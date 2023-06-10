Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finali | CANLI ANLATIM İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bugün İstanbul'da oynanacak finalde belli oluyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın hakemi Polonyalı Szymon Marciniak... Marciniak'ın yardımcıları ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz. Tomasz Kwiatowski'nin video yardımcı hakem olarak görev yaptığı müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs.
Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi final müsabakasını takvim.com.tr 'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Manchester City: Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland
Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, Edin Dzeko