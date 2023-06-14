Fenerbahçe Edin Dzeko transferi için kesenin ağzını açtı! Dzeko’ya 12 milyon Euro...





ARDA GÜLER İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan birisi de Arda Güler'in geleceği. Genç yıldızın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin bu hafta Arda Güler'in babasıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmede yıldız futbolcuya gelen teklifler ve yeni sezondaki durumu masaya yatırılacak. Başkan Koç'un Arda'nın en azından 1 yıl daha takımda kalması için çaba harcayacağı belirtiliyor. Konuyla ilgili konuşan Selahattin Baki, "Arda Güler'in gitmesini elbette istemiyoruz. Ama talipleri var. Kısa sürede bu konuyu netleştireceğiz" açıklamasını yaptı.



TFF SÜPER LİG VE 1. LİG'İ TESCİL ETTİ

TFF 2022-2023 sezonunda Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı tescil etti. Buna göre her iki ligde de küme düşürülmenin kaldırılmasını talep eden takımların bu istekleri de geri çevrilmiş oldu.



EN İSTİKRARLISI DRESEVİC

Fatih Karagümrük'te bu sezon en fazla forma giyen oyuncu, 2 bin 880 dakika süre alan İbrahim Dresevic, en "hırçın" isim ise 1 kırmızı, 9 sarı kart gören Otabek Shukurov oldu.



KARAMAN FK 2. LİG'E YÜKSELDİ

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Eryaman Stadı'nda Karaman FK, Alanya Kestelspor'u 2-1 yendi. Karaman'ın gollerini 35. dakikada Ahmet Teker ve 42. dakikada Akın Akman attı. Kestel'in sayısı 64'te Samet Bulut kaydetti ancak yetmedi. Bu sonuçla Karaman FK, TFF 2. Lig'e yükseldi. Bugün ise 3. Lig 3. Grup finalinde Kepez Belediyespor ile Beyoğlu Yeniçarşıspor karşılaşıyor. Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak. Kazanan ekibin 2. Lig'e yükseleceği karşılaşma, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Önceki gece 3. Lig 1. Grup'ta Belediye Derince, 52 Orduspor'u penaltılarla elemişti.