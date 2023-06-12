Icardi’ye Suudi Arabistan'dan milyonluk teklif! Arjantinli yıldız Icardi teklife...

Al Taawoun'un Tangocu'ya 3 yıl için 100 milyon Euro vermeye hazır olduğu ve Icardi'ye bu teklifin sözlü olarak da iletildiği ifade edildi. Paris Saint Germain ile kontratı 2024 yılında sona erecek olan Icardi ise kendisine gelen bu astronomik teklife henüz yanıt vermedi.