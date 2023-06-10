İstanbul’da 1.6 Milyarlık dev gece! Şampiyonlar LİGİ'nin Final Mücadelesinde Manchester City ile İnter karşılaşacak...





FiNAL 2. KEZ İSTANBUL'DA

İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ikinci kez ev sahipliği yapacak. Dünyanın gözü, 18 yıl sonra yeniden iki kıtanın birleştiği kentte olacak. 2004-2005 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde Liverpool ile Milan takımları mücadele etmişti. İtalyan ekibinin ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında İngiliz temsilcisi 3 gol bularak mücadeleyi uzatmalara taşımış ve penaltı vuruşlarında mutlu sona ulaşmıştı. Olimpiyat Stadı'ndaki maçı 70 bin futbolsever yerinde izleyecek.



SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Manchester City taraftarını mutlu etmemiz gerekiyor. Bizim için sezonu Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak sonlandırmak önemli. Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Maçı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Guardiola, "Olabilecek her şeye karşı hazırlıklıyız. Oyuncularıma gidin ve savaşın diyorum" ifadelerini kullandı.