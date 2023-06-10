Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.06.2023 18:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2023 18:39
    ABONE OL

    Takvim.com.tr Şampiyonlar Ligi Finali'nde! Inter ve Manchester Cityli taraftarların nabzını tuttuk: "Hakan Çalhanoğlu süper bir oyuncu"

    İstanbul, Avrupa futbolunun en önemli turnuvası Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapıyor. Takvim.com.tr, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İngiliz ve İtalyan taraftarların nabzını tuttu. Editörümüz Görkem Ağgündüz'e konuşan Interliler, "Türkler Inter'in kazanmasını istiyor, Hakan Çalhanoğlu süper bir oyuncu" yorumunu yaptı. Manchester Cityliler ise İlkay Gündoğan'ı övdü.

    GörkemAğgündüz
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Takvim.com.tr Şampiyonlar Ligi Finali’nde!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bugün İstanbul'da oynanacak finalde belli oluyor.

    Dev finali anbean takip eden Takvim.com.tr, İngiliz ve İtalyan taraftarların da nabzını tuttu. Editörümüz Görkem Ağgündüz, Manchester City - Inter karşılaşması öncesi futbolseverlerin görüşlerini aldı.



    "TÜRKLER INTER'İN KAZANMASINI İSTİYOR"
    Mikrofon uzattığımız bir Inter taraftarı, "Türkler Inter'in kazanmasını çok istiyor, çünkü Hakan Çalhanoğlu var" yorumunu yaptı.

    Görkem Ağgündüz: İstanbul'a hoşgeldiniz. Maçla ilgili konuşmak istiyorum. Maçı kim kazanır?

    Inter taraftarı: Temennim o ki Inter ama çok zor, diyorum ki Inter Çalhanoğlu'nun golüyle kazanır.

    Görkem Ağgündüz: Ne düşünüyorsun Çalhanoğlu ile ilgili?

    Inter taraftarı: Tam bir lider onu seviyorum bence Türkler de Inter'in kazanmasını istiyor çünkü Çalhanoğlu var.



    "HAKAN MÜTHİŞ, SÜPER BİR OYUNCU"
    Bir başka Inter taraftarı ise, Hakan Çalhanoğlu'na methiyeler düzerek, "Hakan müthiş bir futbolcu süper bir oyuncu" dedi.

    Görkem Ağgündüz: Sizce kim gol atar?

    Inter taraftarı: Bilmiyorum. Çok zor rakip. Ve çok daha güçlüler. Futbol futboldur.

    Inter taraftarı: Bir sıfır Inter.

    Görkem Ağgündüz: Ben sizin yerinizde olsam Haaland kazanır derdim.

    Inter taraftarı: Hayır hayır.

    Görkem Ağgündüz: Hakan Çalhanoğluilgili ne düşünüyorsunuz?

    Inter taraftarı: En iyilerden biri, müthiş Hakan hadi.

    Inter taraftarı: Hakan müthiş bir futbolcu süper bir oyuncu




        Mikrofon uzattığı Manchester Cityli taraftarlar ise İlkay Gündoğan'ı övdü.



        MANCHESTER CİTY İLK, INTER 4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE
        "Devler Ligi" finalinde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor.

        İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

        Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.



        72 BİN TARAFTAR
        UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı.

        Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak.

        Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İBB trol besliyor!
        Haberler Spor Takvim.com.tr Şampiyonlar Ligi Finali'nde! Inter ve Manchester Cityli taraftarların nabzını tuttuk: "Hakan Çalhanoğlu süper bir oyuncu"
            loading
            SON DAKİKA