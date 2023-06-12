Icardi’ye Suudi Arabistan'dan milyonluk teklif! Arjantinli yıldız Icardi teklife...

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da gözler yeni sezonda gerçekleştirilecek transferlere çevrildi. PSG'den kiralanan Mauro Icardi için temaslar sürerken, Suudi Arabistan kulüpleri de golcü isim için gözünü karartmış durumda.
Taraftarları coşturacak bir transfer operasyonu yürüten Al Taawoun, Arjantinli golcüye teklifini sundu. Al Taawoun, Inter, Milan, Roma gibi İtalyan kulüpleriyle de anılan Mauro Icardi için kesenin ağzını açtı. Suudi ekibi, kadrosuna katmayı düşündüğü yıldız futbolcu için 3 yıllık bir plan yaptı.
Al Taawoun'un Tangocu'ya 3 yıl için 100 milyon Euro vermeye hazır olduğu ve Icardi'ye bu teklifin sözlü olarak da iletildiği ifade edildi. Paris Saint Germain ile kontratı 2024 yılında sona erecek olan Icardi ise kendisine gelen bu astronomik teklife henüz yanıt vermedi.