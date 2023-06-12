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    Icardi’ye Suudi Arabistan'dan milyonluk teklif! Arjantinli yıldız Icardi teklife...

    Galatasaray’ın PSG’den kiraladığı Mauro Icardi için Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun devreye girdi. Taawoun, Türkiye Ligi’ne damga vuran Arjantinli yıldıza 3 yıl için 100 milyon Euro teklif etti. Golcü oyuncu ise teklife yanıt vermedi

    Icardi’ye 100 milyon Euro

    Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da gözler yeni sezonda gerçekleştirilecek transferlere çevrildi. PSG'den kiralanan Mauro Icardi için temaslar sürerken, Suudi Arabistan kulüpleri de golcü isim için gözünü karartmış durumda.

    Taraftarları coşturacak bir transfer operasyonu yürüten Al Taawoun, Arjantinli golcüye teklifini sundu. Al Taawoun, Inter, Milan, Roma gibi İtalyan kulüpleriyle de anılan Mauro Icardi için kesenin ağzını açtı. Suudi ekibi, kadrosuna katmayı düşündüğü yıldız futbolcu için 3 yıllık bir plan yaptı.

    Al Taawoun'un Tangocu'ya 3 yıl için 100 milyon Euro vermeye hazır olduğu ve Icardi'ye bu teklifin sözlü olarak da iletildiği ifade edildi. Paris Saint Germain ile kontratı 2024 yılında sona erecek olan Icardi ise kendisine gelen bu astronomik teklife henüz yanıt vermedi.

        Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 26 maçta 23 gol atıp, 8 de asist yapan Icardi, toplamda 31 gole katkı sağladı. Aslan, futbolcu için şartları zorlamaya hazır.

        Bu sezon sadece 750 bin euro ödenen Icardi için Sarı-Kırmızılılar 8 milyon Euro bütçe ayırmayı hedefliyor. Icardi öncelikle Galatasaray ile PSG arasındaki görüşmelerin netleşmesini bekliyor.

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        Haberler Spor Icardi’ye Suudi Arabistan'dan milyonluk teklif! Arjantinli yıldız Icardi teklife...
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