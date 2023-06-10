İstanbul’da 1.6 Milyarlık dev gece! Şampiyonlar LİGİ'nin Final Mücadelesinde Manchester City ile İnter karşılaşacak...

Futbolda kulüpler bazındaki en büyük organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde bugün final heyecanı yaşanacak. Premier Lig ekibi Manchester City ile İtalyan devi İnter'i karşı karşıya getirecek dev maç İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak ve TV8'den yayınlanacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
HAKAN VE İLKAY RAKİP
A Milli Futbol Takımı ve İnter'in yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu ile City'de kariyerine devam eden Türk kökenli Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi final maçıyla birbirine rakip olacak. Final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak ve böylece her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek. 1.6 MİLYARLIK ŞÖLEN
PREMIER Lig'de art arda üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Manchester City'nin kadro değeri 1.05 milyon euro ediyor. İtalya Ligi'ni üçüncü sırada bitiren ve Devler Ligi kotası alan İnter ise 534 milyon euro değere sahip. Dünya yıldızlarını bir araya getirecek maçta, bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 52 gol atan Norveçli yıldız Erling Haaland City'nin en değerli oyuncusu durumunda bulunuyor. İnter'de ise 56 maçta 28 gol, 11 asist üreten Lautaro Martinez'in değeri ise 80 milyon euro olarak gösteriliyor.
3 EFSANE BİR ARADA
Türk futbolunun efsane teknik adamları buluştu. Fatih Terim, sosyalm edya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli ile çekilen görüntülerini yayınladı. Güneş ve Denizli ile ilgili Terim, "Takım arkadaşlarım, meslektaşlarım, 50 yıllık dostlarım... Türkiye'nin kuzeyinden, güneyinden ve batısından gelerek aynı hedef için ömrünü ülke futboluna adayan üç dost yeniden bir arada olmak çok güzeldi" şeklinde paylaşım yaptı. Paylaşım çok sayıda övgü aldı.