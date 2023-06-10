Fırtına Sowe'ye kancayı taktı! Diğer kulüpler de muhteşem bir sezon geçiren Gambiyalı golcünün peşinde...

Trabzonspor bu sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Ali Sowe'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sezon başında Ankaragücü'nün Rus ekibi Rostov'dan kiraladığı Gambiyalı santrfor Sowe 36 maçta 16 gol atıp 4 asist yaptı.
Güçlü fiziği ile savunmalara zorluk çıkaran 28 yaşındaki 1.91 boyundaki santrfor Başkent ekibine önemli katkılarda bulundu. Oldukça fazla takımda oynayan Ali Sowe kariyerine Gambiya'da Gamtel FC takımında başladı. 2013 yılında İtalya'dan Chievo'nun U19 takımına transfer olan oyuncu sonra birçok takımda kiralık olarak forma giydi.
Sırasıyla kiralık olarak Juve Stabia, Pescara, Latino Calcio, Modena, Lecce, Prato, Vibonese, KF Skenderbeu ve CSKA Sofya'da forma giyen oyuncu 2019 yılında Verona'dan CSKA Sofya'ya 500 bin Euro bedelle transfer oldu.