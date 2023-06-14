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    Avcı ile yüz yüze! Jesus'un ayrılığı sonrası yeni hocasını aramaya başlayan Başkan Koç'tan flaş bir hamle...

    Önceki gün Mircea Lucescu ile telefonda görüşen Ali Koç dün de Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Tecrübeli hocanın Fenerbahçe ile ilgili bir dosya hazırlayacağı belirtildi... Başkan Ali Koç'un A. Demir'den ayrılan Vincenzo Montella ile de bu hafta içinde masaya oturacağı ve ardından teknik adam konusunda kesin kararın verileceği ifade edildi.

    Avcı ile yüz yüze

    Jorge Jesus döneminin resmi olarak sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de çok sıcak saatler yaşanıyor.

    Yeni teknik direktörü bir an önce belirlemek için kolları sıvayan Başkan Ali Koç'un temasları tüm hızıyla sürüyor. Önceki gün Mircea Lucescu ile telefonda bir görüşme yapan Ali Koç dün de listedeki bir başka isim olan Abdullah Avcı ile bir araya geldi.

    AVCI DOSYA HAZIRLAYACAK
    İkilinin İstanbul'da baş başa yemek yediği ve fikir alış verişinde bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre Ali Koç, tecrübeli teknik adama 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme önerisinde bulundu. Avcı'nın kısa süre içinde Fenerbahçe ile ilgili bir dosya hazırlayacağı da belirlendi. Başkan Koç'un bu hafta içinde Vincenzo Montella ile de görüşmesi bekleniyor. Önceki gün Adana Demirspor ile yollarını ayıran İtalyan teknik adam ülkesine dönmeyi düşünse de Sarı-Lacivertiller'de görev yapmaya da sıcak bakıyor.

        MUTLAKA SÜPER LİG'İ BİLECEK!
        Ali Koç'un tüm görüşmelerin ardından yönetim kurulu ile beraber son durumu masaya yatıracağı ve en geç 10 gün içinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi. Ali Koç'un yeni hoca konusunda olmazsa olmaz tek kriterinin ise "Süper Lig'i ve ülke futbolunu bilmek" olduğu ifade ediliyor.



        YALÇIN'A "DÜŞÜYORLAR" DEDİĞİ İÇİN VETO GELDİ
        Yönetimin listesindeki teknik adamlardan biri olan Sergen Yalçın'a veto geldiği öğrenildi. Tecrübeli hoca 2019 yılında Alanyaspor'un başındayken Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından, "Onlar küme düşüyor, biz lig 5.'liğine oynuyoruz" demişti. İddialara göre yönetimden bazı isimlerin bu sözler nedeniyle Yalçın hakkında olumsuz görüş bildirdi ve bu nedenle başarılı teknik adam listeden çıkarıldı.



        TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
        Başkan Ali Koç'un Abdullah Avcı hamlesi Fenerbahçe'de farklı tepkileri beraberinde getirdi. Bazı taraftarlar Avcı'ya olumlu yaklaşırken, ciddi tepkiler de oluşması dikkat çekti.

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