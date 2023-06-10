Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finali | CANLI ANLATIM İZLE



TAKVİM.COM.TR DİNAL HEYECANINA ŞAHİTLİK ETTİ

Dev finali anbean takip eden Takvim.com.tr, İngiliz ve İtalyan taraftarların da nabzını tuttu. Editörümüz Görkem Ağgündüz, Manchester City - Inter karşılaşması öncesi futbolseverlerin görüşlerini aldı.





"TÜRKLER INTER'İN KAZANMASINI İSTİYOR"

Mikrofon uzattığımız bir Inter taraftarı, "Türkler Inter'in kazanmasını çok istiyor, çünkü Hakan Çalhanoğlu var" yorumunu yaptı.





Görkem Ağgündüz: İstanbul'a hoşgeldiniz. Maçla ilgili konuşmak istiyorum. Maçı kim kazanır?



Inter taraftarı: Temennim o ki Inter ama çok zor, diyorum ki Inter Çalhanoğlu'nun golüyle kazanır.

Görkem Ağgündüz: Ne düşünüyorsun Çalhanoğlu ile ilgili?

Inter taraftarı: Tam bir lider onu seviyorum bence Türkler de Inter'in kazanmasını istiyor çünkü Çalhanoğlu var.