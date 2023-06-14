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    • Spor
    • 14.06.2023 15:33
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    • 14.06.2023 15:33
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    Sacha Boey Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

    Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

    Galatasaray’a Boey’dan kötü haber!
    Fransa Futbol Federasyonu, ayak bileğinde sakatlığı bulunan Boey'nin 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
    Boey'nin yerine İtalya ekibi Lecce'de forma giyen Valentin Gendrey'nin kadroya dahil edildiği belirtildi.

    Fransa, 21 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın D Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Norveç ile mücadele edecek.
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    Haberler Spor Sacha Boey Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı
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