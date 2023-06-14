Fenerbahçe Edin Dzeko transferi için kesenin ağzını açtı! Dzeko’ya 12 milyon Euro...

Transferde ilk resmi imzayı bonservisi elinde olan İngiliz futbolcu Ryan Kent'e attıran Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kadroyu dünyaca ünlü bir forvetle takviye etmek isteyen Sarı- Lacivertliler'de Edin Dzeko sesleri yükseliyor. İtalyan basınına göre 37 yaşındaki Boşnak yıldıza çılgın bir teklif yapıldı.
EĞER RAKAM YÜKSELMEZSE...
La Gazetta Dello Sport'un haberinde, Fenerbahçe'nin Dzeko'ya imza parasıyla beraber 6 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Inter'in sözleşmesi sona eren Dzeko'ya teklifinin 4 milyon Euro olduğunu belirten gazete, "Eğer Inter bu teklifini 5 milyon Euro'ya çıkarırsa Dzeko'nun tercihi takımda kalmak. Ancak rakam yükselmezse rota İstanbul'a dönecek" ifadesini kullandı.
KESİN YANITINI İLETMEDİ
Fenerbahçeli yetkililer Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen yıldız futbolcunun yetkilileri ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. Alınan bilgilere göre Dzeko, Fenerbahçe'nin tüm şartlarını prensipte kabul etti. Ancak Inter'le pazarlıklar devam ettiği için henüz Sarı-Lacivertli kulübe kesin yanıtını iletmedi.