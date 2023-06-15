Trabzonspor'dan yeni sezonun ilk transferi: Wilson Manafa!

HEDEF TÜRK OLMAYAN TAKIMLAR
Galatasaray Divan Kurulu Haziran ayı Olağan Toplantısı, Florya'da gerçekleştirildi. Toplantı salonuna Futbol A Takımı'nın kazandığı Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupası da getirildi. Burada konuşan Başkan Dursun Özbek, "Galatasarayımız için en doğrusunu birlikte yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ı çocuklarımıza ve torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Sırada kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedef, 'Türk olmayan takımları yenmek' var. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı. Özbek ayrıca Galatasaray taraftarlarına da teşekkür etti.
ŞEN'DEN KOÇ'A KONGRE ÇAĞRISI
F.Bahçe eski yöneticisi Metin Şen, Ali Koç'a 'kongre' çağrısı yaptı... Şen, "Sayın başkanımızın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu 'Aday olursa kongreye gideriz' söylemini son derece talihsiz bulduğumu belirtmek isterim. Sayın başkanın Fenerbahçe Genel Kurulu'nu bir şarta bağlaması camiamıza haksızlık ve de en hafif tabiriyle son derece yanlış buluyorum" diye konuştu.
SULTANLAR SET VERMEDİ
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftası ilk maçında Hollanda ile karşılaştı. Filenin Sultanları maçı 31-29, 25-21 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yendi. Sultanlar bugün 12.00'de Polonya ile kapışacak.
MADRİD'E GİTMİYORUM
Fransa'da PSG'de oynayan Kylian Mbappe, İtalyan basınına konuştu. Yıldız oyuncu, "Ne satılmayı ne de Real Madrid'e gitmeyi istiyorum. Gelecek sezon da burada olacağım" şeklinde konuştu.
POTADA İKİNCİ RAUNT
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında bugün Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak. Sinan Erdem'deki maç 20.00'de başlayacak. Seride Efes'in 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.
PERİLER'İN RAKİBİ SIRBİSTAN
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Sırbistan ile karşılaşacak. Slovenya'daki maç 16.00'da TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek.
FİLENİN EFELERİ DÖRTLÜ FİNAL'DE
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Portekiz'i 3-1 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Filenin Efeleri, gruptaki altıncı maçında yarın Ankara'da Danimarka'yı ağırlayacak.
DEV MARATONDA GERİ SAYIM
Vestel Manisa Yarı Maratonu için kayıt süreci başladı. Dev maraton, 17 Eylül Pazar günü ikinci kez düzenlenecek. Organizasyona Türkiye ve yurt dışından büyük katılım olacak.