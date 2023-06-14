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    Fenerbahçe Edin Dzeko transferi için kesenin ağzını açtı! Dzeko’ya 12 milyon Euro...

    Sarı-Lacivertliler’in imza parası ile beraber Dzeko’ya 6 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme önerdiğini yazan La Gazetta Dello Sport, “Inter’in teklifi 4 milyon Euro. Eğer 5 milyon Euro’ya çıkarlarsa Dzeko’nun tercihi takımda kalmak” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Edin Dzeko’ya 12 milyon Euro

    Transferde ilk resmi imzayı bonservisi elinde olan İngiliz futbolcu Ryan Kent'e attıran Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kadroyu dünyaca ünlü bir forvetle takviye etmek isteyen Sarı- Lacivertliler'de Edin Dzeko sesleri yükseliyor. İtalyan basınına göre 37 yaşındaki Boşnak yıldıza çılgın bir teklif yapıldı.

    EĞER RAKAM YÜKSELMEZSE...
    La Gazetta Dello Sport'un haberinde, Fenerbahçe'nin Dzeko'ya imza parasıyla beraber 6 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Inter'in sözleşmesi sona eren Dzeko'ya teklifinin 4 milyon Euro olduğunu belirten gazete, "Eğer Inter bu teklifini 5 milyon Euro'ya çıkarırsa Dzeko'nun tercihi takımda kalmak. Ancak rakam yükselmezse rota İstanbul'a dönecek" ifadesini kullandı.

    KESİN YANITINI İLETMEDİ
    Fenerbahçeli yetkililer Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen yıldız futbolcunun yetkilileri ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. Alınan bilgilere göre Dzeko, Fenerbahçe'nin tüm şartlarını prensipte kabul etti. Ancak Inter'le pazarlıklar devam ettiği için henüz Sarı-Lacivertli kulübe kesin yanıtını iletmedi.

        TRABZONSPOR İLE İKİ YILLIK SÖZLEŞMEM VAR
        Trabzonspor'un geçen sezon Sharjah FC'ye kiraladığı Yeşil Burun Adalı golcü futbolcu Djaniny, geleceği ile ilgili olarak Suudi Arabistan basınına konuştu. Suudi Arabistan Ligi'ne ya da eski takımı Al-Ahli'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Djaniny, "Gelecekte beni neyin beklediğini bilmiyorum. Şu anda Trabzonspor ile iki yıllık bir sözleşmem var" dedi. Sharjah FC, Trabzonspor ile yaptığı anlaşma gereği deneyimli oyuncuyu 1.5 milyon Euro'ya satın alma hakkına sahip.



        MAREK HAMSİK'İN YERINE VAZQUEZ
        Trabzonspor sözleşmesi sona eren Marek Hamsik'in yerine orta sahaya monte edeceği tecrübeli bir isim arıyor. Gündeme gelen isim Parma'nın 34 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Franco Vazquez... İtalyan Stadio News'in haberine göre Arjantinli yıldız için Trabzonspor'un teklifte bulunduğu iddia edildi. 34 yaşındaki Vazquez bu sezon Parma formasıyla 34 maçta 11 gol attı. 6 da asist yaptı. Daha önce Palermo ve Sevilla gibi takımlarda forma giydi. Arjantinli yıldızı eski takımı Belgrano da istiyor.


        NEFES KESEN MAÇ EFES'İN
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-78 mağlup etti. Bu sonuçla lacivertbeyazlı takım, seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci müsabakası, yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka boyunca başa baş geçen bir karşılaşma yaşanırken 34. dakikada Karşıyaka 67-66 öne geçti. Efes rakibinin faul hakkını doldurmasının avantajını kullanıp maçı aldı.



            PİJAMA PARTİSİ
            İstanbul'da oynanan finalde Inter'i 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Manchester City, kutlama yaptı. Kutlamada ilginç görüntüler ortaya çıktı. İngiliz kulübünün Norveçli gol makinesi Erling Haaland ile bir diğer yıldız ismi Jack Grealish şampiyonluk partisine pijamaları ile geldi. Sezon içinde birbirleriyle olan tartışmaları İngiliz basınına manşet olan ikilinin şimdi arasından su sızmıyor. City'li oyuncular ve teknik ekip partide çılgınlar gibi eğlendiler.

