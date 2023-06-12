Türkiye'den bir Jorge Jesus geçti! "Güle güle Mister"

Ligi Galatasaray'a kaptıran, basketbolda Anadolu Efes'e elenen Fenerbahçe'de taraftarlar son bir umut olarak gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmişti. Burada alınacak kötü bir sonuç her ne kadar Ali Koç'u koltuğundan etmeyecek! olsa da taraftarın sırtını takıma çevirmesine neden olabilirdi.
Başakşehir'in Avrupa hedefi nedeniyle maça ayrı bir konsantre ile çıkacağı düşünülse de ilk yarıda tam tersi bir görüntü hakimdi. Henüz ilk dakikada savunmanın hatasını affetmeyen Arda Güler, Batshuayi'ye al da at dedi. Daha sonra savunma-kaleci anlaşmazlığı ile ikinci golü de bulan Kanarya güle oynaya kupaya uzandı.
Kupayı getiren golleri Batshuayi atsa da maçın adamı Arda Güler oldu. 18'lik yetenek yine yaşından büyük işler yaparken Avrupa devlerinin iştahını da biraz daha kabarttı. Arda öylesine iyiydi ki, sezon boyunca onu oynatmamak için direnen Jorge Jesus bile alkışlamak zorunda kaldı. Belki abarttığımı düşüneceksiniz ancak, bir gün önce oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ya da Inter kadrolarından birinde görsek şaşırmazdık Arda'yı...