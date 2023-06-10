Takvim.com.tr Şampiyonlar Ligi Finali'nde! Inter ve Manchester Cityli taraftarların nabzını tuttuk: "Hakan Çalhanoğlu süper bir oyuncu"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bugün İstanbul'da oynanacak finalde belli oluyor.
Dev finali anbean takip eden Takvim.com.tr, İngiliz ve İtalyan taraftarların da nabzını tuttu. Editörümüz Görkem Ağgündüz, Manchester City - Inter karşılaşması öncesi futbolseverlerin görüşlerini aldı.
"TÜRKLER INTER'İN KAZANMASINI İSTİYOR"
Mikrofon uzattığımız bir Inter taraftarı, "Türkler Inter'in kazanmasını çok istiyor, çünkü Hakan Çalhanoğlu var" yorumunu yaptı.
Görkem Ağgündüz: İstanbul'a hoşgeldiniz. Maçla ilgili konuşmak istiyorum. Maçı kim kazanır?
Inter taraftarı: Temennim o ki Inter ama çok zor, diyorum ki Inter Çalhanoğlu'nun golüyle kazanır.
Görkem Ağgündüz: Ne düşünüyorsun Çalhanoğlu ile ilgili?
Inter taraftarı: Tam bir lider onu seviyorum bence Türkler de Inter'in kazanmasını istiyor çünkü Çalhanoğlu var.
"HAKAN MÜTHİŞ, SÜPER BİR OYUNCU"
Bir başka Inter taraftarı ise, Hakan Çalhanoğlu'na methiyeler düzerek, "Hakan müthiş bir futbolcu süper bir oyuncu" dedi.
Görkem Ağgündüz: Sizce kim gol atar?
Inter taraftarı: Bilmiyorum. Çok zor rakip. Ve çok daha güçlüler. Futbol futboldur.
Inter taraftarı: Bir sıfır Inter.
Görkem Ağgündüz: Ben sizin yerinizde olsam Haaland kazanır derdim.
Inter taraftarı: Hayır hayır.
Görkem Ağgündüz: Hakan Çalhanoğluilgili ne düşünüyorsunuz?
Inter taraftarı: En iyilerden biri, müthiş Hakan hadi.
Inter taraftarı: Hakan müthiş bir futbolcu süper bir oyuncu