            ÇİZME'DE FERNANDES RÜZGARI
            Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızı Gedson Fernandes, İtalya'da transfer gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Lazio, ciddi bir şekilde yıldız ismin peşinde. Üstelik Orta sahaya takviye yapmak isteyen İtalyan ekibinin Gedson Fernandes'i ilk sıraya aldığı ifade edildi. Teknik direktör Sarri'nin de bu transfere onay verdiği vurgulandı. Lazio'nun Beşiktaş'a sunacağı teklifin 15 milyon Euro olacağı belirtilse de Siyah-Beyazlılar bu konuda net. Beşiktaş yönetimi, 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak. Benfica'dan yüzde 50'si 6 milyon Euro'ya transfer edilen Gedson'dan siyah-beyazlıların beklentisi oldukça yüksek. Gedson Fernandes, ligde forma giydiği 33 maçta toplam 2 bin 665 dakika sahada kaldı.



            ŞAMPİYONAYA GİDECEĞİZ
            2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde cuma günü Letonya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı çalışmalarını Riva'da sürdürdü. Abdülkerim Bardakcı, "Milli takımda kalıcı olmak istiyorum. Hocamız beni çok sıcak karşıladı. En büyük hayalim milli formayla EURO 2024'e gitmek" dedi. Zeki Çelik ise, "Gerekli güce sahibiz. Şampiyonaya katılacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.



                VALENCIA RESMEN INTERNACIONAL'DE
                Sezonu 29 golle kral olarak bitiren Enner Valencia ile Fenerbahçe'nin yolları resmen ayrıldı. Sözleşmesi sona eren Ekvadorlu yıldız dün Internacional'le sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "3 sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performans ile adını Fenerbahçe tarihine yazdıran Valencia'ya teşekkür ediyoruz" denildi.



                K.GÜMRÜK SERDAR'I İSTİYOR
                Sezonun hayal kırıklığı yaşatan isimlerinden biri olan Serdar Dursun yol ayrımında. Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulmakta çok zorlanan milli futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Karagümrük resmen talip oldu. Serdar Dursun'un Fenerbahçe'deki geleceği netleşmeden transfer konusunda karar vermek istemediği, bu nedenle Karagümrük'ten süre talep ettiği gelen bilgiler arasında.



                ARDA GÜLER İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME
                Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan birisi de Arda Güler'in geleceği. Genç yıldızın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin bu hafta Arda Güler'in babasıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmede yıldız futbolcuya gelen teklifler ve yeni sezondaki durumu masaya yatırılacak. Başkan Koç'un Arda'nın en azından 1 yıl daha takımda kalması için çaba harcayacağı belirtiliyor. Konuyla ilgili konuşan Selahattin Baki, "Arda Güler'in gitmesini elbette istemiyoruz. Ama talipleri var. Kısa sürede bu konuyu netleştireceğiz" açıklamasını yaptı.


                TFF SÜPER LİG VE 1. LİG'İ TESCİL ETTİ
                TFF 2022-2023 sezonunda Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı tescil etti. Buna göre her iki ligde de küme düşürülmenin kaldırılmasını talep eden takımların bu istekleri de geri çevrilmiş oldu.

                EN İSTİKRARLISI DRESEVİC
                Fatih Karagümrük'te bu sezon en fazla forma giyen oyuncu, 2 bin 880 dakika süre alan İbrahim Dresevic, en "hırçın" isim ise 1 kırmızı, 9 sarı kart gören Otabek Shukurov oldu.

                KARAMAN FK 2. LİG'E YÜKSELDİ
                TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Eryaman Stadı'nda Karaman FK, Alanya Kestelspor'u 2-1 yendi. Karaman'ın gollerini 35. dakikada Ahmet Teker ve 42. dakikada Akın Akman attı. Kestel'in sayısı 64'te Samet Bulut kaydetti ancak yetmedi. Bu sonuçla Karaman FK, TFF 2. Lig'e yükseldi. Bugün ise 3. Lig 3. Grup finalinde Kepez Belediyespor ile Beyoğlu Yeniçarşıspor karşılaşıyor. Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak. Kazanan ekibin 2. Lig'e yükseleceği karşılaşma, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Önceki gece 3. Lig 1. Grup'ta Belediye Derince, 52 Orduspor'u penaltılarla elemişti.

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