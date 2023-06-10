Valencia için ayrılık vakti! Fenerbahçe'nin Yıldızı Valencia kupa finali sonrası ayrılacak...

Fenerbahçe'de sözleşmesinin son senesini yaşayan Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın takımda kalıp kalmayacağı soru işaretiydi. Valencia pazar günü Başakşehir ile oynanacak kupa finali sonrası takıma veda edecek. Ekvadorlu golcü, Fenerbahçe'nin önerdiği 1+1 yıllık kontratı kabul etmedi.
Sarı-Lacivertli takımın hücum yükünü sırtlayan Valencia, Brezilya kulübü Internacional ile anlaştı. 33 yaşındaki oyuncunun, Brezilya ekibiyle ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ekvadorlu golcü, gelecek hafta içi kendisini Internacional'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Sezon boyunca tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Enner Valencia, 33 kez rakip fileleri havalandırıp 7 gol pası verdi. Aykut Kocaman'ın bir sezonda attığı gol rekoruna ortak olan Valencia, Süper Lig'i 29 golle tamamladı.