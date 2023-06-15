Beşiktaş’a yıldız orta saha! Gedson’un yanına...

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, birçok bölgeye takviye için harekete geçmişti.
Yeni sezonda önemli değişikliklere gidecek olan Kartal, ilk transfer hamlesini yaptı. Geçtiğimiz günlerde Atiba Hutchinson ile vedalaşan Beşiktaş, orta saha transferi için flaş bir isimle görüşme gerçekleştirdi.
BEŞİKTAŞ'TAN BEKA BEKA ATAĞI!
Beşiktaş, Fransa Ligi takımlarından Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka'nın transferi için devreye girdi.