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    • 10.06.2023 20:35
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    • 10.06.2023 20:58
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    Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finali | CANLI ANLATIM İZLE

    İstanbul, Avrupa futbolunun en önemli turnuvası Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapıyor. Manchester City ve Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Polonyalı Szymon Marciniak'ın yönettiği finalde Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan da sahadaki yerini aldı. Hem İngilizlerin hem de İtalyanların tek hedefi kupayı İstanbul'dan ülkelerine götürmek. Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finalini takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte müsabakaya ilişkin tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Manchester City - Inter | CANLI

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bugün İstanbul'da oynanacak finalde belli oluyor.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak.

    Karşılaşmanın hakemi Polonyalı Szymon Marciniak... Marciniak'ın yardımcıları ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz. Tomasz Kwiatowski'nin video yardımcı hakem olarak görev yaptığı müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs.



    Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi final müsabakasını takvim.com.tr 'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ



    Manchester City: Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland



    Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, Edin Dzeko

        MANCHESTER CİTY İLK, INTER 4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE
        "Devler Ligi" finalinde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor.

        İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

        Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.


        TAKVİM.COM.TR DİNAL HEYECANINA ŞAHİTLİK ETTİ
        Dev finali anbean takip eden Takvim.com.tr, İngiliz ve İtalyan taraftarların da nabzını tuttu. Editörümüz Görkem Ağgündüz, Manchester City - Inter karşılaşması öncesi futbolseverlerin görüşlerini aldı.



        "TÜRKLER INTER'İN KAZANMASINI İSTİYOR"
        Mikrofon uzattığımız bir Inter taraftarı, "Türkler Inter'in kazanmasını çok istiyor, çünkü Hakan Çalhanoğlu var" yorumunu yaptı.


        Görkem Ağgündüz: İstanbul'a hoşgeldiniz. Maçla ilgili konuşmak istiyorum. Maçı kim kazanır?

        Inter taraftarı: Temennim o ki Inter ama çok zor, diyorum ki Inter Çalhanoğlu'nun golüyle kazanır.

        Görkem Ağgündüz: Ne düşünüyorsun Çalhanoğlu ile ilgili?

        Inter taraftarı: Tam bir lider onu seviyorum bence Türkler de Inter'in kazanmasını istiyor çünkü Çalhanoğlu var.



        "HAKAN MÜTHİŞ, SÜPER BİR OYUNCU"
        Bir başka Inter taraftarı ise, Hakan Çalhanoğlu'na methiyeler düzerek, "Hakan müthiş bir futbolcu süper bir oyuncu" dedi.

        Görkem Ağgündüz: Sizce kim gol atar?

        Inter taraftarı: Bilmiyorum. Çok zor rakip. Ve çok daha güçlüler. Futbol futboldur.

        Inter taraftarı: Bir sıfır Inter.

        Görkem Ağgündüz: Ben sizin yerinizde olsam Haaland kazanır derdim.

        Inter taraftarı: Hayır hayır.

        Görkem Ağgündüz: Hakan Çalhanoğlu ilgili ne düşünüyorsunuz?

        Inter taraftarı: En iyilerden biri, müthiş Hakan hadi.

        Inter taraftarı: Hakan müthiş bir futbolcu süper bir oyuncu
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            Haberler Spor Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finali | CANLI ANLATIM İZLE
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