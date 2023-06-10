Kanarya Bosna Hersekli yıldız golcü Dzeko’yı ikna etti! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif...

Fenerbahçe Edin Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme teklif ederken yıldız golcü sözleşmenin 2+1 yıllık olması için görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sonrası yeniden başlaması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko'yu hazırda bekletirken diğer golcülerle de görüşmelerini sürdürüyor.