Türkiye'den bir Jorge Jesus geçti! "Güle güle Mister"

Kupayı getiren golleri Batshuayi atsa da maçın adamı Arda Güler oldu. 18'lik yetenek yine yaşından büyük işler yaparken Avrupa devlerinin iştahını da biraz daha kabarttı. Arda öylesine iyiydi ki, sezon boyunca onu oynatmamak için direnen Jorge Jesus bile alkışlamak zorunda kaldı. Belki abarttığımı düşüneceksiniz ancak, bir gün önce oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ya da Inter kadrolarından birinde görsek şaşırmazdık Arda'yı...