giyen Gavi yer aldı. Arda Güler, Mathys Tel, Endrick, Desire Doue gibi yıldız isimleri geride bırakmayı başardı.



                MATTIA PERIN IDDIASI
                F.Bahçe ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Kadrosunda Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat gibi iki başarılı kaleciyi bulunduran Fenerbahçe'nin Juventus'un İtalyan file bekçisi Mattia Perin ile ilgilendiği belirtildi. 30 yaşındaki eldivenin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 4 milyon euro güncel piyasa değeri olan Perin, Genoa, Pescara ve Padova gibi takımların da formasını giydi. Tecrübeli kaleci geçen sezon Juventus'ta 18 karşılaşmada oynadı. 14 gol yerken 8 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

                BRUMA'DAN 6.5 MİLYON GELDİ
                Fenerbahçe, geçen sezon başında PSV'den Bruma'yı kiralamış, hiç kullanmadığı halde devre arasında ise 4 milyon 250 bin Euro'ya kadrosuna katmıştı. Portekizli oyuncu, alındıktan sonra ise Braga'ya kiralanmıştı. Braga, dün Bruma'nın bonservisini 6.5 milyon Euro karşılığında aldı. F.Bahçe bu transferden 2.25 milyon Euro kazandı. Kanarya, Berisha'nın Augsburg'a transferinden de 5 milyon Euro bekliyor.



                    SAĞA YENİ ADAY: JUAN CUADRADO
                    Transfere sol açık Ryan Kent ile başlayan Fenerbahçe, sağ açık için Juventuslu yıldızı gündemine aldı. La Gazetta dello Sport'un haberine göre Juventus ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan ve Roma'ya önerilen Juan Cuadrado'ya Fenerbahçe teklifini iletti. 35 yaşındaki yıldız, önemli kulüplerin formasını giydi.



                    ICARDI'NİN TRANSFERİ ZOR
                    G.Saray Başkanvekili Erden Timur, Youtube'da Ajans 1905'e konuk oldu. Timur, taraftarın merak ettiği birçok konuya açıklık getirdi. Icardi hakkında çarpıcı konuşan Timur, "Suudi Arabistan, 20 kulübe 1'er milyar Euro dağıttı. Ligin kalitesini artırmak istiyorlar. Icardi'nin Galatasaray'da kalmak istemesi belli ama çok ciddi teklifler var. Arabistan olmasaydı Icardi bize çok daha basit bir şekilde gelecekti. Hayal satmak istemiyoruz. Transfer zor ama şartları zorluyoruz" ifadelerini kullandı. Forvet transferini temmuz ayı gelmeden bitirmek istediklerini belirten Timur, "Henüz Talisca ile ilgili bilgi gelmedi. Felix, Tsimikas, Di Maria, Dzeko, Lukaku ve Wendell gündemimizde yok" diye konuştu. Timur, Leadro Paredes ve Aubameyang isimleri hakkında ise yanıt vermekten kaçındı. Timur, 5-6 oyuncu almayı hedeflediklerini belirtti.



                    MOHAMED'DEN 5.7 MİLYON EURO
                    Fransız ekibi Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Mısırlı golcü, kariyerine Nantes ekibinde devam edecek. Bu transfer karşılığında Cimbom'un kasasına 5.7 milyon Euro gireceği ifade edildi. 2027'ye kadar Nantes ekibiyle sözleşme yapan futbolcu, Fransız temsilcisinde oynadığı 51 maçta 11 gol attı ve 4 de asist kaydetti.

                        FRANSA'DA BOEY KADRODAN ÇIKARILDI
                        Türkiye'de başarılı bir sezonu geride bırakan Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. Yıldız bek böylece milli takımda oynama hayalini ertelemek zorunda kaldı.



                        HEDEF TÜRK OLMAYAN TAKIMLAR
                        Galatasaray Divan Kurulu Haziran ayı Olağan Toplantısı, Florya'da gerçekleştirildi. Toplantı salonuna Futbol A Takımı'nın kazandığı Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupası da getirildi. Burada konuşan Başkan Dursun Özbek, "Galatasarayımız için en doğrusunu birlikte yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ı çocuklarımıza ve torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Sırada kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedef, 'Türk olmayan takımları yenmek' var. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı. Özbek ayrıca Galatasaray taraftarlarına da teşekkür etti.

                        ŞEN'DEN KOÇ'A KONGRE ÇAĞRISI
                        F.Bahçe eski yöneticisi Metin Şen, Ali Koç'a 'kongre' çağrısı yaptı... Şen, "Sayın başkanımızın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu 'Aday olursa kongreye gideriz' söylemini son derece talihsiz bulduğumu belirtmek isterim. Sayın başkanın Fenerbahçe Genel Kurulu'nu bir şarta bağlaması camiamıza haksızlık ve de en hafif tabiriyle son derece yanlış buluyorum" diye konuştu.

                        SULTANLAR SET VERMEDİ
                        Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftası ilk maçında Hollanda ile karşılaştı. Filenin Sultanları maçı 31-29, 25-21 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yendi. Sultanlar bugün 12.00'de Polonya ile kapışacak.


                        MADRİD'E GİTMİYORUM
                        Fransa'da PSG'de oynayan Kylian Mbappe, İtalyan basınına konuştu. Yıldız oyuncu, "Ne satılmayı ne de Real Madrid'e gitmeyi istiyorum. Gelecek sezon da burada olacağım" şeklinde konuştu.


                        POTADA İKİNCİ RAUNT
                        Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında bugün Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak. Sinan Erdem'deki maç 20.00'de başlayacak. Seride Efes'in 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.


                        PERİLER'İN RAKİBİ SIRBİSTAN
                        A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Sırbistan ile karşılaşacak. Slovenya'daki maç 16.00'da TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek.


                        FİLENİN EFELERİ DÖRTLÜ FİNAL'DE
                        A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Portekiz'i 3-1 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Filenin Efeleri, gruptaki altıncı maçında yarın Ankara'da Danimarka'yı ağırlayacak.

                        DEV MARATONDA GERİ SAYIM
                        Vestel Manisa Yarı Maratonu için kayıt süreci başladı. Dev maraton, 17 Eylül Pazar günü ikinci kez düzenlenecek. Organizasyona Türkiye ve yurt dışından büyük katılım olacak.

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                        Haberler Spor Trabzonspor'dan yeni sezonun ilk transferi: Wilson Manafa!
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