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    • Spor
    • 15.06.2023 15:21
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    • 15.06.2023 15:31
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    Beşiktaş'a yıldız orta saha! Gedson'un yanına...

    Yeni sezon transfer çalışmalarına dört bir koldan devam eden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. 5 büyük ligden önemli futbolcularla temas halinde olan Kartal, sürpriz bir isim için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’a yıldız orta saha! Gedson’un yanına...

    Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, birçok bölgeye takviye için harekete geçmişti.
    Beşiktaş’a yıldız orta saha! Gedson’un yanına...

    Yeni sezonda önemli değişikliklere gidecek olan Kartal, ilk transfer hamlesini yaptı. Geçtiğimiz günlerde Atiba Hutchinson ile vedalaşan Beşiktaş, orta saha transferi için flaş bir isimle görüşme gerçekleştirdi.
    Beşiktaş’a yıldız orta saha! Gedson’un yanına...

    BEŞİKTAŞ'TAN BEKA BEKA ATAĞI!

    Beşiktaş, Fransa Ligi takımlarından Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka'nın transferi için devreye girdi.
        Beşiktaş’a yıldız orta saha! Gedson’un yanına...

        Leparisien'de yer alan habere göre, iki taraf arasında resmi görüşme de yapıldı.
        Beşiktaş’a yıldız orta saha! Gedson’un yanına...

        Haberde, 22 yaşındaki yıldız için farklı takımların ilgisi olsa da Beşiktaş'ın önde olan taraf olduğu yazıldı.
        Beşiktaş’a yıldız orta saha! Gedson’un yanına...

        Beka Beka transferinin kısa süre içinde somut hale gelmesi bekleniyor.
            Beşiktaş’a yıldız orta saha! Gedson’un yanına...

            Fransız yıldız bu sezon Nice formasıyla 24 maça çıktı.
            Beşiktaş’a yıldız orta saha! Gedson’un yanına...

            Başarılı orta saha bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
            Beşiktaş’a yıldız orta saha! Gedson’un yanına...

            Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Beka Beka'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.
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                Haberler Spor Beşiktaş'a yıldız orta saha! Gedson'un yanına...
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