Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fırtına Sowe'ye kancayı taktı! Diğer kulüpler de muhteşem bir sezon geçiren Gambiyalı golcünün peşinde...

    Bordo- Mavililer, Ankaragücü’nde 20 gole katkı yapan 28 yaşındaki golcü için harekete geçti. Güçlü fiziği ile savunmalara zorluk çıkaran 28 yaşındaki 1.91 boyundaki santrfor Başkent ekibine önemli katkılarda bulundu.

    Fırtına’dan Sowe atağı

    Trabzonspor bu sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Ali Sowe'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sezon başında Ankaragücü'nün Rus ekibi Rostov'dan kiraladığı Gambiyalı santrfor Sowe 36 maçta 16 gol atıp 4 asist yaptı.

    Güçlü fiziği ile savunmalara zorluk çıkaran 28 yaşındaki 1.91 boyundaki santrfor Başkent ekibine önemli katkılarda bulundu. Oldukça fazla takımda oynayan Ali Sowe kariyerine Gambiya'da Gamtel FC takımında başladı. 2013 yılında İtalya'dan Chievo'nun U19 takımına transfer olan oyuncu sonra birçok takımda kiralık olarak forma giydi.

    Sırasıyla kiralık olarak Juve Stabia, Pescara, Latino Calcio, Modena, Lecce, Prato, Vibonese, KF Skenderbeu ve CSKA Sofya'da forma giyen oyuncu 2019 yılında Verona'dan CSKA Sofya'ya 500 bin Euro bedelle transfer oldu.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Özel okul fiyatları uçtu
        Haberler Spor Fırtına Sowe'ye kancayı taktı! Diğer kulüpler de muhteşem bir sezon geçiren Gambiyalı golcünün peşinde...
            loading
            SON DAKİKA