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    İstanbul’da 1.6 Milyarlık dev gece! Şampiyonlar LİGİ'nin Final Mücadelesinde Manchester City ile İnter karşılaşacak...

    Milyonların beklediği gün geldi, çattı. Şampiyonlar Ligi’nde bugün İngiliz devi Manchester City ile İtalyan ekibi İnter kozlarını paylaşacak. Olimpiyat Stadı'nda 22.00'de başlayacak dev finalde, Hakan Çalhanoğlu ile İlkay Gündoğan, kupa için mücadele verecek.

    İstanbul’da 1.6 Milyarlık dev gece

    Futbolda kulüpler bazındaki en büyük organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde bugün final heyecanı yaşanacak. Premier Lig ekibi Manchester City ile İtalyan devi İnter'i karşı karşıya getirecek dev maç İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak ve TV8'den yayınlanacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

    HAKAN VE İLKAY RAKİP
    A Milli Futbol Takımı ve İnter'in yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu ile City'de kariyerine devam eden Türk kökenli Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi final maçıyla birbirine rakip olacak. Final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak ve böylece her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek. 1.6 MİLYARLIK ŞÖLEN
    PREMIER Lig'de art arda üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Manchester City'nin kadro değeri 1.05 milyon euro ediyor. İtalya Ligi'ni üçüncü sırada bitiren ve Devler Ligi kotası alan İnter ise 534 milyon euro değere sahip. Dünya yıldızlarını bir araya getirecek maçta, bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 52 gol atan Norveçli yıldız Erling Haaland City'nin en değerli oyuncusu durumunda bulunuyor. İnter'de ise 56 maçta 28 gol, 11 asist üreten Lautaro Martinez'in değeri ise 80 milyon euro olarak gösteriliyor.


    3 EFSANE BİR ARADA
    Türk futbolunun efsane teknik adamları buluştu. Fatih Terim, sosyalm edya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli ile çekilen görüntülerini yayınladı. Güneş ve Denizli ile ilgili Terim, "Takım arkadaşlarım, meslektaşlarım, 50 yıllık dostlarım... Türkiye'nin kuzeyinden, güneyinden ve batısından gelerek aynı hedef için ömrünü ülke futboluna adayan üç dost yeniden bir arada olmak çok güzeldi" şeklinde paylaşım yaptı. Paylaşım çok sayıda övgü aldı.


        İLKAY AĞABEYE BAŞARILAR
        Manchester City ile yapacakları final maçı öncesinde açıklamalar yapan Hakan Çalhanoğlu, "İlkay ağabey örnek aldığım bir oyuncu. Henüz görüşmedik. Ama maçta görüşeceğiz. Heyecanlıyım. Ona başarılar diliyorum" dedi.



        YENİKAPI'DA YILDIZLAR GEÇİDİ
        Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İstanbul'da 38 eski dünya yıldızının turnuvada buluştu. Cafu, Nesta, Figo ve Hamit Altıntop'un takımlarının yer aldığı turnuva, büyük ilgi gördü. Figo'nun takımı, Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Tümer Metin, Arda Turan, Hakan Ünsal, Semih Şentürk ve Okan Buruk gibi isimlerden oluşan Türkler Karması'nı 3-0 yendi. Cafu'nun takımı ise Nesta'nın takımını 6-4 mağlup etti. Üçüncülük maçında- Altıntop ve arkadaşları, Nesta'nın takımına 5-4 yenildi ve üçüncü oldu. Turnuvada şampiyon ise Cafu'nun takımı oldu.



        HEDEFİMİZ KUPAYI ALMAK
        İNTER Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. 47 yaşındaki teknik adam, "Muhteşem bir atmosferde, harika bir maç olacak. Guardiola, başarılı bir teknik adam. Ama bizim herhangi bir korkumuz yok. Finalde olmaktan mutluyuz. Rakibimize saygı duymakla birlikte, tüm gücümüzle kupayı almak için mücadele edeceğiz. Final için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.



            FiNAL 2. KEZ İSTANBUL'DA
            İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ikinci kez ev sahipliği yapacak. Dünyanın gözü, 18 yıl sonra yeniden iki kıtanın birleştiği kentte olacak. 2004-2005 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde Liverpool ile Milan takımları mücadele etmişti. İtalyan ekibinin ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında İngiliz temsilcisi 3 gol bularak mücadeleyi uzatmalara taşımış ve penaltı vuruşlarında mutlu sona ulaşmıştı. Olimpiyat Stadı'ndaki maçı 70 bin futbolsever yerinde izleyecek.


            SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ
            Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Manchester City taraftarını mutlu etmemiz gerekiyor. Bizim için sezonu Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak sonlandırmak önemli. Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Maçı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Guardiola, "Olabilecek her şeye karşı hazırlıklıyız. Oyuncularıma gidin ve savaşın diyorum" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Spor İstanbul’da 1.6 Milyarlık dev gece! Şampiyonlar LİGİ'nin Final Mücadelesinde Manchester City ile İnter karşılaşacak...
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