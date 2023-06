İstanbul’da 1.6 Milyarlık dev gece! Şampiyonlar LİGİ'nin Final Mücadelesinde Manchester City ile İnter karşılaşacak...

HAKAN VE İLKAY RAKİP

A Milli Futbol Takımı ve İnter'in yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu ile City'de kariyerine devam eden Türk kökenli Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi final maçıyla birbirine rakip olacak. Final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak ve böylece her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek. 1.6 MİLYARLIK ŞÖLEN

PREMIER Lig'de art arda üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Manchester City'nin kadro değeri 1.05 milyon euro ediyor. İtalya Ligi'ni üçüncü sırada bitiren ve Devler Ligi kotası alan İnter ise 534 milyon euro değere sahip. Dünya yıldızlarını bir araya getirecek maçta, bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 52 gol atan Norveçli yıldız Erling Haaland City'nin en değerli oyuncusu durumunda bulunuyor. İnter'de ise 56 maçta 28 gol, 11 asist üreten Lautaro Martinez'in değeri ise 80 milyon euro olarak gösteriliyor.