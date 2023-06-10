Fırtına Sowe'ye kancayı taktı! Diğer kulüpler de muhteşem bir sezon geçiren Gambiyalı golcünün peşinde...

Oradan da Rostov'a kiralık transfer olan Sowe, 2021 yılında da Sofya'dan Rostov'a 3 milyon Euro bedelle geçti. Bordo-Mavililer, Hırvatistan Milli Takımı'nın santraforu Bruno Petkovic için de girişimlerini sürdürüyor.

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