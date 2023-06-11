Trabzonspor Dergisi’ne konuşan Nenad Bjelica: Meydan okumaktan korkmuyorum





POTADA SON FİNALİST KAF-KAF

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin dördüncü maçında Türk Telekom'u 94-90 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seride 3-1 öne geçerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Daha önce 2 şampiyonluğu bulunan İzmir temsilcisi, tarihinde 4. kez play-off finaline adını yazdı. 1983- 84'te ilk finalinde Anadolu Efes'e kaybeden Kaf-Kaf, 1986-87'de G.Saray'ı mağlup ederek ilk şampiyonluğunu yaşadı. 2014-15'te ise finalde Efes'i devirip son şampiyonluğunu aldı.



ANTE REBIC İÇİN TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş'ın Milan'da forma giyen Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic için İtalyan kulübüne resmi teklif yaptığı iddia edildi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında. Ancak Beşiktaş'ı teklifinin ne kadar olduğu kesin olarak bilinmiyor. Ante Rebic Fenerbahçe'nin de gündeminde yer almıştı. Ante Rebic 42 kez Hırvatistan Milli Tıakım forması giymiş ve 3 gol atmıştı.



REDMOND'UN MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi de elinde olan İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş de Redmond'un kalmasını istediğini yönetime net bir şekilde iletmişti. Redmond ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı. Redmond'un menajeri Simon Bayliff görüşme için İstanbul'a davet edildi. Görüşmede Redmond'un Türkiye'deki temsilcisi Deniz Sarıtaş'ın da olacağı kaydedildi. Beşiktaş'ın Redmond'a yıllık 2 ile 2.5 milyon Euro arasında bir rakam teklif edeceği bunun üstüne çıkmayacağı belirtiliyor.



ZAJC GÖRÜŞME ODASINA!

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc, kupa finali sonrası hafta içinde Fenerbahçe yönetimi ile bir araya gelecek. Sloven oyuncunun geçmişe nazaran kalmaya daha sıcak baktığı ifade ediliyor.



TROYES OSAYİ İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTI

Önümüzdeki sezon kadroda olup olmayacağı kesin olmayan Osayi Samuel'e İngiliz kulüplerinin ilgisi vardı. Ancak ilk resmi teklif Fransa'dan geldi. Troyes, Osayi için Sarı-Lacivertli yönetime teklif yaptı. Teklifin ne kadar olduğu bilinmiyor. Bu arada Glasgow Ranges'ın da Osayi'ye ilgisinin olduğu öğrenildi.



SİVAS'TA 9 SÖZLEŞME SONA ERDİ

Sivasspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Bu oyuncular arasında Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Goutas, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Ulvestad, Leke James, Yatabare ve Jordy Caicedo bulunuyor.



SURF CUP HEYECANI

Duja Didim Oteli, Surf Cup organizasyonu ile yaza 'Merhaba' dedi. Katılımcılar, rüzgar sörfü eğitiminin yanı sıra mini yarışta buluştu. Etkinlik sonunda katılımcılara madalya verildi.



BMX EUROPEAN CUP HEYECANI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası bisiklet yarışlarında heyecan BMX European Cup ile devam etti. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 26 farklı ülkeden Avrupa'nın en iyi 149 yarışçısı pedal çevirdi.



DİAZ YENİDEN REAL'DE

Real Madrid, 3 sezondur Milan'da kiralık oynayan Brahim Diaz'ın takıma döndüğünü açıkladı. 2027'ye kadar imza atan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Milan'da 44 maça çıkarken 7 gol, 7 asist kaydetti.



CHELSEA'DE HEDEF ONANA

İtalyan basını, Premier Lig ekibi Chelsea'nin kaleci Andre Onana ile prensip anlaşmasına vardığını ancak Inter'in gelen 40 milyon Euro'luk teklife şimdilik soğuk baktığını yazdı. Onana'nın kontratı 2027'de bitecek.



DENVER 3-1 ÖNE GEÇTİ

NBA finalinde Denver deplasmanda Miami'yi 108-95 yenip seriyi 3-1 yaptı. Miami'de Butler 25 sayı, Denver'da ise Gordon 27 sayı kaydetti. Denver, 13 Haziran'daki maçı kazanırsa şampiyon olacak.



RENNES KULÜBÜ LEO DUBOİS İÇİN DEVREYE GİRDİ

Fransız basını Hamari Traore ile yollarını ayıran Rennes'in, G.Saray'da oynayan Leo Dubois için devreye girdiğini yazdı. 2025'e kadar kontratı olan Dubois bu sezon 21 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.



G.SARAY'DA DEVRİM!

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nda yönetim süresinin 3 yıldan 2 yıla indirilmesi ve ibraya ilişkin bağlantılı maddelerde öngörülen değişiklikler olmak üzere toplam 11 madde ve ilgili bentlerin değişimi oy çokluğuyla kabul edildi. Kulübün 1 numaralı ismi Dursun Özbek, üyelere teşekkür ederek bir konuşma yaptı. Özbek, "Size ne söz verdiysek, ne vaat ettiysek, hepsini harfi harfine yerine getireceğiz. Ben ve arkadaşlarım buna ant içtik. Size mahcup olmamak için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak için gayret ediyoruz. Faaliyetlerimizin meyvelerini toplayacağız. Hedefimiz Avrupa'da başarı. Cesaretimizi sizlerden alıyoruz. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

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