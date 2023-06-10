Kanarya Bosna Hersekli yıldız golcü Dzeko’yı ikna etti! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif...

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, İnter ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki Bosnalı santrafor Edin Dzeko ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, yıldız golcüye bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon euro teklif etti. Tecrübeli oyuncu da bu teklife 'Evet' dedi.
Fenerbahçe Edin Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme teklif ederken yıldız golcü sözleşmenin 2+1 yıllık olması için görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sonrası yeniden başlaması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko'yu hazırda bekletirken diğer golcülerle de görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-Lacivertliler, İnter'de kiralık olarak forma giyen ve Chelsea'ye geri dönen Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun peşini de bırakmıyor. Koç, Dzeko'yu hazırda bekletiyor. Daha iyi bir golcü alınmazsa Bosnalı golcüye imza attırılacak.