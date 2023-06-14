Avcı ile yüz yüze! Jesus'un ayrılığı sonrası yeni hocasını aramaya başlayan Başkan Koç'tan flaş bir hamle...

AVCI DOSYA HAZIRLAYACAK

İkilinin İstanbul'da baş başa yemek yediği ve fikir alış verişinde bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre Ali Koç, tecrübeli teknik adama 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme önerisinde bulundu. Avcı'nın kısa süre içinde Fenerbahçe ile ilgili bir dosya hazırlayacağı da belirlendi. Başkan Koç'un bu hafta içinde Vincenzo Montella ile de görüşmesi bekleniyor. Önceki gün Adana Demirspor ile yollarını ayıran İtalyan teknik adam ülkesine dönmeyi düşünse de Sarı-Lacivertiller'de görev yapmaya da sıcak bakıyor.